Festival de Inverno de Garanhuns: Simone, Fábio Jr., Thiaguinho e Alceu estão entre as atrações
Edição 2027 do festival, no Agreste pernambucano, acontece entre os dias 8 e 24 de julho
A 35ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG 2027) tem data marcada para ocorrer, será entre os dias 8 e 24 de julho na cidade do Agreste pernambucano.
Tal qual, a programação do festival - um dos mais tradicionais do calendário de eventos do estado - foi divulgada e terá, entre os nomes, Simone, Fábio Jr., Thiaguinho e Alceu Valença no Polo Mestre Dominguinhos.
A grade nacional do polo Dominguinho no festival foi divulgada nesta sexta (27), no Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti.
Os demais polos ainda terão as atrações anunciadas.
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Confira a programação do Mestre Dominguinhos
Quinta-feira, 8 de julho
- Xand Avião
- Walkyria Santos
- Batista Lima
- Atração do edital (ainda não divulgada)
Sexta-feira, 9 de julho
- Fábio Jr.
- Simone
- Gilsons
- Atração do edital (ainda não divulgada)
Sábado, 10 de julho
- Marcelo Falcão
- Raimundos
- Maria Gadu
- Di Ferreiro
Domingo, 11 de julho
- Léo Santana
- Henry Freitas
- Atração do edital (ainda não divulgada)
Quarta-feira, 14 de julho
- Priscila Senna
- Pablo
- Tayara Andressa
- Atração do edital (ainda não divulgada)
Quinta-feira, 15 de julho
- Tribo da Periferia
- L7nnon
- Hungria
- Pacificadores
Sexta-feira, 16 de julho
- Nattan
- Menos é Mais
- Atração do edital (ainda não divulgada)
Sábado, 17 de julho
- Léo Jaime
- Capital Inicial
- Barão Vermelho
- Atração do edital (ainda não divulgada)
Domingo, 18 de julho
- Roberta Miranda
- Mari Fernadez
- Mayana Neiva
- Atração do edital (ainda não divulgada)
Quarta-feira, 21 de julho
- Heitor Santos
- Joelma
- Ciel Rodrigues
- Atração do edital (ainda não divulgada)
Quinta-feira, 22 de julho
- Nação Zumbi
- Alceu Valença
- Lenine
- Atração do edital (ainda não divulgada)
Sexta-feira, 23 de julho
- Maiara e Maraísa
- Panda
- Atração do edital (ainda não divulgada)
Sábado, 24 de julho
- Thiaguinho
- Raça Negra
- Alexandre Pires
- Atração do edital (ainda não divulgada)
SERVIÇO
35ª Edição do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG 2027)
Quando: de 8 a 24 de julho
Onde: Garanhuns, Agreste pernambucano
Informações: https://www.instagram.com/figgaranhunsoficial/