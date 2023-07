A- A+

MÚSICA Festival de Inverno de Garanhuns anuncia show de Carlinhos Brown neste sábado (29) Cantor baiano vai celebrar os 27 anos do álbum "Alfagamabetizado"

O 31º Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) anunciou mais uma atração surpresa. Em sua reta final, o evento terá show de Carlinhos Brown neste sábado (29), subindo ao Palco Mestre Dominguinhos.

Brown vai celebrar os 27 anos do álbum “Alfagamabetizado”, trazendo clássicos da carreira, canções inéditas e ainda relembrando composições em parceria com Marisa Monte e Arnaldo Antunes, no Tribalistas.







Também no sábado (29) se apresentam Ave Sangria, Paulo Miklos, Volver, Zeh Lucas e Jam 212. Na noite desta quinta-feira (27), as atrações são Nação Zumbi, Arnaldo Antunes, Mombojó, Tamarineira Azul e Andréa Amorim.

Veja também

ASTROLOGIA Horóscopo da sexta-feira; confira previsões dos astros