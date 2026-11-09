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Artes Cênicas

Festival de Teatro de Igarassu chega a 16ª edição a partir desta terça-feira (10)

Cidade da Região Metropolitana do Recife traz atrações para o público com o objetivo de fortalecer as artes cênicas

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Homenageado escolhido nesta edição foi um dos mais representativos artistas do universo circense pernambucano Bóris Trindade Jr, mais conhecido como BoricaHomenageado escolhido nesta edição foi um dos mais representativos artistas do universo circense pernambucano Bóris Trindade Jr, mais conhecido como Borica - Foto: Cia Brincantes de Circo/Arquivo

O Festival de Teatro de Igarassu (Festig), iniciativa cultural dedicada ao fortalecimento e à difusão das artes cênicas, chega a sua 16ª edição em 2026 a partir desta terça-feira (10).

Neste ano, o evento traz dez atrações, com linguagens para crianças, adolescentes e adultos.

O homenageado escolhido nesta edição foi um dos mais representativos artistas do universo circense pernambucano: Bóris Trindade Jr, mais conhecido como Borica.

Até domingo (15), o Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo e o Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna recebem grupos de várias regiões de Pernambuco e da Paraíba. 

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Desta vez, o Grupo Ariano Suassuna, organizador do festival, apresenta dois espetáculos.

Todas as apresentações são gratuitas e abertas ao público. Além disso, o festival garante acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva, disponibilizando um intérprete para tradução em libras para os espetáculos.

O evento cultural voltado para o município de Igarassu pretende divulgar a produção teatral de Pernambuco, aberto para participação de grupos e companhias nacionais e internacionais, dando continuidade a um projeto já consolidado.

Ao longo dos anos, o festival vem fortalecendo a cultura local, criando nicho de visibilidade para grupos e companhias de teatro de todo o estado, proporcionando a ampliação de plateias ao oferecer espetáculos das mais variadas linguagens.

Criado com o propósito de reunir grupos teatrais locais, fomentar novas produções e estimular a formação de plateia, o evento tem alcançado, ao longo de suas edições, um reconhecimento crescente na cena cultural do estado.

“O festival, mais do que um espaço de apresentações, é um território de expressão, de troca de experiências, descobertas e formação de plateia onde diferentes linguagens e manifestações artísticas encontram espaços para dialogar. Sua continuidade representa a resistência de quem acredita na cultura como direito de todos e na arte como elemento indispensável para o desenvolvimento de uma cidade”, disse a artista e produtora Albanita Almeida, uma das idealizadoras do festival.

Durante os 16 anos de existência, o Festig já realizou exposições, lançamentos de textos dramáticos, debates, oficinas e mais de 200 apresentações teatrais, promovendo intercâmbio entre várias cidades do país, além de fazer espetáculos em outros estados.

Homenagem
A 16ª edição do Festig – Festival de Teatro de Igarassu celebra a trajetória de Bóris Trindade Jr, o Borica.

Formado pela Picadeiro Circo Escola /SP, é diretor circense da Cia Brincantes de Circo, além de produtor, pesquisador e artista que dá vida ao Palhaço Tapioca.

Borica, homenageado da 16ª edição do Festival de Teatro de Igarassu (FESTIG). | Foto: Cia Brincantes de Circo/Arquivo

A Cia Brincantes foi fundada em 2011, no Recife, com a finalidade de desenvolver trabalhos na área de circo, oferecendo espetáculos, oficinas, aluguel de lonas e material circense e ações socioculturais, além de pesquisa na arte circense, levando em consideração suas tradições e inovações.

Com vasta experiência no campo das artes circenses, a Cia Brincantes tem sido uma referência na promoção e disseminação dessa forma de expressão artística. 

A iniciativa evidencia compromisso com a democratização do acesso à cultura, utilizando o circo como linguagem artística capaz de estimular a criatividade, a expressão corporal, a coordenação motora, a disciplina, a cooperação e o desenvolvimento humano.

Do ponto de vista artístico, a proposta demonstra consistência na valorização do patrimônio imaterial representado pelas artes circenses, reconhecidas por sua capacidade de integrar diferentes expressões, como teatro, dança, acrobacia, música e performance.

Ao incentivar a experimentação e a vivência prática, a ação fortalece a formação de público para as artes e contribui para despertar o interesse de crianças e jovens pelas manifestações culturais brasileiras.

Atrações 
A programação da traz sete espetáculos adultos e três voltados ao público da infância e juventude.

Neste ano, a comédia Chico Cobra e Lazarino, do Grupo Ariano Suassuna, é a atração de estreia do Festival, às 19h, no Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo.

O grupo apresenta ainda a leitura dramatizada Valsa n° 6, no dia 13h, às 16h, no Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna.

Outro destaque é o grupo Mandacaru, atração vinda da cidade de Limoeiro, no Agreste do Estado, que se apresenta no dia 11 de novembro, às 19h, com o espetáculo Coração do Brasil, no Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo.

O homenageado, Borica, estará na programação com Atrapalhaços – Intervenção de Palhaçaria, no dia 12 de novembro, às 15h, também no Centro Narciso Félix.

Da Paraíba, o Festig recebe a Cia Oxente de Atividades Culturais com o espetáculo adulto e minimalista Maria´s, no dia 14 de novembro, às 19h, no Centro Narciso Félix.

A encenação aborda um episódio da vida da rainha escocesa Maria Stuart com o posicionamento do público ao redor da cena tornando-se parte integrante do momento.

O espetáculo de encerramento ficará por conta do grupo Osicran Teatro, de Igarassu, no dia 15 de novembro, às 19h.

O espetáculo O mal eu não desejo, mas o fim eu hei de ver, voltado para o público adulta, busca reinventar suas relações de poder enquanto encena uma radionovela sobre abandono, morte e retorno. 

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