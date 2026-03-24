Praça do Arsenal será palco do Festival de Jazz do Recife 2026; confira a programação
Com programação multicultural e acesso gratuito, o evento integra o aniversário da cidade e reúne artistas nacionais e internacionais
O Festival de Jazz do Recife 2026 ocupa a Praça do Arsenal da Marinha, no Recife Antigo, neste sábado (28) e domingo (29), como parte da programação comemorativa dos 489 anos da cidade. O evento será gratuito.
Com curadoria da Secretaria de Turismo e Lazer do Recife (SETUR-L), o festival que já teve duas edições anteriores, no Parque Santana (2024) e no Cais da Alfândega (2025), segue para sua terceira edição com uma proposta multicultural, reunindo artistas, cantores e instrumentistas nacionais e internacionais.
Apresentando uma programação que dialoga com diferentes estilos musicais, como jazz, blues, música instrumental, erudita, cultura popular de raiz e bossa nova, além de incorporar ritmos pernambucanos, como frevo e maracatu, o evento busca reafirmar o Recife como um importante polo multicultural.
Como ação complementar, será realizada a Feira da Maré Cultural, na rua do Bom Jesus, que reunirá cerca de 60 operações entre gastronomia e artesanato, como foco na valorização da produção local e no estímulo à economia criativa.
A programação terá início no sábado (28), a partir das 15h, com apresentações de Mobile Jazz e os Mestres do Frevo, Maracatu Nação Erê, Maracatu Leão Coroado de Araçoiaba e O Bonde, bloco carnavalesco lírico.
No final da tarde, às 17h, acontece o Grande Encontro dos Mestres do Jazz e Frevo, com a participação dos artistas Léo Gandelman, Marcelo Martins, Joabe Reis, Maestro Spok, Maestro Edson Rodrigues, Maestro Ademir Araújo e Luciano Magno.
Os shows de Ana Cañas e Derico, Arthur Philipe, Claudette King e Bruno Marques, Chico Oliveira, Rosa Passos e Léo Gandelman encerram o primeiro dia do festival.
No domingo (29), a programação conta com o DJ 440 no comando dos intervalos e as apresentações começam a partir das 16h, com o Trio Corrente e Joabes Reis. Às 17h, sobem ao palco Prado Brothers, Tia Carol e Wilson Sideral. O encerramento, às 19h, será comandado pelo grupo Teatro Mágico.
*Com informações da assessoria de imprensa