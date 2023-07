A- A+

Show Festival de reggae aporta no Boteco Parador em setembro Djonga, Maneva e Ponto de Equilíbrio estão no lineup

Os fãs de reggae podem comemorar: um novo festival dedicado ao ritmo musical promete movimentar a capital pernambucana e entrar de vez para o calendário de festas do Recife. Intitulado como “Festival Harmonia Roots”, o evento acontecerá no dia 8 de setembro, no Boteco Parador, com toda vibração e energia que o público gosta.

Reunindo os principais nomes do reggae brasileiro no line up, os recifenses poderão aproveitar os shows completos com os grandes sucessos de Planta & Raíz, Ponto de Equilíbrio, Maneva, Mato Seco e Djonga, em uma super estrutura montada no local.

Com assinatura de Saulo Melo e da sua produtora Agittos Promoções, o evento contará com duas opções de áreas: frontstage e open bar. Os ingressos custam R$ 50 e R$ 150, respectivamente, e estão à venda no site da Bilheteria Digital e nas Lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna.

