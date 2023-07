A- A+

FIG 2023 Festival de Inverno de Garanhuns: mais uma atração é confirmada pela produção do evento Festival, que será aberto por Lenine, inicia no próximo dia 21

Após anúncio de que Lenine será a atração de abertura do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), que inicia no próximo dia 21 na cidade do Agreste pernambucano, a produção do evento, via Instagram, anunciou o artista Arnaldo Antunes como mais um nome confirmado na programação de shows da edição.



A cantora Isaar e o grupo Maneva também foram anunciados para o primeiro dia do FIG, além da Orquestra Sanfônica Mestre Dominguinhos.



O anúncio não deu detalhes sobre a data de apresentação do poeta, cantor, compositor e ex-Titãs.

"Atração confirmada! Um dos artistas mais inquietos de sua geração, Arnaldo Antunes está de volta com toda a sua energia e poesia ao Festival de Inverno de Garanhuns", diz a publicação.







A programação completa do 31º FIG será anunciada nesta segunda (10), em coletiva de imprensa marcada para o Cine Jardim, do Centro Cultural do Sesc Garanhuns.



O Festival acontecerá de 21 a 30 de julho, com programação gratuita nas praças, parques, pavilhões, teatro e na catedral, assim como nas ruas e em outros espaços da cidade.

Identidade visual

A identidade visual do FIG 2023 também foi divulgada pela produção no evento, na ocasião do anúncio de Lenine para a abertura do Festival.



Com olhar que foca no viés pop contemporâneo, a arte do FIG 2023 é assinada pelo artista olindense Raoni Assis. O ilustrador já realizou exposições diversas, e tem trabalhos publicados em livros, revistas, discos e jornais.



Entre seus trabalhos mais conhecidos estão o cartaz oficial da Sede Recife para Copa do Mundo da FIFA – Brasil 2014, o trabalho de estreia do Cow Parade na Região Nordeste (2017), realizado em Recife, e a criação da identidade visual da decoração do Carnaval de Olinda de 2026.

