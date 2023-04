A- A+

Show Festival de forró e piseiro "VIIXE" chega ao Recife em maio; saiba mais Edição pernambucana contará com Xand Avião, João Gomes, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon e Iguinho & Lulinha

O festival de forró e piseiro "VIIXE" confirmou presença em 15 capitais brasileiras em 2023, e Recife não ficaria de fora. Os pernambucanos vão poder curtir o evento no dia 27 de maio, na área externa do Centro de Convenções. Os ingressos estão disponíveis no site da Brasil Ticket, e presencialmente nos quiosques da Ingresso Prime.

Para a edição pernambucana do "VIIIXE", estão confirmados os shows de Xand Avião, João Gomes, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon e Iguinho & Lulinha.

A estrutura do festival na cidade conta com três setores de preços variáveis ainda em primeiro lote: Arena, custando R$ 60 (R$ 50 meia); Frontstage, no valor de R$ 90 (R$ 80 meia); e Premium, por R$ 140 (R$ 130 meia).

SERVIÇO

Festival "VIIXE"

Quando: 27 de maio, a partir das 18h

Onde: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco

Ingressos: Arena R$ 60 (R$ 50 meia); Frontstage R$ 90 (R$ 80 meia); e Premium R$ 140 (R$ 130 meia). À venda no site da Brasil Ticket, e presencialmente nos quiosques da Ingresso Prime.

