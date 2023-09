Espetáculos de teatro, dança e circo, além de ações formativas pensadas para fomentar a cena cultural de Pernambuco, são motes de mais uma edição do Festival de Teatro do Agreste (Feteag), que inicia a programação de sua 32ª edição no próximo dia 25 de setembro, com atividades diversas e gratuitas até o início de outubro - e com a Mostra Hilda Felipe apresentada em novembro.

Tendo à frente o Teatro Experimental de Arte (TEA), o festival reforça nesta edição as pontes entre artistas de localidades diversas, explicitando dessa forma o quão universal pode ser a arte sem no entanto deixar de particularizar corpos e territórios.



E para a edição atual do Feteag - festival idealizado pelo produtor e curador Fábio Pascoal - será retomada também a parceria com o criador frânces Jérôme Bel, que teve sua obra "Gala" encenada no festival em 2021 - e que neste 2023 retorna com um espetáculo que leva o seu nome, interpretado pelo performer Marcelo Sena.







Jérôme não viaja mais de avião desde 2019, em face de principios ecológicos, assim como sua companhia. Dessa forma, foram estabelecidas parcerias com artistas de diversos países, dando uma conotação híbrida e participativa aos projetos.

Pluralidade Artística e Temas Centrais

O tom do Feteag nas últimas edições tem sido de diversidade nas linguagens da arte, e tal qual ocorrerá este ano, com o circo, por exemplo, em destaque na programação sob o comando da Cia Devir.

Tomada pela pesquisa que atrela a arte do circo ao diálogo com o teatro e a dança, a Cia apresentará espetáculos na rua.



Crédito: Thaís Lima



E do Rio Grande do Norte, a companhia Giradança - composta por bailarinos de diferentes corpos, inclusive com pessoas com deficiências físicas e intelectuais - também participa do festival.

Para a grande de 2023, temas relevantes e contemporâneos integram a programação, entre eles vale citar o fluxo migratório d epessoas, a luta contra o conservadorismo e a importância do restabelecimento do convívio.

Magiluth, de Volta ao Feteag

O celebrado grupo pernambucano Magiltuh retorna ao festival com o espetáculo "Miró: Estudo nº 2".



Artistas do grupo participaram da maratona cênica pela primeira vez ainda como estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e em seguida, como profissionais, apresentaram peças em parceria com o Feteag, como o ensaio aberto do espetáculo "Apenas o Fim do Mundo", em 2018.



Crédito: João Maria Silva

Tal qual ocorreu com a atriz Nanda Mélo, quando ainda discente viveu o festival e para 2023 apresenta seu trabalho junto a escolas públicas - contextualizando uma diretriz do festival que é o incentivo à participação de estudantes nos palcos, plateias e também nas produções.



Homenagens

O Feteag em 2023 traz algumas reformulações em suas mostras, renomeando por exemplo a Mostra Profissional para Mostra Argemiro Pascoal, celebrando o ator e teatr;ologo fundador do Teatro Experimental de Arte (TEA).



Já a Mostra Estudantil passa a ser chamada de Mostra Erenice Lisboa, para homenagear o legado da dramaturgia caruaruense, conhecida pelo trabalho voltado para o público infantil.

Também entre as novidades da edição está o Feteag Off - mostra alternativa em paralelo à programação principal do festival, com apresentações entre os dias 2 e 6 de outubro nos espaços colaborativos Nave Mãe e Jardim Colab (Caruaru).

A ideia é de que o público possa conferir performances, leituras de textos e discotecagem em uma plataforma para expressões artísticas diversas e alternativas, complementando a experiência cultural do Feteag.

Mostra Hilda Felipe

A programação 2023 da Feteag ganha, em novembro, precisamente entre os dias 18 e 26, a primeira edição da Mostra Hilda Felipe, que acontece em Caruaru.

A mostra leva o nome da artista e agitadora cultural da cena caruaruense, em ação inspirada no Festival Fringe de Edimburgo. O intuito é abrir espaços para artistas emergentes e independentes que terão a oportunidade de compartilhar com o público suas criações.

Pelo menos 60 trabalhos foram recebidos em linguagens do teatro, dança, literatura, música e audiovisual. Os espetáculos selecionados serão divulgados em breve.

E pelo segundo ano o festival integra a Cena Expandida, em reforço ao cenário das artes cênicas e dança no Estado. A articulação este ano tem as participações da Cena CumpliCidades e do Feted.

Serviço

Feteag 2023

Quando: de 25 de setembro a 8 de outubro, em Caruaru e no Recife

Mostra Hilda Felipe, de 18 a 26 de novembro, em Caruaru

Acesso gratuito - ingressos antecipados no Sympla

Informações: @feteag e no site www.feteag.com.br

PROGRAMAÇÃO

ESPETÁCULOS

Mostra Recife

Dia 28/09

“Looping: Pernambuco Overdub “- Felipe Assis (BA)

Local: Largo da Imperial Matriz da Várzea

Horário: 19h

Classificação etária: Livre

Duração: 60 min

Dia 29/09

“Boa Noite Boa Vista” - Eduardo Mossri (SP)

Local: Teatro Apolo

Horário: 20h

Classificação etária: 14 anos

Duração: 90 min

Caruaru

Dia 30/09

“Experimento VI: Isso (não) é um número de circo” - Cia Devir (PE)

Local: Estação Ferroviária

Horário: 18h

Classificação etária: Livre

Duração: 40 min

“Looping: Pernambuco Overdub” - Felipe de Assis (BA)

Local: Teatro Lício Neves (TEA)

Horário: 20h

Classificação etária: 18 anos

Duração: 60 min

Dia 01/10

“Experimento VI: Isso (não) é um número de circo” - Cia Devir (PE)

Local: Estação Ferroviária

Horário: 18h

Classificação etária: Livre

Duração: 40 min

“Boa Noite Boa Vista” - Eduardo Mossri (SP)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal - SESC Caruaru

Horário: 20h

Classificação etária: 14 anos

Duração: 90 min

Dia 02/10

"Do Céu do meu Quintal" - Nanda Mélo (PE)

Local: Teatro Lício Neves (TEA)

Horário: 10h

Classificação etária: Livre

Duração: 50 min

“A Invenção do Nordeste” - Grupo Carmin (RN)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal - SESC Caruaru

Horário: 20h

Classificação etária: 12 anos

Duração: 50 min

Dia 03/10

"Do Céu do meu Quintal" - Nanda Mélo (PE)

Local: Teatro Lício Neves (TEA)

Horário: 10h

Classificação etária: Livre

Duração: 50 min

“Graça” - Companhia Giradança (RN)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal - SESC Caruaru

Horário: 20h

Classificação etária: 18 anos

Duração: 50'

Dia 04/10

“Do Céu do meu Quintal” - Nanda Mélo (PE)

Local: Teatro Lício Neves (TEA)

Horário: 10h

Classificação etária: Livre

Duração: 50 min

“Bípede sem Pelo” - Alexandre Américo (RN)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal - SESC Caruaru

Horário: 20h

Classificação etária: 18 anos

Duração: 40 min

Dia 05/10

“Do Céu do meu Quintal” - Nanda Mélo (PE)

Local: Teatro Lício Neves (TEA)

Horário: 10h

Classificação etária: Livre

Duração: 50 min

“Miró: Estudo nº 2” - Grupo Magiluth (PE)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal - SESC Caruaru

Horário: 20h

Classificação etária: 16

Duração: 75 min

Dia 06/10

“Do Céu do meu Quintal” - Nanda Mélo (PE)

Local: Teatro Lício Neves (TEA)

Horário: 10h

Classificação etária: Livre

Duração: 50 min

“Estesia” - Coletivo Estesia (PE)

Local: Teatro Lício Neves (TEA)

Horário: 21h

Classificação etária: Livre

Duração: 50 min

Mostra Recife

Dia 07/10

“Jérôme Bel”- Jérôme Bel (FRANÇA)

Local: Teatro Apolo

Horário: 20h

Classificação etária: 16 anos

Duração: 120 min

Dia 08/10

“Jérôme Bel” - Jérôme Bel (FRANÇA)

Local: Teatro Apolo

Horário: 19h

Classificação etária: 16 anos

Duração: 120 min

ATIVIDADES FORMATIVAS

Recife

Oficina-montagem: "Looping: Pernambuco Overdub"

Dias: de 25 a 27/09

Local: Escola de Arte João Pernambuco

Horário: 18h às 22h

Classificação etária: 16 anos

Acesso: Gratuito

Inscricões: https://forms.gle/Ub71TiRrGQh3RJEQ7

Baseando-se em experiências bem-sucedidas de edições anteriores, o FETEAG apresenta para esta edição a oficina-montagem "Looping". Essa iniciativa visa unir artistas locais, baianos e o público em um único elenco, colaborando na criação de um espetáculo que será apresentado como parte do programa do Festival.

Caruaru

Mediação Cultural: "Explorando o Teatro Lício Neves: Uma Jornada Cultural pelos Bastidores das Artes Cênicas"

Dias: de 02 a 06/10

Local: Teatro Lício Neves (TEA)

Horário: 9h30 às 10h

Classificação etária: Livre

Duração: 30 min

Sobre a atividade: Como podemos envolver as crianças no mundo do teatro? Foi a partir dessa questão que surgiu o FETEAG, uma iniciativa que há décadas nutre o sonho de muitos jovens estudantes. Com o objetivo de fortalecer ainda mais a conexão entre o teatro e o amor pelo palco, estamos organizando uma ação de mediação para permitir que os alunos se aproximem dos detalhes que tornam a magia do teatro uma realidade.

Workshop: "A Arte do Toque: Massagem como Meio de Expressão Artística"

Dia: 02/10

Local: Jardim Colab - Caruaru/PE

Horário: Das 14h às 17h

Classificação etária: 18 anos

Vagas: 14 (por ordem de inscrição)

Informações: Usar roupas confortáveis e levar toalha de banho

Acesso: Gratuito

Inscrições: https://forms.gle/avKfUF1eAaFtGmBg9

Sobre a atividade: Atividade com proposta vivencial, na qual o público será convidado a aprender, trocar ideias, praticar e receber massagem em todos os corpos, os quais sejam físicos, psicológicos, culturais ou artísticos. O objetivo é proporcionar estímulos sensoriais num momento artístico-terapêutico que envolva músicas, aromas, alongamentos, reflexões, quebra de tabu e contato. Tateando e explorando possibilidades Apollo-Dionisíacas no aqui e agora.

Oficina: "Dramaturgia em processo"

Dias: 03 e 04/10

Local: Jardim Colab - Caruaru

Horário: 14h às 18h

Classificação etária: 16 anos

Vagas: 20 (por ordem de inscrição)

Inscrições: https://forms.gle/CpxBfUgwGzh83gtWA

A Oficina “Dramaturgia em processo” busca explicitar e experimentar os processos de criação dramatúrgica empregados nos processos do Grupo Magiluth. Estimulado assim criação de uma dramaturgia a partir de relatos biográficos, construindo instalações dramatúrgicas e cênicas acerca de questionamentos sobre os limites entre o real e a ficção para evidenciar o jogo teatral.