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FIG 2027 Festival de Inverno de Garanhuns: Simone, Fábio Jr., Thiaguinho e Alceu estão entre as atrações Edição 2027 do festival, no Agreste pernambucano, acontece entre os dias 8 e 24 de julho

A 35ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG 2027) tem data marcada para ocorrer, será entre os dias 8 e 24 de julho na cidade do Agreste pernambucano.



Tal qual, a programação do festival - um dos mais tradicionais do calendário de eventos do estado - foi divulgada e terá, entre os nomes, Simone, Fábio Jr., Thiaguinho e Alceu Valença no Polo Mestre Dominguinhos.



A grade nacional do polo Dominguinho no festival foi divulgada nesta sexta (27), no Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti.

Os demais polos ainda terão as atrações anunciadas.









Confira a programação do Mestre Dominguinhos

Quinta-feira, 8 de julho

- Xand Avião

- Walkyria Santos

- Batista Lima

- Atração do edital (ainda não divulgada)



Sexta-feira, 9 de julho

- Fábio Jr.

- Simone

- Gilsons

- Atração do edital (ainda não divulgada)



Sábado, 10 de julho

- Marcelo Falcão

- Raimundos

- Maria Gadu

- Di Ferreiro



Domingo, 11 de julho



- Léo Santana

- Henry Freitas

- Atração do edital (ainda não divulgada)



Quarta-feira, 14 de julho

- Priscila Senna

- Pablo

- Tayara Andressa

- Atração do edital (ainda não divulgada)



Quinta-feira, 15 de julho



- Tribo da Periferia

- L7nnon

- Hungria

- Pacificadores



Sexta-feira, 16 de julho

- Nattan

- Menos é Mais

- Atração do edital (ainda não divulgada)



Sábado, 17 de julho



- Léo Jaime

- Capital Inicial

- Barão Vermelho

- Atração do edital (ainda não divulgada)



Domingo, 18 de julho



- Roberta Miranda

- Mari Fernadez

- Mayana Neiva

- Atração do edital (ainda não divulgada)

Quarta-feira, 21 de julho



- Heitor Santos

- Joelma

- Ciel Rodrigues

- Atração do edital (ainda não divulgada)



Quinta-feira, 22 de julho



- Nação Zumbi

- Alceu Valença

- Lenine

- Atração do edital (ainda não divulgada)



Sexta-feira, 23 de julho



- Maiara e Maraísa

- Panda

- Atração do edital (ainda não divulgada)

Sábado, 24 de julho



- Thiaguinho

- Raça Negra

- Alexandre Pires

- Atração do edital (ainda não divulgada)

SERVIÇO

35ª Edição do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG 2027)

Quando: de 8 a 24 de julho

Onde: Garanhuns, Agreste pernambucano

Informações: https://www.instagram.com/figgaranhunsoficial/

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