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Artes Cênicas Festival de Teatro de Igarassu chega a 16ª edição a partir desta terça-feira (10) Cidade da Região Metropolitana do Recife traz atrações para o público com o objetivo de fortalecer as artes cênicas

O Festival de Teatro de Igarassu (Festig), iniciativa cultural dedicada ao fortalecimento e à difusão das artes cênicas, chega a sua 16ª edição em 2026 a partir desta terça-feira (10).

Neste ano, o evento traz dez atrações, com linguagens para crianças, adolescentes e adultos.



O homenageado escolhido nesta edição foi um dos mais representativos artistas do universo circense pernambucano: Bóris Trindade Jr, mais conhecido como Borica.

Até domingo (15), o Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo e o Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna recebem grupos de várias regiões de Pernambuco e da Paraíba.

Desta vez, o Grupo Ariano Suassuna, organizador do festival, apresenta dois espetáculos.

Todas as apresentações são gratuitas e abertas ao público. Além disso, o festival garante acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva, disponibilizando um intérprete para tradução em libras para os espetáculos.

O evento cultural voltado para o município de Igarassu pretende divulgar a produção teatral de Pernambuco, aberto para participação de grupos e companhias nacionais e internacionais, dando continuidade a um projeto já consolidado.

Ao longo dos anos, o festival vem fortalecendo a cultura local, criando nicho de visibilidade para grupos e companhias de teatro de todo o estado, proporcionando a ampliação de plateias ao oferecer espetáculos das mais variadas linguagens.

Criado com o propósito de reunir grupos teatrais locais, fomentar novas produções e estimular a formação de plateia, o evento tem alcançado, ao longo de suas edições, um reconhecimento crescente na cena cultural do estado.

“O festival, mais do que um espaço de apresentações, é um território de expressão, de troca de experiências, descobertas e formação de plateia onde diferentes linguagens e manifestações artísticas encontram espaços para dialogar. Sua continuidade representa a resistência de quem acredita na cultura como direito de todos e na arte como elemento indispensável para o desenvolvimento de uma cidade”, disse a artista e produtora Albanita Almeida, uma das idealizadoras do festival.

Durante os 16 anos de existência, o Festig já realizou exposições, lançamentos de textos dramáticos, debates, oficinas e mais de 200 apresentações teatrais, promovendo intercâmbio entre várias cidades do país, além de fazer espetáculos em outros estados.

Homenagem

A 16ª edição do Festig – Festival de Teatro de Igarassu celebra a trajetória de Bóris Trindade Jr, o Borica.



Formado pela Picadeiro Circo Escola /SP, é diretor circense da Cia Brincantes de Circo, além de produtor, pesquisador e artista que dá vida ao Palhaço Tapioca.

Borica, homenageado da 16ª edição do Festival de Teatro de Igarassu (FESTIG). | Foto: Cia Brincantes de Circo/Arquivo

A Cia Brincantes foi fundada em 2011, no Recife, com a finalidade de desenvolver trabalhos na área de circo, oferecendo espetáculos, oficinas, aluguel de lonas e material circense e ações socioculturais, além de pesquisa na arte circense, levando em consideração suas tradições e inovações.

Com vasta experiência no campo das artes circenses, a Cia Brincantes tem sido uma referência na promoção e disseminação dessa forma de expressão artística.

A iniciativa evidencia compromisso com a democratização do acesso à cultura, utilizando o circo como linguagem artística capaz de estimular a criatividade, a expressão corporal, a coordenação motora, a disciplina, a cooperação e o desenvolvimento humano.

Do ponto de vista artístico, a proposta demonstra consistência na valorização do patrimônio imaterial representado pelas artes circenses, reconhecidas por sua capacidade de integrar diferentes expressões, como teatro, dança, acrobacia, música e performance.

Ao incentivar a experimentação e a vivência prática, a ação fortalece a formação de público para as artes e contribui para despertar o interesse de crianças e jovens pelas manifestações culturais brasileiras.

Atrações

A programação da traz sete espetáculos adultos e três voltados ao público da infância e juventude.

Neste ano, a comédia Chico Cobra e Lazarino, do Grupo Ariano Suassuna, é a atração de estreia do Festival, às 19h, no Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo.

O grupo apresenta ainda a leitura dramatizada Valsa n° 6, no dia 13h, às 16h, no Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna.

Outro destaque é o grupo Mandacaru, atração vinda da cidade de Limoeiro, no Agreste do Estado, que se apresenta no dia 11 de novembro, às 19h, com o espetáculo Coração do Brasil, no Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo.

O homenageado, Borica, estará na programação com Atrapalhaços – Intervenção de Palhaçaria, no dia 12 de novembro, às 15h, também no Centro Narciso Félix.

Da Paraíba, o Festig recebe a Cia Oxente de Atividades Culturais com o espetáculo adulto e minimalista Maria´s, no dia 14 de novembro, às 19h, no Centro Narciso Félix.

A encenação aborda um episódio da vida da rainha escocesa Maria Stuart com o posicionamento do público ao redor da cena tornando-se parte integrante do momento.

O espetáculo de encerramento ficará por conta do grupo Osicran Teatro, de Igarassu, no dia 15 de novembro, às 19h.

O espetáculo O mal eu não desejo, mas o fim eu hei de ver, voltado para o público adulta, busca reinventar suas relações de poder enquanto encena uma radionovela sobre abandono, morte e retorno.

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