Festival de Gramado anuncia seleção oficial; confira os filmes na disputa pelo troféu Kikito

Foram anunciados na manhã desta terça-feira (8) os filmes selecionados para a mostra competitiva da 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que acontece entre os dias 13 e 23 de agosto, na Serra Gaúcha.

A curadoria assinada pelo ator e diretor Caio Blat, pela atriz Camila Morgado e pelo crítico Marcos Santuario selecionou seis filmes inéditos nos cinemas brasileiros. Veja os filmes na disputa pelo troféu Kikito:

" A natureza das coisas invisíveis" (DF), de Rafaela Camelo; "Cinco Tipos de Medo" (MT), de Bruno Bini; "Nó" (PR), de Laís Melo ;"Papagaios" (RJ), de Douglas Soares; " Querido mundo" (RJ), de Miguel Falabella; "Sonhar com leões" (SP), de Paolo Marinou-Blanco.

Como acontece tradicionalmente no evento gaúcho, o tapete vermelho da Rua Coberta de Gramado será cenário da passagem de inúmeras personalidades. Rui Ricardo Diaz, Bárbara Colen, Bella Campos e Xamã integram o elenco de "Cinco tipos de medo". Malu Galli, Eduardo Moscovis, Marcello Novaes e Danielle Winits formam o time de "Querido mundo", liderado por Falabella. E Denise Fraga é a protagonista de "Sonhar com leões".

Estrelado por Laura Brandão, Serena, Larissa Mauro, Camila Márdila e Aline Marta Maia, "A natureza das coisas invisíveis" chega ao Brasil após exibições nos festivais de Berlim, Guadalajara, Cartagena e Seattle.

"Papagaios", com Gero Camilo, Ruan Aguiar e Leo Jaime, e "Nó", sobre a vida de mulheres da classe trabalhadora de Curitiba, completam a programação principal.

A abertura oficial do Festival de Gramado acontece no dia 15 de agosto com a exibição fora de competição de "O último azul", drama de Gabriel Mascaro estrelado por Denise Weinberg e Rodrigo Santoro que conquistou o Urso de Prata do Grande Prêmio do Júri do Festival de Berlim.

Realizado pela Gramadotur, autarquia municipal de turismo e cultura, o evento também anunciou nesta terça os curtas-metragens realizados no Rio Grande do Sul que irão disputar o Prêmio Assembleia Legislativa. Em 2025, serão 18 filmes na disputa pelo troféu na mostra apelidada como "Gauchão".

"Bom dia, Maika!" (Santa Cruz do Sul), de Eddy Ramos

"O correspondente" (Santo Antônio da Patrulha), de Thali Bartikoski e Bruno Barcelos

"E depois de fevereiro" (São Leopoldo), de Crystom Afronário

"Enfim S.O.S." (Porto Alegre), de Zaracla

"Estudos sobre a vida em rede" (Lajeado), de Tuane Eggers

"Fuá — O sonho" (Canela), de Viviane Jag Fej Farias e Amallia Brandolff

"Gambá" (Teutônia), de Maciel Fischer

"Imigrante/Habitante" (Porto Alegre), de Cassio Tolpolar

"O jogo" (Pelotas), de Alexandre Mattos Meireles e Chico Maximila

"Mãe da manhã" (Porto Alegre), de Clara Trevisan

"Nhemongarai" (Porto Alegre), de Jorge Morinico e Hopi Chapman

"Perro!" (São Leopoldo), de Aleksia Dias e João Pedro Fiuza

"O pintor" (Santa Cruz do Sul), de Victor Castilhos

"Quando começa a chover o coração bate mais forte" (Porto Alegre), de Mirian Fichtner

"Roxo lilás violeta" (Porto Alegre), de Theo Tajes

"Safira, o mar e a vida" (Porto Alegre), de Luiz Fonseca

"A sinaleira amarela" (Porto Alegre), de Guilherme Carravetta De Carli

"Trapo" (Uruguaiana), de João Chimendes

Outros detalhes da edição 2025 do Festival de Gramado serão anunciados em breve, como curtas nacionais selecionados e os principais homenageados.

