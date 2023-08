Festival de Ópera de Pernambuco: quarta edição começa na próxima sexta-feira (4); veja programação

A- A+

A quarta edição do Festival de Ópera de Pernambuco (Fope), celebra sua quarta edição entre os próximos dias 4 e 21 de agosto, com apresentações no Teatro de Santa Isabel, em meio à programação que inclui além de repertório local, óperas internacionais.



Com direção artística e executiva do maestro Wendell Ketle, o festival - realizado e produzido pela Academia de Ópera e Repertório (AOR) e Sinfonieta UFPE - terá a ópera cômica "O Professor de Música", de Giovanni Batista Pergolesi e a miniópera "Júlia, A Tecelã".





'La Traviata", de Guiseppe Verdi - compositor italiano que será celebrado pelos 210 anos de nascimento - também integra a programação da Fope.

Programação Paralela

Além das montagens operísticas, o IV Fope terá na programação masterclass de canto lírico - marcada para o próximo dia 19 de agosto - ministrada pelo soprano Loren Vandal e pelo tenor Ivan Jorgensen, cantores do Coro do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.



UFPE, UFRN e UFPB

A quarta edição do festival também vai marcar o enlace de três universidades do Nordeste: a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).



As três academias estão à frente de um projeto interuniversidades, iniciado na última edição do festival, por meio da Escola de Música da UFRN, do Departamento de Música da UFPB e da Unidade Acadêmica da Música da UFCG.



Alunos e professores das três academias vão se juntar à Academia de Ópera e Repertório (AOR) e à Sinfonieta UFPE.



Confira programação e horários

- "O Professor de Música", de Giovanni Battista Pergolesi: dias 4 (20h), 5 (18h e 20h) e 6 (19h);

- "Júlia, a tecelã", de Wendell Kettle: dias 11 (19h – para escolas), 12 (18h e 20h) e 13 (19h);

- "La Traviata", de Giuseppe Verdi: dias 17, 18 e 19 (às 19h) e 20 (às 18h).



Serviço

IV Festival de Ópera de Pernambuco



Quando: de 4 a 21 de agosto

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n)

Ingressos a partir de R$ 10



Informações 81 3344-3324//@festivaloperape

