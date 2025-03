A- A+

MÚSICA Festival de Jazz do Recife e concerto da Orquestra Bravo encerram festejos de aniversário da Cidade Neste fim de semana, a Capital pernambucana encerra festejos pelo seu aniversário com Festival de Jazz do Recife, no sábado (29), e concerto da Orquestra Bravo, no domingo (30)

A cidade do Recife encerrará, neste fim de semana, as comemorações dos seus 488 anos com muita música. A Capital pernambucana receberá, neste sábado (29), a 2ª edição do Festival de Jazz do Recife, no Cais da Alfândega, e no domingo (30), a apresentação da Orquestra Bravo, no Marco Zero.

Com artistas nacionais e internacionais, o Festival de Jazz do Recife reunirá nomes como Quinteto Violado (PE), Victor Biglione (RJ), Paula Lima (SP), Max de Castro (SP), Diego Figueiredo (SP), Chuchito Valdés (CUB), Carlos Malta (RJ) e outros.

Já o concerto da Orquestra Bravo trará um repertório diverso, congregando a Música Popular, com músicas de Luiz Gonzaga, Nelson Ferreira, e clássicos da Música Erudita mundial, com peças de Beethoven, Verdi, Bizet e mais.

Com realização da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, as duas programações são gratuitas.

Jazz

A 2ª edição do Festival de Jazz do Recife será neste sábado (29), a partir das 15h, no Cais da Alfândega. Mais de 10 artistas subirão ao palco para mostrar o caráter democrático e inclusivo do jazz, que abraça e dialoga com diversos outros gêneros.

“O Festival de Jazz terá música de qualidade, de forma democrática, gratuita”, garante o secretário de Turismo do Recife, Thiago Angelus. “Ele é importante para a nossa cidade, é importante para o turismo, para a movimentação da nossa economia”, destaca o secretário ao citar a expectativa de público de outros estados vindo ao Recife.

Na programação, destaque para Quinteto Violado (PE), que convida o soprista Carlos Malta (RJ) e o guitarrista argentino Victor Biglione. A apresentação também terá a participação do pernambucano Waleson Queiros. Também merece atenção o show conjunto da cantora Paula Lima e do cantor, compositor, músico e produtor musical Max de Castro.

A banda de rock Detonautas também marca presença no Festival, seguindo a tendência dos eventos de jazz ao redor do mundo, que contemplam outros gêneros em suas programações. Em um encontro inédito com o Maracatu Nação Erê, os Detonautas farão uma homenagem a Chico Science.

“Os festivais internacionais têm muito disso: tem música eletrônica dentro do festival, tem rock dentro do festival. A gente segue a mesma pegada, o que vem acontecendo mundialmente”, explica o secretário Thiago Angelus.

Brasil encontra Cuba

O guitarrista paulista Diego Figueiredo também é destaque na programação. Com 30 álbuns lançados, indicação ao Grammy (2020), premiado pelo Montreux Jazz Festival como um dos três maiores guitarristas do mundo (2005 e 2007), ele apresentará, às 18h30, o show “Brasil Encontra Cuba”, com a participação do pianista Chuchito Valdés e do trompetista Chico Oliveira.

“Nós vamos mostrar, essa fusão da música brasileira com a música cubana, com a salsa, o piano da escola e da música cubana (...) um show muito atrativo, em que as pessoas vão vão ter a oportunidade de ver essa coisa da latinidade no palco”, conta Diego.

Bravo

No domingo (30), às 17h, a Orquestra Bravo, sob regência do maestro Dierson Torres, fecha com chave-de-ouro os festejos pelo aniversário do Recife.

Serão disponibilizadas cerca de 2500 cadeiras para o público, que assistirá a apresentações de músicas como o “Hino do Recife” (Nelson Ferreira); trecho da ópera “Aida”, de Verdi; além de “Ave Maria Sertaneja” (Luiz Gonzaga), “Voltei Recife” (Luiz Bandeira), entre outras.

SERVIÇO

Festival de Jazz do Recife

Quando: Sábado (29), a partir das 15h

Onde: Cais da Alfândega - Bairro do Recife

Orquestra Bravo

Quando: Domingo (30), às 17h

Onde: Marco Zero - Bairro do Recife



