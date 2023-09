A- A+

Teatro Festival de Teatro do Agreste inaugura mostras de espectáculos, nesta quinta-feira (28); confira 32ª edição do evento reúneo produções de teatro, dança e circo, no Recife e em Caruaru, até 8 de outubro

A produção das artes cênicas de Pernambuco, especialmente de Caruaru e região, dividem o palco com espetáculos de outros estados e de uma montagem da França na 32ª edição do Festival de Teatro do Agreste (Feteag), que inaugura a programação das mostras artística, amanhã, no Recife e segue até o dia 8 de outubro apresentando espetáculos de teatro, dança e circo, na Capital e em teatros e espaços de Caruaru, na Agreste, com entrada franca. Depois, em novembro, o festival dá continuidade às suas ações com a Mostra Hilda Felipe, reunindo linguagens artísticas diversas.

Ao contrário de edições passadas, quando havia uma temática centralizada, o evento promovido pelo Teatro Experimental de Arte (TEA) nesta edição decidiu diversificar. “A gente viu que isso [tema único], de certa maneira, engessaria um pouco a nossa curadoria. Muita coisa interessante ficou de fora nessas edições anteriores. A gente resolveu ampliar esse olhar e trazer subtemas, tratando vários temas dentro do festival”, explica Fábio Pascoal, idealizador, produtor e curador do FETEAG. “Cada obra tem uma vida e um pensamento único. Então, juntando todos esses personagens, a gente forma realmente a vida do festival”, detalha Fábio.

Territórios em diálogo

Na edição deste ano, a curadoria estabeleceu pontes entre artistas de diferentes localidades, destacando a universalidade da arte com espaço para as particularidades dos corpos e territórios diversos. Em 2023, o festival retoma a parceria com renomado criador francês Jérôme Bel, cuja obra “Gala” foi encenada em 2021 e retorna com um espetáculo que leva o seu nome. Por princípios ecológicos, o coreógrafo e sua companhia não viajam mais de avião desde 2019, o que o levou a estabelecer parcerias com artistas de diversos países de forma híbrida. Em Pernambuco, o papel de Jérôme será interpretado pelo performer Marcelo Sena.

O grupo pernambucano Magiluth, retorna ao festival com o espetáculo “Miró: Estudo nº 2”. Também se apresentam a Cia Devir (PE), com “Experimento VI: Isso (não) é um número de circo”, Nanda Mélo (PE), com "Do Céu do meu Quintal" e o Coletivo Estesia (PE), com espetáculo “Estesia”. Produções de outros estados também compõe a programação, com espetáculos de Felipe Assis (BA), com “Looping: Pernambuco Overdub”, “Boa Noite Boa Vista”, de Eduardo Mossri (SP), “A Invenção do Nordeste”, do Grupo Carmin (RN), “Graça”, da Companhia Giradança (RN) e “Bípede sem Pelo”, de Alexandre Américo (RN). (Confira a programação completa no site da Folha de Pernambuco www.folhape.com.br).

Mostras e homenageados

Desde 2004, o Feteag é dividido em duas mostras, uma profissional e uma estudantil, que esse ano foram batizadas com o nome de artistas homenageados. A antiga mostra profissional foi batizada de Mostra Argemiro Pascoal, em tributo ao ator e teatrólogo fundador do Teatro Experimental de Arte (TEA). Já a Mostra Erenice Lisboa (anteriormente Mostra Estudantil) celebra o legado da dramaturga caruaruense, conhecida por seu trabalho voltado para o público infantil.

Abrindo a Mostra na capital pernambucana, amanhã, no Largo da Imperial Matriz da Várzea, às 19h, o espetáculo “Looping: Pernambuco Overdub”, versão local de “Looping: Bahia Overdub”, de Felipe Assis (BA), Leonardo França e Rita Aquino. No elenco, integrantes baianos e artistas pernambucanos participantes da oficina-montagem "Looping: Pernambuco Overdub", promovida pelo curador e artista Baiano Felipe de Assis, na Escola de Arte João Pernambuco durante os primeiros dias de festival. A iniciativa visa unir artistas locais, baianos e o público em um único elenco, colaborando na criação do espetáculo que será apresentado como parte do programa do Festival.



"Looping: Bahia Overdub, quando se abre para ser adaptado, ressignificado, por diversos contextos de cidades, regiões e até mesmo países, já ganhou diferentes versões. É muito gratificante, poderoso, transformador, aprender com as pessoas interessadas de cada cidade, através dos seus repertórios de ideias, memórias corporais, sonoras. (...) Cada contexto desse de remontagem, é uma oportunidade rara e prazerosa de trocar com artistas locais, pessoas que pesquisam arte ou que simplesmente se abrem para a experiência artística, avalia Leonardo França.

“O espetáculo se constrói através de uma relação de repetição e acumulação. Uma repetição rítmica, de passos, de vozes, melodias, corpos, criando uma pequena coletividade, pequena multidão, na qual a gente experimenta a força de aproximar dança, festa e política. A gente diz que este é um ensinamento das ruas do nosso país”, descreve Leonardo.

Destaques e novidades da edição

Entre as novidades da edição de 2023 está a "FETEAG OFF", uma mostra alternativa que ocorre paralelamente à programação principal do festival, com apresentações nos dias 02 e 06 de outubro em espaços colaborativos Nave Mãe e Jardim Colab, em Caruaru. Nela, o público conferirá performances, leituras de textos e discotecagem, em uma plataforma para expressões artísticas diversas e alternativas que complementam a experiência cultural do FETEAG.

Já entre os dias 18 e 26 de novembro, acontece em Caruaru a primeira edição da Mostra Hilda Felipe, que leva o nome da artista e agitadora cultural da cena caruaruense. A ação é inspirada no Festival Fringe de Edimburgo, e que abarca expressões artísticas diversas. O objetivo é abrir espaços para artistas emergentes e independentes. Ao todo, foram recebidos mais de 60 trabalhos nas linguagens de teatro, dança, literatura, música e audiovisual. Os espetáculos selecionados serão divulgados em breve. Além disso, o Festival integra pelo segundo ano o Cena Expandida, articulação que oferecendo um calendário de espetáculos e atividades formativas. Em 2023, a articulação também tem as participações do Cena CumpliCidades (@ccumplicidades) e do FETED (@feted.pe).

SERVIÇO:

Feteag 2023

Período: de 25/09 a 08/10, no Recife e em Caruaru

Mostra Hilda Felipe: de 18 a 26 de novembro, em Caruaru

Ingressos antecipados disponíveis no Sympla

Gratuito

Mais informações no site do Festival

Instagram: @feteag



Confira a programação completa:



Espetáculos

Mostra Recife



Dia 28/09

“Looping: Pernambuco Overdub “- Felipe Assis (BA)

Local: Largo da Imperial Matriz da Várzea

Horário: 19h

Classificação etária: Livre

Duração: 60 min

Dia 29/09

“Boa Noite Boa Vista” - Eduardo Mossri (SP)

Local: Teatro Apolo

Horário: 20h

Classificação etária: 14 anos

Duração: 90 min

Mostra Caruaru

Dia 30/09



“Experimento VI: Isso (não) é um número de circo” - Cia Devir (PE)

Local: Estação Ferroviária

Horário: 18h

Classificação etária: Livre

Duração: 40 min

“Looping: Pernambuco Overdub” - Felipe de Assis (BA)

Local: Teatro Lício Neves (TEA)

Horário: 20h

Classificação etária: 18 anos

Duração: 60 min

Dia 01/10



“Experimento VI: Isso (não) é um número de circo” - Cia Devir (PE)

Local: Estação Ferroviária

Horário: 18h

Classificação etária: Livre

Duração: 40 min

“Boa Noite Boa Vista” - Eduardo Mossri (SP)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal - SESC Caruaru

Horário: 20h

Classificação etária: 14 anos

Duração: 90 min

Dia 02/10

"Do Céu do meu Quintal" - Nanda Mélo (PE)

Local: Teatro Lício Neves (TEA)

Horário: 10h

Classificação etária: Livre

Duração: 50 min

“A Invenção do Nordeste” - Grupo Carmin (RN)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal - SESC Caruaru

Horário: 20h

Classificação etária: 12 anos

Duração: 50 min

Dia 03/10

"Do Céu do meu Quintal" - Nanda Mélo (PE)

Local: Teatro Lício Neves (TEA)

Horário: 10h

Classificação etária: Livre

Duração: 50 min

“Graça” - Companhia Giradança (RN)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal - SESC Caruaru

Horário: 20h

Classificação etária: 18 anos

Duração: 50'

Dia 04/10

“Do Céu do meu Quintal” - Nanda Mélo (PE)

Local: Teatro Lício Neves (TEA)

Horário: 10h

Classificação etária: Livre

Duração: 50 min

“Bípede sem Pelo” - Alexandre Américo (RN)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal - SESC Caruaru

Horário: 20h

Classificação etária: 18 anos

Duração: 40 min

Dia 05/10

“Do Céu do meu Quintal” - Nanda Mélo (PE)

Local: Teatro Lício Neves (TEA)

Horário: 10h

Classificação etária: Livre

Duração: 50 min

“Miró: Estudo nº 2” - Grupo Magiluth (PE)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal - SESC Caruaru

Horário: 20h

Classificação etária: 16

Duração: 75 min

Dia 06/10

“Do Céu do meu Quintal” - Nanda Mélo (PE)

Local: Teatro Lício Neves (TEA)

Horário: 10h

Classificação etária: Livre

Duração: 50 min

“Estesia” - Coletivo Estesia (PE)

Local: Teatro Lício Neves (TEA)

Horário: 21h

Classificação etária: Livre

Duração: 50 min

Mostra Recife

Dia 07/10

“Jérôme Bel”- Jérôme Bel (FRANÇA)

Local: Teatro Apolo

Horário: 20h

Classificação etária: 16 anos

Duração: 120 min

Dia 08/10

“Jérôme Bel” - Jérôme Bel (FRANÇA)

Local: Teatro Apolo

Horário: 19h

Classificação etária: 16 anos

Duração: 120 min



Atividades formativas

Recife



Oficina-montagem: "Looping: Pernambuco Overdub"

Dias: de 25 a 27/09

Local: Escola de Arte João Pernambuco

Horário: 18h às 22h

Classificação etária: 16 anos

Acesso: Gratuito

Inscricões: https://forms.gle/Ub71TiRrGQh3RJEQ7

Baseando-se em experiências bem-sucedidas de edições anteriores, o FETEAG apresenta para esta edição a oficina-montagem "Looping". Essa iniciativa visa unir artistas locais, baianos e o público em um único elenco, colaborando na criação de um espetáculo que será apresentado como parte do programa do Festival.

Sobre os ministrantes:

Felipe de Assis é curador e artista baiano, Mestre e doutorando em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Felipe desenvolve pesquisa acadêmica sobre curadoria colaborativa atravessando diferentes expressões artísticas. Seu ponto de partida será a linha curatorial do Futuros, que valoriza a investigação e a experimentação de múltiplas possibilidades e combinações das artes visuais, artes digitais, artes performáticas e artes sonoras.

Leonardo França é Licenciado (2012), mestre (2020) e doutorando em Dança pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Dança. Leonardo França é um artista do corpo que faz do estilhaçamento sua produção estética. Produz colaborativamente com vários artistas da dança, cinema, música, artes visuais e teatro. Integrou por 10 (dez) anos, enquanto artista e curador, o ambiente de criação Dimenti produções culturais e sua equipe de curadores do IC - encontro de artes.

Caruaru

Mediação Cultural: "Explorando o Teatro Lício Neves: Uma Jornada Cultural pelos Bastidores das Artes Cênicas"

Dias: de 02 a 06/10

Local: Teatro Lício Neves (TEA)

Horário: 9h30 às 10h

Classificação etária: Livre

Duração: 30 min

Sobre a atividade: Como podemos envolver as crianças no mundo do teatro? Foi a partir dessa questão que surgiu o FETEAG, uma iniciativa que há décadas nutre o sonho de muitos jovens estudantes. Com o objetivo de fortalecer ainda mais a conexão entre o teatro e o amor pelo palco, estamos organizando uma ação de mediação para permitir que os alunos se aproximem dos detalhes que tornam a magia do teatro uma realidade.

Workshop: "A Arte do Toque: Massagem como Meio de Expressão Artística"

Dia: 02/10

Local: Jardim Colab - Caruaru/PE

Horário: Das 14h às 17h

Classificação etária: 18 anos

Vagas: 14 (por ordem de inscrição)

Informações: Usar roupas confortáveis e levar toalha de banho

Acesso: Gratuito

Inscrições: https://forms.gle/avKfUF1eAaFtGmBg9

Sobre a atividade: Atividade com proposta vivencial, na qual o público será convidado a aprender, trocar ideias, praticar e receber massagem em todos os corpos, os quais sejam físicos, psicológicos, culturais ou artísticos. O objetivo é proporcionar estímulos sensoriais num momento artístico-terapêutico que envolva músicas, aromas, alongamentos, reflexões, quebra de tabu e contato. Tateando e explorando possibilidades Apollo-Dionisíacas no aqui e agora.

Sobre a ministrante: Julliana Soares é psicóloga, com especialização em neuropsicóloga e massoterapeuta, atuando também como atriz e professora de teatro. Iniciou seu trabalho artístico no Teatro Experimental de Arte (TEA) em 2004, tendo participado de diversas montagens do Grupo, sendo facilitadora do Curso de Iniciação Teatral nas disciplinas de interpretação e preparação psicofísica do ator.

Oficina: "Dramaturgia em processo"

Dias: 03 e 04/10

Local: Jardim Colab - Caruaru

Horário: 14h às 18h

Classificação etária: 16 anos

Vagas: 20 (por ordem de inscrição)

Inscrições: https://forms.gle/CpxBfUgwGzh83gtWA

A Oficina “Dramaturgia em processo” busca explicitar e experimentar os processos de criação dramatúrgica empregados nos processos do Grupo Magiluth. Estimulado assim criação de uma dramaturgia a partir de relatos biográficos, construindo instalações dramatúrgicas e cênicas acerca de questionamentos sobre os limites entre o real e a ficção para evidenciar o jogo teatral.

Sobre o ministrante: Giordano Castro: Ator, dramaturgo e Arte-educador formado pela UFPE e Universidade de Coimbra, Portugal. Membro e um dos fundadores do Grupo Magiluth onde também assina as dramaturgias das peças “Um Torto”, “Aquilo que meu olhar guardou pra você”, "Luiz Lua Gonzaga”, “Dinamarca", entre outras.



