ARTES CÊNICAS Festival de Teatro de Igarassu (Festig) inicia sua 13ª edição nesta quinta-feira (23) Programação conta com 17 espetáculos locais, de outros estados e de fora do Brasil

O Festival de Teatro de Igarassu (Festig) ganha, desta quinta-feira (23) até 30 de novembro, sua 13ª edição. Ao longo destes oito dias, o evento leva ao município da Região Metropolitana do Recife um total de 17 espetáculos, vindos de diversos estados e até de fora do Brasil.

Com produções adultas e infantis, a programação recebe grupos de Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro e Argentina. O festival é comandado pelo Grupo Teatral Ariano Suassuna (GAS), com o objetivo de fortalecer a cultura local e promover um intercâmbio com artistas de fora.

As apresentações ocorrem em espaços como o Museu Histórico de Igarassu, a Câmara dos Vereadores, Biblioteca Municipal, Largo da Igreja de São Sebastião, Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna e escolas públicas. O acesso às encenações é gratuito.



Entre os destaques do festival, está a montagem argentina “Tearin Viajero, Zapateo y Zarandeo”. De Pernambuco, fazem parte da grade peças como “O Peru do Cão Coxo”, “Ana de Ferro - Rainha dos Tanoeiros do Recife” e “A Cara do Pai”.

Neste ano, o evento homenageia o multiartista Pedro Nambuco. Ator, pintor, cenógrafo, artista plástico e mamulengueiro, ele nasceu em Alagoinhas, na Bahia, mas iniciou sua trajetória artística em Igarassu, com o Grupo Teatral Ariano Suassuna. Ele é um dos fundadores do Grupo de Bonecos Mulungu e, atualmente, desenvolve seu trabalho artístico no teatro e no audiovisual.

Confira a programação:

Quinta-feira (23)

“O Peru do Cão Coxo”

19h30 - Câmara dos Vereadores de Igarassu

Sexta-feira (24)

“Histórias da Carochinha”

10h - Biblioteca Municipal de Igarassu

Sábado (25)

“Ana de Ferro - Rainha dos Tanoeiros do Recife”

19h30 - EREM Santos Cosme e Damião

“Um Pano que Limpa o Tempo”

19h - Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna

“Meu Corpo Sangra, Meu Corpo Chora”

20h - Largo da Igreja de São Sebastião

Domingo (26)

“A Dama da Noite”

20h - Museu Histórico de Igarassu

Segunda-feira (27)

“A Cara do Pai”

19h - Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna

“Auto da Compadecida”

20h - Biblioteca Municipal de Igarassu

“O Circo de Todos”

15h - Centro Integral Fernando Henrique Lucena

Terça-feira (28)

“Tearin Viajero, Zapateo y Zarandeo”

9h - Escola Ana Caldas Brandão- Cuieiras

“MIB, Improvisando de Preto (Jogos de Improviso)”

19h - Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna

“O Folclore do Amor”

20h - Largo da Igreja de São Sebastião

Quarta-feira (29)

“Pele de Dragão na Carne de Mulher”

19h30 - Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna

“Bafafá”

16h - Largo dos Santos Cosme e Damião

Quinta-feira (30)

“Tearin Viajero, Zapateo y Zarandeo”

9h - Escola Irineu Marques da Fonseca – Três Ladeiras

“O Gaioleiro”

19h - Espaço Cultural Grupo Ariano Suassuna

“Encontro Profano - Velho Tabica e Velha Bochecha”

20h - Largo da Igreja de São Sebastião

