TEATRO Festival de Teatro do Agreste: 32ª edição tem início em setembro Com espetáculos nacionais e internacionais, Festival, que acontece em Caruaru, traz entre as novidades Mostra Hilda Felipe

Entre os dias 22 de setembro e 8 de outubro acontece em Caruaru a 32ª edição do Festival de Teatro do Agreste (Feteag) que, para a edição atual traz entre as novidades a Mostra Hilda Felipe e a nova denominação do que já foi a Mostra Profissional, que passa a ser chamada Mostra Argemiro Pascoal - em celebração ao mestre do teatro pernambucano e cofundador do Teatro Experimental de Arte (TEA).



Também recebe uma nova denominação a Mostra Estudantil, que passa a ser chamada de Mostra Erenice Lisboa - em homenagem à dramaturga de Caruaru, conhecida pelo legado teatral direcionado ao público infantil e prioritaramente a estudantes da Rede Pública de Ensino da cidade do Agreste.





Nova Mostra - Hilda Felipe

Sob inspiração do Festival Fringe de Edimburgo, a Mostra Hilda Felipe passa aintegrar a grade de programação da atual edição do Festival.



Com o intuito de valorizar a diversidade cultural, sendo aberta a expressões artísticas diversas, a Mostra pretende ressaltar artistas emergentes e independentes que terão oportunidade de compartilhar suas criações.

Serviço

32ª edição do Festival de Teatro do Agreste (Feteag)



Onde: Caruaru, Agreste pernambucano

Quando: de 22 de setembro a 8 de outubro

