Festival de Dança Itacaré abre inscrições para artistas brasileiros e estrangeiros até 18 de abril

O Festival de Dança Itacaré está com inscrições abertas para sua 13ª edição. Artistas da dança do Brasil e do exterior podem inscrever suas propostas até o dia 18 de abril.



Estão sendoi recebidas inscrições de performances, espetáculos e oficinas-espetáculos que serão apresentados no evento na cidade de Itacaré, no sul da Bahia. Para se inscrever, é preciso acessar o formulário disponível no site.

Convocatória

Este ano, serão selecionados quatro espetáculos nacionais e dois espetáculos internacionais sejam estreados ou inéditos, com duração mínima de 30 minutos. Para ambas as categorias, o cachê será de R$ 5 mil.

Também serão escolhidas duas performances nacionais, estreadas ou inéditas em formato de solos, duetos e trio, com duração mínima de 30 minutos, com cachê de R$3,5 mil.

O evento vai promover, ainda, duas oficinas-espetáculo, que visam à criação de um trabalho de dança criado junto com artistas, moradores e visitantes. O valor do cachê para a/o facilitador/a será de R$ 7 mil.

A curadoria busca dar destaque a trabalhos cujas propostas se mostrem emancipadas de modelos hegemônicos, que tragam desvios compositivos criados por profissionais da dança e que deem espaço para corpos dissidentes.



“Para a composição da nossa programação, os trabalhos artísticos de dança deverão ter no seu cerne o sentido da arte como ação histórica. Passado, presente e futuros - a atualização do tempo, dos territórios, dos corpos como possibilidade inscrita na ação humana enquanto poder para criar o indeterminado e assim ultrapassar situações dadas, compreendendo e transformando o nosso cotidiano”, explica a idealizadora e curadora do evento, Verusya Correia.

O resultado da seleção será divulgado no site do evento no dia 18 de maio. O Festival vai disponibilizar, além dos cachês, transporte, hospedagem e ajuda de custo para alimentação das/os artistas e grupos selecionados. O evento acontecerá de 03 a 09 de novembro, com produção da Casa Ver Arte e fomento do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023.

Territórios Fronteiriços, Corpos Fronteiriços

Este é o segundo ano de internacionalização do evento, que consolida a sua expansão com ações que serão orientadas pelo temaTerritórios Fronteiriços, Corpos Fronteiriços.

“O Festival de Dança Itacaré consiste na ampliação de redes nacionais e internacionais para a veiculação de conteúdos de formação, difusão e ensino, para a consolidação das transformações pelo viés de uma nova economia da arte/cultura e de novos mercados da dança, junto com a sua equipe, público, apoiadores e realizador. Um trabalho de ampliação de fronteiras e de alianças que foi possível graças ao apoio da Fundação Nacional das Artes, que apoia processos de diversidade e da democratização cultural brasileira”, destaca Verusya.

Em 2024, o Centro Cultural Porto de Trás, palco principal do Festival, recebeu mais de cinco mil espectadores nos oito dias de evento. Crianças, jovens e adultos puderam experimentar, de forma gratuita, as mais diversas criações em dança no palco intimista do galpão localizado no quilombo urbano que soma quase três séculos de resistência.

Sem um teatro na cidade, o evento tomou conta das ruas e espaços independentes, e trouxe para Itacaré artistas da Bahia, Piauí, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Minas Gerais, além de países como Portugal, França/Costa do Marfim, Moçambique e Argentina.



Participaram também dramaturgos e diretores de festivais do Uruguai, Equador e da Indonésia. Além disso, o evento permitiu o acesso à experiência e aprendizado em dança de 77 pessoas que participaram das cinco oficinas-espetáculo.

Em 2025, a expectativa é que a programação continue atraindo o público da cidade e de outros municípios, estados e países para a programação artística e formativa, cultivando debates, conhecimento e experiência em dança.



Além disso, mais apoiadores são bem-vindos para fortalecer o Festival, contribuindo para que sejam criadas mais condições de atender a demanda já existente. Informações sempre atualizadas podem ser acessadas também nas redes sociais (@festivaldedancaitacare).

