Festival de documentários reúne mais de 200 séries e filmes gratuitos on-line; saiba como assistir

O Claro Festival Curta! Documentários, que chega a sua terceira edição em 2025, está disponibilizando em seu site oficial uma programação on-line e gratuita com 230 produções documentais, entre filmes e séries.

Dividida em duas mostras competitivas (Mostra Produção Canal Curta! e Mostra Outras Janelas), o evento irá distribuir até R$ 170 mil em prêmios de júri e público.



Ao assistir ao filme ou série no site do evento, o cinéfilo dá sua nota, numa escala de cinco estrelas.



Ao final do festival, a produção com melhor avaliação é premiada com o prêmio do público. Já a premiação do júri é definida por time formado por Marieta Severo, Christian Dunker, Sueli Carneiro e Inácio Araújo.

A Mostra Produção Canal Curta! reúne filmes e séries documentais exibidos no Canal Curta! entre junho de 2024 e maio de 2025. A programação da seleção, que reúne 162 obras, conta com documentários como "Brizola", de Marco Abujamra, "O nascimento de H. Teixeira", de Roberta Canuto, "Um filme para Beatrice", de Helena Solberg, "Watoriki — Conversa com Davi Kopenawa", de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, "Santos Dumont, o céu na cabeça", de Eder Santos e Monica Cerqueira, dentre outros. Outro destaque é a série "Na trilha do som", de Marcelo Janot.

Já a Mostra Outras Janelas, formada por filmes e séries documentais independentes inéditas, reúne 70 obras. "As primeiras", de Adriana Yanez, sobre a primeira formação da seleção feminina de futebol do Brasil, "Nossa pátria está onde somos amados", de Felipe Hirsch, sobre como as palavras podem servir para unir ou afastar as pessoas, e "Retomada", de Ricardo Martensen, sobre o impacto do agronegócio, da mineração e da extração ilegal de madeira no encontro dos rios Tapajós e Amazonas, são alguns dos destaques da programação.

O evento acontece até o dia 2 de julho. Além da programação on-line, o Curta! Documentários contará com as sessões presenciais "Sala de montagem", que irão exibir docs não finalizados, com apresentação do diretor e debate.

