Festival de Inverno de Garanhuns é reconhecido como manifestação da cultura nacional
A 34ª edição do evento ocorre de 9 a 26 de julho, com algumas atrações já anunciadas
O Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) foi reconhecido como manifestação da cultura nacional. Todos os anos, desde 1991, o evento atrai milhares de pessoas ao município de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.
O reconhecimento foi oficializado por meio da Lei nº 15.375, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela ministra da Cultura, Margareth Menezes. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (6) no Diário Oficial da União.
Considerado o maior festival multicultural da América Latina, o FIG já está confirmado em 2026. A 34ª edição do evento ocorre de 9 a 26 de julho, com uma programação gratuita espalhada por mais de 20 polos.
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Entre as atrações da Praça Mestre Dominguinhos, já foram anunciados nomes como Alcione, Paula Fernandes, Anavitória, Luísa Sonza, Thiaguinho, Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Edson Gomes, Roupa Nova, Claudia Leitte e outros.
Além dos shows, a agenda do FIG abrange outras linguagens artísticas. Nos próximos meses, a organização do evento deve revelar atrações do teatro, cultura popular, circo, dança, audiovisual, artes visuais, artesanato, literatura e gastronomia.