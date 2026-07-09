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AGRESTE Festival de Inverno de Garanhuns começa nesta quinta com programação espalhada por mais de 20 polos Até 26 de julho, a 34ª edição do FIG reúne shows, teatro, dança, cinema, literatura, artes visuais, cultura popular, circo e gastronomia

O clima de festival volta a tomar conta de Garanhuns a partir desta quinta (9), quando começa a 34ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG).

Até o dia 26 de julho, a cidade do Agreste pernambucano recebe uma extensa programação que ocupa mais de 20 polos culturais e contempla diferentes linguagens artísticas.

Ao completar 36 anos de trajetória, o evento reafirma sua posição como um dos maiores festivais multiculturais da América Latina, reunindo artistas locais, regionais e nacionais em apresentações, oficinas, exposições e atividades formativas.



A programação completa do 34º FIG está disponível no link: https://docs.google.com/document/d/1WXrFer2mQfyQrAtf2g5C-EOy1DUkIzn7W9mFEBZvMyg/edit?tab=t.0

Música ocupa diferentes espaços da cidade

Embora a Praça Mestre Dominguinhos concentre parte dos grandes shows do festival, a programação musical se espalha por diversos pontos de Garanhuns.

O Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti recebe o Palco Estação, dedicado a apresentações em formato mais intimista, enquanto o Parque Euclides Dourado abriga novamente o Palco Forró Zé da Macuca e o Palco Instrumental Paulo Rafael.

A principal novidade desta edição é o Palco 87 FM, instalado na Avenida Júlio Brasileiro, ampliando o circuito de apresentações.

Tradições populares e artes cênicas em destaque

As manifestações da cultura popular ocupam o Palco Ariano Suassuna entre os dias 18 e 26 de julho, com apresentações de mestres e grupos tradicionais, entre eles João do Pife, Mestre Anderson Miguel, Reisado Mestre João Tibúrcio e Reisado Gonzaga de Garanhuns.

Os cortejos também voltam a integrar a programação dos fins de semana. Boi da Macuca, Bloco da Saudade, Orquestra Henrique Dias, TCM Morena Tropicana da Ribeira, Bloco das Flores e Vassourinhas de Olinda percorrerão o trajeto entre o Relógio de Flores e o Parque Euclides Dourado, levando música e manifestações populares para as ruas da cidade.

O teatro será apresentado em diferentes formatos, contemplando espetáculos adultos, infantis e produções alternativas.

Entre os destaques estão montagens estreladas por Diogo Vilela, Danielle Winits, Nany People, Bruno Garcia, Mallu Vale e Gil Coelho.

A programação ainda reserva espaço para apresentações de mamulengo e para espetáculos voltados ao público infantil. A dança também integra a agenda, com apresentações entre 20 e 22 de julho.

Exposições, cinema e literatura ampliam a programação

Além dos espetáculos, o FIG investe em outras expressões artísticas. A Galeria Galpão, instalada no Colégio Municipal Padre Agobar Valença, recebe exposições de artes visuais e fotografia que abordam temas como ancestralidade, protagonismo feminino e inclusão.

No Cine Jardim, a Mostra de Audiovisual exibirá documentários e produções independentes entre os dias 17 e 25 de julho.

Já a Praça da Palavra estreia na programação do festival como espaço dedicado à literatura e à oralidade, reunindo contação de histórias, lançamentos de livros, debates, palestras e apresentações musicais na Praça Tiradentes.

Formação, gastronomia e circo completam o festival

A programação inclui ainda atividades voltadas à formação artística. A Casa dos Saberes, sediada na Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns (Aesga), promove oficinas nas áreas de música, audiovisual, fotografia e gastronomia.

As atrações circenses serão concentradas na Lona de Circo Índia Morena, instalada nas proximidades da Praça Mestre Dominguinhos, com apresentações de companhias como Circo Águia Dourado, Mestre do Picadeiro Mágico Alakazam – Patrimônio Vivo de Pernambuco – e Disney Circo.

Na área gastronômica, o público poderá participar de degustações, harmonizações e oficinas culinárias dedicadas à cozinha pernambucana e a outras tradições regionais.

A edição de 2026 também traz a assinatura da designer e ilustradora recifense Bel Andrade Lima, responsável pela identidade visual e pela cenografia do festival.



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