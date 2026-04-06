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FIG Festival de Inverno de Garanhuns é reconhecido como manifestação da cultura nacional A 34ª edição do evento ocorre de 9 a 26 de julho, com algumas atrações já anunciadas

O Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) foi reconhecido como manifestação da cultura nacional. Todos os anos, desde 1991, o evento atrai milhares de pessoas ao município de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

O reconhecimento foi oficializado por meio da Lei nº 15.375, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela ministra da Cultura, Margareth Menezes. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (6) no Diário Oficial da União.

Considerado o maior festival multicultural da América Latina, o FIG já está confirmado em 2026. A 34ª edição do evento ocorre de 9 a 26 de julho, com uma programação gratuita espalhada por mais de 20 polos.



Entre as atrações da Praça Mestre Dominguinhos, já foram anunciados nomes como Alcione, Paula Fernandes, Anavitória, Luísa Sonza, Thiaguinho, Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Edson Gomes, Roupa Nova, Claudia Leitte e outros.

Além dos shows, a agenda do FIG abrange outras linguagens artísticas. Nos próximos meses, a organização do evento deve revelar atrações do teatro, cultura popular, circo, dança, audiovisual, artes visuais, artesanato, literatura e gastronomia.



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