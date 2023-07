A- A+

FIG 2023 Festival de Inverno de Garanhuns: programação completa é anunciada; confira as atrações 31ª edição do Festival começa no próximo dia 21 em Garanhuns, Agreste pernambucano

Com os já anunciados Lenine, Isaar, Maneva e Orquestra Sanfônica Mestre Dominguinhos como atrações de abertura da 31ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG 2023) - evento que começa no próximo dia 21 e segue até 30 de julho, em Garanhuns, Agreste pernambucano - a programação completa do festival veio à tona nesta segunda-feira (10), em coletiva de imprensa realizada no município agrestino.

Palco principal do FIG, o Polo Mestre Dominguinhos terá nomes como Geraldo Azevedo, Baby do Brasil, Simone Mendes, Priscilla Senna, Otto, Baile do Simonal, Teatro Mágico, Academia da berlinda, Tiago Iorc, Conde Só Brega e Pato Fu, integram a programação do espaço.



Já no Palco Pop, que nesta edição vai celebrar Zé da Macuca, saudoso fundador do Boi da Macuca, traz novidade de ter incorporado na programação o forró, apresentam-se nomes como Mestre Ambrósio, Assisão, Cascabulho, Mundo livre S/A e Banda Eddie, entre outros grupos e artistas.



Para o Palco Pernambuco Lo-Fi, novidade da 31ª edição do FIG para ressaltar a cena musical independente de Pernambuco que será apresentada por Silvério Pessoa, secretário de Cultura do Estado, e por Zeca Viana, traz na programação nomes como Babi Jaques e Lasserre, Tonfil, N’Zambi, Jáder, Tagore, Abulidu, Tatupeba e Maracatu Pro Mundo.



E a Cultura Popular no FIG vai "ocupar" o Parque Euclides da Cunha com programação que vai contar com cortejos e atrações, entre elas, Bloco Afro Lamento Negro, o Maracatu Águia Misteriosa, a Quadrilha Junina Raízes do Nordeste, o Afoxé Omó Inã e o Bloco das Flores, além de Patrimônios Vivos de Pernambuco como o Caboclinho Canidé e a Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo e o Clube de Boneco Seu Malaquias.



Para a edição 2023 haverá também o Polo Regionalidades, com Maciel Salú, Cezzinha, Santanna O Cantador, Banda de Pau e Corda, Isabela Moraes, Quinteto Violado e Ciel Santos, entre outros. E no Polo Itinerante, Bloco das Flores, Bloco Afro Lamento e Maracatu Águia Misteriosa são algumas das atrações.

Música Instrumental

O Polo, no Parque Ruber van der Linden, dá início à programação no dia 22 com nomes como Gilú Amaral, Sagrama, Dito Choro, Quinteto Parambuco e Mobile Jazz Band, entre outras atrações.



Castainho

O Palco Castainho, montado no Quilombo Castainho, Zona Rural de Garanhuns, terá apresentações do Bloco Caravana Andaluza, do Engenho Abreus, Mestre Galo Preto e Afoxé Oyá Alaxé, entre outros.

DEMAIS ATIVIDADES DO FIG 2023

FIGUINHO - Referência nacional quando o assunto é produção cultural para o público infantil, Pernambuco terá durante a 31ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns uma novidade voltada para a criançada: O Figuinho, que vai contar com uma série de atividades lúdicas como contação de histórias, oficinas, além de exibições de filmes, apresentações da cultura popular, teatrais, circenses e musicais. A programação acontecerá de 21 a 30 de julho, pela tarde e em vários horários, no Parque Euclides Dourado.

CATEDRAL – Grupos instrumentais, formados no Conservatório Pernambucano de Música (CPM), instituição ligada à Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE), apresentam-se no palco da Catedral de Santo Antônio, no Centro do município. Alguns nomes da programação são a dupla Rafael Marques e Júlio César, no concerto Pernambuco e o Choro; o cavaquinista e compositor João Paulo Albertim convida o Quinteto Pernambuco e o bandolinista e compositor Marcos César; o Contracantos, comandado pelo maestro Flávio Medeiros; e o quinteto Makamo, formado em sua maioria por mulheres, entre outros.

CINEMA – A Mostra Audiovisual do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) acontece durante nove dias, de 22 a 30 de julho, no Cine Jardim do CPC do Sesc. Além da seleção de longas e curtas-metragens, há outras mostras inseridas na programação, oficinas, rodas de conversa e debates. Os destaques ficam por conta dos longas pernambucanos Propriedade, de Daniel Bandeira, e Rio Doce, de Fellipe Fernandes.

PRAÇA DA PALAVRA - Prestando homenagem ao poeta pernambucano Miró da Muribeca, a Praça da Palavra desta 31º edição do FIG vai contar com recitais, contações de histórias, debates e lançamentos de livros. Além das atividades lúdicas e formativas, os visitantes poderão conferir os estandes de venda de livros e passar um tempo no lounge de leitura.

Um espaço pensado para todos os públicos que estimula a conexão e o mergulho no mundo da literatura. Assim como já acontece tradicionalmente, a Cepe, a Secretaria de Educação de Pernambuco, a Gerência Regional de Educação e o Sesc-PE compõem os parceiros da programação literária do festival. Autores como Wellington de Melo, Sidney Rocha, Clarice Hoffman, Pochyua Andrade, Odailta Alves e Nivaldo Tenório, entre muitos outros, estarão presentes.

CIRCO - A programação das artes circenses no 31º Festival de Inverno de Garanhuns será realizada no polo Lona de Circo Índia Morena, homenageando uma das figuras mais emblemáticas da história do circo pernambucano, Patrimônio Vivo do estado, com 70 anos dedicados ao circo. O picadeiro ficará localizado no Parque Euclides Dourado e suas atividades começam no sábado (22) e ocorrerão sempre a partir das 14h, até o último dia do festival.

GALERIA GALPÃO E GALERIA ARTE, ARTESANATO E MODA - Estes serão os centros das exposições de fotografia, artes visuais, design e moda da 31ª edição do FIG. O espaço estará aberto em todos os dias do festival, das 9h às 21h, na Avenida Euclides Dourado.

FOTOGRAFIA – Ao todo são cinco projetos expostos durante o festival, além de duas intervenções urbanas, com lambe-lambes espalhados pela cidade. Elas são: Encantados, de Allan Luna; Luz Quilombola - Castainho de Dentro pra Fora, de Iezu Kaeru; Ciano, Cidade, de Gabriella Ambrosio; Para Borboletas, de Roberta Laleska; e Nas Cinzas das Horas, de Nivaldo Carvalho. Já as intervenções urbanas são: Sorrir Junto, de Gabriela Vasconcellos Cavalcante, e Tamancos, de Amannda Oliveira.

ARTES VISUAIS - Nas artes visuais, um dos destaques é a inédita exposição Miró Eterno que celebra a memória do poeta Miró da Muribeca, homenageado que este ano dá nome à Praça da Palavra. A exposição foi pensada exclusivamente para a programação do FIG 2023 pelos artistas Mozart Santos, Rafael Buda e Tiago Delácio, com imagens reais e animadas do saudoso autor, que deixou seu legado no modo de se pensar poesia urbana periférica em Pernambuco e no Brasil.

DESIGN E MODA - Dentro das iniciativas de design e moda, se destacam o projeto Moda Periférica by Mendx, ação formativa com exibição do mini fashion filme Meu Style Marginal, seguido de uma roda de conversa com o público presente sobre as vivências territoriais do artista MENDX e moda na periferia, em local ainda a ser definido. Também fazem parte da programação os projetos Sublime Obscuro: Narrativas do Inconsciente Grotesco, a exposição Desafio Criativo MMA, Retratos Tipográficos In Memoriam. A Agência de Desenvolvimento de Pernambuco (Adepe) leva ao FIG dois desfiles da Loja da Moda Autoral de Pernambuco e uma oficina de produção de moda com estágio na Passarela.

GASTRONOMIA - Do dia 22 ao dia 30 de julho o CPC Sesc Garanhuns vai acolher parte da grade do polo Gastronomia e Cultura Alimentar. Dentre os destaques da programação estão as participações de Iran Xukuru com o debate "Kringó kronengo - o Bom comer Xukuru: alimento do corpo, mente e espírito"; a família de Dona Menininha, Patrimônio Vivo de Pernambuco e mestre em alfenim de agrestina; as visitações ao Museu do Queijo Coalho; e a intervenção do chef Thiago das Chagas.

FORMAÇÃO – Voltadas para diversos públicos, as oficinas formativas do festival iniciam no dia 22 de julho e vão até o dia 30 deste mês. Será oferecida uma diversidade de cursos nas áreas de profissionalização (iluminação, sonorização, direção de palco e roadie, direção artística e cinema de animação), aperfeiçoamento (produção cultural e documentação) e sustentabilidade, todas voltadas para o fortalecimento da cadeia produtiva em Pernambuco.

ARTESANATO – A parceria com o Sebrae está garantindo mais uma edição do Armazém das Artes e Negócios. Este ano, serão diversos estandes ocupados pelos artesãos selecionados pelo Sebrae ou por meio de um edital convocatório promovido pela Secult/Fundarpe para ocupação de espaços ou convidados, como a Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá e o Mestre Assis Calixto, Patrimônio Vivo de Pernambuco. Por sua vez, a Adepe vai instalar uma loja de bebidas dentro do Armazém Sebrae com cervejas, cachaças, vinhos, espumantes e licores artesanais pernambucanos que serão comercializados durante todo o festival



INVESTIMENTO

Para a edição 2023 do FIG serão investidos mais de R$ 11 milhões, sendo pouco mais de 10 milhões destinados pelo Governo do Estado, por meio da Secult-PE e Fundarpe, Secretaria Estadual de Comunicação, Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).



Já o Sebrae vai aplicar R$ 430 mil em ações no festival.

IDENTIDADE VISUAL

A identidade visual do FIG 2023 também foi divulgada pela produção no evento, na ocasião do anúncio de Lenine para a abertura do Festival.



Com olhar que foca no viés pop contemporâneo, a arte do FIG 2023 é assinada pelo artista olindense Raoni Assis. O ilustrador já realizou exposições diversas, e tem trabalhos publicados em livros, revistas, discos e jornais.

Saiba quais são os polos do FIG 2023



Casa dos Saberes - Aesga

Conservatório Pernambucano de Música - Catedral de Santo Antônio

Coreto das Flores - Relógio das Flores

Exposição - Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti

Figuinho - Parque Ruber Van Der Linden (Pau Pombo)

Pavilhão do Artesanato - Parque Euclides Dourado

Galeria Galpão - Parque Euclides Dourado

Palco Regionalidades - Teatro Luiz Souto Dourado

Palco Mestre Dominguinhos - Praça de mesmo nome

Palco Zé da Macuca - Rua Pedro Rocha (atrás do Parque Euclides Dourado)

Pernambuco Lo-Fi e Figuinho - Parque Euclides Dourado

Polo Ariano Suassuna (cultura popular) - Praça Dr. Manoel Jardim

Polo Castainho - Quilombo Castainho

Polo Centro de Produção Cultural - Sesc

a. Café em Pasargada - Sesc

b. Cine Jardim - Sesc

c. Gastronomia e Cultura Alimentar - Sesc

d. Sala Mista Teatro/Dança - Sesc

e. Teatro Reinaldo de Oliveira - Sesc

Polo Instrumental - Parque Ruber Van Der Linden

Polo Lona de Circo India Morena - Parque Euclides Dourad

Polo Cultura Itinerante - Euclides Dourado

Praça da Palavra - Praça Souto Filho (Fonte Luminosa)

Palco Estação - Praça Mestre Dominguinhos

