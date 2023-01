A- A+

Já tradicional evento musical durante o Carnaval de Pernambuco, o Festival de Jazz volta, após oito anos, a ser realizado em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, durante a folia deste ano.

O evento nasceu em Garanhuns, em 2008, mas estava sendo realizado em Gravatá até 2020, quando a pandemia da Covid-19 chegou ao Brasil. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (26), junto com toda a programação do festival - confira a agenda completa ao fim do texto.



O evento será realizado de 18 a 21 de fevereiro, na Praça Mestre Dominguinhos, e contempla artistas nacionais e internacionais do jazz, blues, instrumental, erudito e cultura popular. Entre os nomes, Baby do Brasil (RJ), Jefferson Gonçalves (RJ), Adriano Grineberg (SP) e Bruno Marques (MG), Lorenzo Thompson (EUA), Tamara Peterson (EUA), Derico Sciotti (SP), Quinteto Violado (PE), Liv Moraes (PE) e Uptown Blues Band (PE),

"Mais uma vez, Garanhuns será incluída na rota do turismo durante o período de Carnaval, gerando emprego, renda e aquecendo a economia da cidade", afirmou Sivaldo Albino, prefeito da cidade, que realiza há trinta anos realiza o Festival de Inverno, no mês de julho.

"O Garanhuns Jazz Festival é uma celebração da música e da cultura e estamos ansiosos para celebrar juntos após um ano difícil", comentou Giovanni Papaleo, produtor e idealizador do festival.

Confira a programação completa do Garanhuns Jazz Festival 2023



Sábado (18/02)

20h Arthur Philipe (PE)

21h Celso Pixinga (SP), Derico Sciotti (SP) e banda de Garanhuns

22h Bruno Marques (MG) e Lorenzo Thompson (USA)

Domingo (19/02)

20h Derico Sciotti (SP) e banda de Garanhuns

22h Uptown Band (PE)

23h Guitar Night - com Joanatan RichardTrio (PE), Igor Prado (SP), Luiz Carlini (SP), Bruno Marques (MG), Rodrigo Morcego (PE) e artistas de Garanhuns

Segunda (20/02)

20h Vintage Pepper (PE)

21h Igor Prado (SP) e Tamara Peterson (USA)

22h Tributo a Rita Lee - com Luiz Carlini (SP), Graça Cunha (SP), Catarina Rosa (PE) e cantoras de Garanhuns

Terça (21/02)

20h Nanda Moura (RJ/CE) e Adriano Grineberg (SP)

21h Tributo a Dominguinhos - com Liv Moraes (PE), João Neto (PE), Pablo Moreno (PE), Jefferson Gonçalves (RJ), Uptown Band (PE) e artistas de Garanhuns

22h Baby do Brasil (RJ).

