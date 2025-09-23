Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre abre com "O Agente Secreto"

A- A+

Indicado pelo Brasil na corrida pelo Oscar 2026, "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, será o filme de abertura da Mostra de Longas do XIII FRAPA - Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre. O evento acontece de 3 a 7 de novembro, na Casa de Cultura Mario Quintana e todas as projeções serão seguidas de conversa com roteiristas.

Em sua première mundial, "O Agente Secreto" venceu os prêmios de melhor ator para seu protagonista, Wagner Moura, e melhor diretor no último Festival de Cannes. Na trama ambientada em 1977, Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. Além de Moura, o filme também conta com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Udo Kier e grande elenco.

Os outros quatro títulos da Mostra de Longas são: "A Natureza das Coisas Invisíveis", roteiro de Rafaela Camelo, "Cais", escrito por Safira Moreira, "Nó", roteiro de Laís Melo e Saravy e "Uma em Mil". Além desses, os 14 curtas-metragens de sua mostra competitiva são: “A Vaqueira, a Dançarina e o Porco (CE), “Amarela” (SP), “BELA LX-404” (RJ), “Casulo” (SP), “Descamar” (DF), “Entre Corpos” (AL), “Eu Sou um Pastor Alemão” (RJ), “Logos” (RS); “Mãe da Manhã” (RS), “Mar de Dentro” (PE), “O Céu não Sabe meu Nome” (BA), “Quando eu for Grande?” (PR); “Samba Infinito”, roteiro de Leonardo Martinelli (RJ) e “VBP (Vacas Brancas Preguiçosas)” (SP).

