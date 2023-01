Festival de Teatro e Dança da Terra das Águas Sagradas ganha sua 4ª edição

A- A+

A partir desta quinta-feira (26) São Benedito do Sul, cidade da Zona da Mata pernambucana sedia o IV Festival de Teatro e Dança da Terra das Águas Sagradas (Festeraguas). Com programação grauita, o evento engloba espetáculos de teatro, dança e circo, oficinas, palestras e lançamento de livros. O Festeraguas ocupa diversos espaços públicos da cidade.



Homenegeando o poeta modernista pernambucano Ascenso Ferreira e cinco mulheres(in memorian) Geninha da Rosa Borges e Socorro Raposo e aquelas que continuam no incansável trabalho em prol da cultura, Ivonete Melo, Luciana Raposo e Maria Paula, o festival coordenado por Carmelita Pereira, Didha Pereira e Feliciano Félix recebeu incentivo Funcultura- Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, apoio da Prefeitura de São Benedito do Sul, Fórum Permanente de Cultura de São Benedito do Sul e Engenho de Arte.

Este ano, o Festeraguas faz parte da programação da 19ª edição do Janeiro de Grades Espetáculos e terá na sua programação como: "Um Sonho Encantado"; "A Noiva da Cacimba"; "A Dama da Noite"; "O Circo de Todos"; Terra das Águas Sagradas: O Menino dos Olhos de Deus - a Pequena Barca" e "Contos e Causos de Mateus e Catirina"

Serviço:

IV Festeraguas

Local: São Benedito do Sul

Data: Quinata-feira (26) até domingo (29)

Entraga gratuita

