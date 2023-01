Festival de PalhaçAria leva programação ao Janeiro de Grandes Espetáculos

A- A+

A arte circense está presente no 29º Janeiro de Grandes Espetáculos, que integrou os espetáculos do 4° Festival Internacional de PalhaçAria. Idealizado e realizado pela recifense Cia Animèe, o Festival apresenta grupos e artistas de palhaçaria feminina, de 25 a 30 de janeiro, com o objetivo de fomentar e divulgar o humor feminino. Os ingressos para o festival, que acontece em versão pocket, são oferecidos ao valor promocional de meia-entrada para todos: R$ 30.

O Festival

O PalhaçAria busca atualizar a pesquisa da linguagem e apoiar a cultura do riso com base na profissionalização das palhaças. O evento reúne cinco espetáculos, além de promover outras ações, com acesso gratuito.



Entre essas atividades, a realização do fórum de discussão online sobre comicidade preta (com as participações de Mariana Gabriel, artista e palhaça paulistana, e de Raquel Franco, artista e palhaça pernambucana, com mediação de Alessandra Nogueira), lançamento do livro "Memórias de Hospital: Relatos de Uma Palhaça Apaixonada", de Enne Marx, e lives abordando o processo de criação da obra.



Enne, diretora e fundadora do festival PalhaçAria, é atriz e iniciou a carreira de palhaça em 2002 com os Doutores da Alegria, atuando em hospitais do Brasil e de outros países. É uma das criadoras da Banda de Palhaças “As Levianas” e idealizadora da Rede de Festivais de Palhaças do Brasil, criada em meio à pandemia da Covid-19.

Trajetória

Nas três edições anteriores, palhaças de vários estados do Brasil e de países como Argentina, EUA, França, Áustria, Suíça, Dinamarca, Espanha e Japão estiveram na programação. Nesta edição, o evento privilegia as palhaças locais, incentivando a criação e fruição de seus trabalhos artísticos. Na agenda deste ano, abre o festival Enne Marx com o espetáculo “Mary En Virtual Mood”.



Tem ainda o grupo As Violetas da Aurora com “Mesa de Glosar”, a palhaça Juliana de Almeida com “Eu no Controle”; o espetáculo "Cabaré Janeiro de Palhaças"; além da artista e palhaça paulistana Gabi Winter com o espetáculo “Catadora de Ilusões”. Participam deste PalhaçAria as artistas e palhaças de Pernambuco Ana Nogueira, Enne Marx, Fabiana Pirro, Juliana de Almeida, Luiza Fontes, Mayra Waquim, Paula de Tássia, Raquel Franco e Silvinha Goes.

O Festival PalhaçAria - Versão Pocket conta com incentivo da Prefeitura da Cidade do Recife e SIC – Sistema de Incentivo à Cultura da Cidade do Recife, e as parcerias do JGE – Janeiro de Grandes Espetáculos, Apacepe e Centro de Formação e Pesquisa das Artes Cênicas Apolo-Hermilo.

Confira a programação completa abaixo e no site do Festival Janeiro de Grandes Espetáculos.

Programação

Data: 25.01.23

Espetáculo: Mary En Virtual Mood | Abertura Festival PalhaçAria Pocket

Artista: Enne Marx (Recife)

Classificação: 16 anos

Duração:1h10

Serviço:

Local: Teatro Hermilo Borba Filho: Cais do Apolo, 142 - Bairro do Recife, Recife – PE

Hora: 20h

Ingressos: R$ 30, à venda em no site Guichê Web e na bilheteria do teatro 1h30 antes do espetáculo.

Sinopse: Nesse espetáculo, Enne Marx envolve a sua pesquisa de doutorado e apresenta dois atravessamentos: “Mary En Virtual Mood” e “Mary En Metamorphosis”, frutos do hibridismo da palhaçaria com o Teatro online e com a Fotografia. Traz ainda música e vídeo, e o seu “humor virtual” é um experimento que já faz parte do clowning contemporâneo.

Data: 26.01.23

Espetáculo: Catadora de Ilusões

Artista: Gabi Winter (SP)

Classificação: Livre

Duração: 55 min

Serviço:

Local: Teatro de Santa Isabel:Praça da República, Bairro Santo Antônio, Recife – PE

Hora: 20h

Ingressos: R$ 30, à venda em no site Guichê Web e na bilheteria do teatro 1h30 antes do espetáculo.

Sinopse: Solo da atriz palhaça Gabriela Winter. O espetáculo acompanha um dia na vida da mendiga/palhaça Jurubeba, o que ela faz para sobreviver e ser feliz. Acompanhada de sua solidão, Jurubeba cria uma realidade própria, com seus jogos, seu ritmo, seu próprio "reino".

Data: 26.01.23

Lançamento do Livro "Memórias de Hospital: Relatos de uma Palhaça Apaixonada", de Enne Marx

Serviço

Local: Teatro de Santa Isabel:Praça da República, 233 - Santo Antônio, Recife – PE

Hora: 18h30

Preço do livro:R$ 40 (promocional a R$ 20 para estudantes, professores, idosos e ex-pacientes)

Sinopse: O livro apresenta um registro de memória e pesquisa das vivências da atriz e palhaça pernambucana Enne Marx (Mary En), narrando seus encontros com crianças hospitalizadas no Brasil, na França, Portugal e Itália.

Data: 27.01.23

Espetáculo: Cabaré Janeiro de Palhaças

Grupo: Coletivo de Palhaças de PE e SP

Classificação:14 anos

Duração: 1h

Serviço:

Local: Teatro Hermilo Borba Filho:Cais do Apolo, 142 - Bairro do Recife, Recife – PE

Hora: 20h

Ingressos: R$ 30, à venda em no site Guichê Web e na bilheteria do teatro 1h30 antes do espetáculo.

Sinopse: O Varietè "Cabaré Janeiro de Palhaças" resgata a memória dos antigos Cabarés Vaudevilles e é uma oportunidade para abordarmos a linguagem da palhaçaria de diferentes maneiras, através de palhaças e comicidades muito diversas. Reúne dez palhaças regidas pela mestra de cerimônias Mary En (Enne Marx). São elas:Baju (Juliana de Almeida), Enne Marx (Mary En) Gardênia (Luiza Fontes), Carambola (Paula de Tássia), Keke Kerubina (Raquel Franco), Jurubeba (Gabi Winter) e As Violetas da Aurora, com Dona Pequena (Ana Nogueira), Uruba (Fabiana Pirro), Maroca (Mayra Waquim) e Cema (Silvinha Góes).

Data: 28.01.23

Espetáculo: Mesa de Glosar

Grupo: Violetas da Aurora (Recife)

Classificação:16 anos

Duração:1h

Serviço:

Local:Teatro Hermilo Borba Filho: Cais do Apolo, 142 - Bairro do Recife, Recife

Hora: 20h

Ingressos: R$ 30, à venda em no site Guichê Web e na bilheteria do teatro 1h30 antes do espetáculo.



Sinopse: Inspirada nas mesas de glosas, onde poetas travam desafios de rimas, o espetáculo celebra poetas como Graça Nascimento, Severina Branca e Hilda Hilst. O Coletivo Violetas da Aurora foi criado, em 2017, por Ana Nogueira, Fabiana Pirro, Mayra Waquim e Sílvia Góes, que possui como marca performances individuais únicas, que, juntas, formam um mosaico.

Data: 28.01.23

Atividade: Fórum online: Pesquisa e Práticas Artísticas – Comicidades Pretas

Artistas:Mariana Gabriel (SP) e Raquel Franco (PE)

Mediação: Alessandra Nogueira (PA)

Classificação: Livre

Duração: 1h30

Serviço:

YouTube da Rede de Festivais de Palhaças do Brasil

Hora: 17h

Ingresso: Gratuito

Sinopse: O Fórum contará com tradução em Libras e trará uma importante discussão em torno do relevante tema da palhaçaria e comicidade pretas, com as participações de Mariana Gabriel, artista e palhaça paulistana, e de Raquel Franco, artista e palhaça pernambucana, com mediação de Alessandra Nogueira, artista e palhaça paraense. A mediação da conversa e das perguntas do público ficará a cargo de Alessandra Nogueira.

Data: 29.01.23

Espetáculo: Eu no Controle

Grupo: Cia da Baju (Recife)

Classificação:14 anos

Duração: 45 min

Serviço

Local: Teatro Hermilo Borba Filho:Cais do Apolo, 142 - Bairro do Recife

Hora: 20h

Ingressos: R$ 30, à venda em no site Guichê Web e na bilheteria do teatro 1h30 antes do espetácu



Sinopse: Baju considera-se uma pessoa equilibrada, zen e com um grande domínio da própria mente. Como uma boa mentora, ela decide compartilhar a sua experiência com todas as pessoas que desejam acender a luz interior em busca do autoconhecimento, ensinando ferramentas essenciais para o caminho da cura.

Atividade: Live "Memórias de Hospital: Relatos de uma Palhaça Apaixonada"

Artistas:Enne Marx e Java Araújo

Classificação: Livre

Duração: 1h30

Serviço:

Data: 29.01.2

1) Youtube da Cia Animèe

Endereço:

Hora: 16h

Ingresso: Gratuito

Data: 30.01.23

2)Youtube da Cia Animèe

Hora: 16h

Ingresso: Gratuito

Enne Marx e Java Araújo falarão sobre os seus processos como autora e ilustrador do livro "Memórias de Hospital: Relatos de uma Palhaça Apaixonada". Será uma conversa ilustrada, onde Enne contará algumas dessas memórias com suporte das gravuras. A transmissão contará com tradução em libras.

