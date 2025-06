A- A+

Meio Ambiente Caprichoso e Garantido duelam antes do Festival de Parintins para preservar a Amazônia Iniciativa é voltada para a conservação das Florestas Públicas Não Destinadas; tradicional celebração popular do Amazonas inicia nesta sexta e irá até domingo

O mês de junho marca a realização do Festival de Parintins, tradicional celebração popular do Amazonas, que começa nesta sexta-feira e irá até o próximo domingo.

Neste ano, no entanto, a disputa já foi iniciada antes da festa: os bois Caprichoso e Garantido duelam para definir qual torcida é capaz de angariar mais assinaturas para apoiar um projeto de lei que visa a destinar terras da Amazônia para povos indígenas, quilombolas, comunidades extrativistas e unidades de conservação.

O grupo com o melhor desempenho receberá R$ 40 mil.

A proposta em questão é um Projeto de Lei de Iniciativa Popular (PLIP) idealizado pelo movimento Amazônia de Pé, que prevê a destinação de Florestas Públicas Não Destinadas (FPND's) no bioma.

Atualmente, o projeto tem a adesão de mais de 300 mil pessoas, e o objetivo é alcançar 1,5 milhão de assinaturas.

Apesar da rivalidade, o “Desafio dos Bumbás” tem sido encarado como uma grande oportunidade de mobilizar cada vez mais pessoas em prol da conservação ambiental.

Para Patrícia Patrocínio, parintinense e articuladora do desafio do movimento Amazônia de Pé, a iniciativa recebe ainda mais importância por conta da COP 30, que será realizada em novembro, em Belém (PA).

— Lutar pela proteção da Amazônia é fundamental para a vida de todos nós. Por isso, nos unimos ao maior festival cultural do Brasil, com os bois Caprichoso e Garantido, que historicamente atuam, por meio da cultura e do festival, na defesa desse território — ressalta Patrícia.

Cerca de 36 milhões de hectares de florestas públicas não destinadas estão no estado do Amazonas, conforme análise de dados feita pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) e pelo movimento Amazônia de Pé.

— Em 2024, uma área equivalente a sete cidades de Manaus foi queimada no estado. Isso mostra que precisamos agir — defende a parintinense, em alusão aos 850 mil hectares de FPND que sofreram com queimadas no Amazonas.

Após a coleta, o documento será enviado ao Congresso Nacional. Na história brasileira, apenas quatro leis foram aprovadas a partir da ferramenta de iniciativa popular.

A mais famosa delas é a Lei da Ficha Limpa, sancionada em 2010, que proíbe que políticos condenados em segunda instância possam se candidatar novamente.

A ação começou em fevereiro, e as assinaturas podem ser feitas presencialmente até o início de julho. Além do prêmio para o boi-bumbá, o torcedor de cada grupo que arrecadar mais assinaturas será premiado com dois acessos VIP para o Festival de Parintins 2026, além de um auxílio de R$ 6 mil para apoiar a viagem.

Alto risco de grilagem

Entre os mais de 50 milhões de hectares de FPND's que a Amazônia possui, 10,2 milhões têm "alto risco de grilagem", conforme mostrou reportagem do Globo, publicada neste mês, a partir de um levantamento do Observatório das Florestas Públicas.

De acordo com a organização, 80% de toda a área de FPND desmatada em 2025 ficava em terrenos federais, e o resto em áreas estaduais.

Segundo dados do Cadastro Nacional de Florestas Públicas, analisados pelo IPAM e pelo movimento Amazônia de Pé, a demora em destinar os hectares pode fazer o país emitir 19,1 bilhões de toneladas de CO, o equivalente a 51% de toda a emissão global estimada para 2024.

Festival começa nesta sexta

Este ano marca a 58° edição do Festival de Parintins, que ocorre no Bumbódromo da Ilha Tupinambarana, a 369 km da capital Manaus.

No ano passado, com o tema “Cultura, o triunfo do povo”, o boi Caprichoso (azul) conquistou o tricampeonato consecutivo e chegou a 26 títulos da festa.

O tema para 2025 será “É Tempo de Retomada”.

Já o boi Garantido (vermelho), maior vencedor do festival com 32 títulos, quer voltar a pôr a mão na taça com o tema “Boi do Povo, Boi do Povão”.

O Garantido é o boi que tem a ex-BBB Isabelle Nogueira como cunhã-poranga.

Em cada um dos três dias do festival, os bois-bumbás têm duas horas e meia para se apresentar no Bumbódromo.

A apuração é feita no dia seguinte da festa, 30 de junho. Assim como no Carnaval do Rio, os jurados dão notas de 0 a 10 em diversas categorias, entre elas coreografia, porta-estandarte, toada (letra e música) e alegoria.

Ao todo, são 21 categorias divididas em três blocos: Comum/Musical, Cênico/Coreográfico e Artístico. Se torna campeão o boi que somar mais pontos após a apuração.

A torcida de cada boi ocupa metade do Bumbódromo e participa ativamente do desfile. Quando seu boi está na arena, capricha na coreografia e na animação para garantir pontos no desfile. Quando é a vez do boi contrário, silêncio total: se um adversário vaiar, seu boi perde ponto.

