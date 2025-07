Festival de Gramado 2025 homenageará Rodrigo Santoro, Mariza Leão e Marcélia Cartaxo

A- A+

O Festival de Cinema de Gramado anunciou nesta terça-feira (15), em evento realizado no Rio de Janeiro, os nomes dos homenageados de sua 53ª edição. O festival acontece entre os dias 13 e 23 de agosto, na Serra Gaúcha. Urso de Prata do Festival de Berlim, "O último azul", de Gabriel Mascaro, será o filme de abertura do evento.

Destaque no elenco de "O último azul", Rodrigo Santoro será homenageado em Gramado com o Kikito de Cristal. Já a atriz Marcélia Cartaxo, de "A hora da estrela" e "Pacarrete", receberá o troféu Oscarito.

A lista de homenageados continua com a produtora Mariza Leão, de "Minha mãe é uma peça", que levará para casa o troféu Eduardo Abelin.

Outra novidade anunciada na noite carioca, que contou com as presenças dos curadores Caio Blat e Marcos Santuario, e da presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, foi a exibição em caráter de pré-estreia da série "Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente", de Marcelo Gomes e Carol Minêm, em Gramado.

A série é estrelada por Ícaro Silva, Bruna Linzmeyer e Johnny Massaro. Nos últimos dois anos, Gramado vem abrindo espaço para séries nacionais. Foi assim em 2023, com "Cangaço novo", e em 2024, com "Cidade de Deus: A luta não para".

