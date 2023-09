Festival de teatro em Aldeia tem programação até esta sexta-feira (22)

A- A+

O Coletivo Grão Comum e a Casa de Xamanismo Centro da Terra estão realizando, em Camaragibe, o Festival de Teatro Aldeia. Em sua primeira edição, o evento leva atrações culturais à região serrana de Aldeia, até a próxima sexta-feira (22).

A maior parte da programação ocorre em espaços alternativos. Nesta quinta-feira (21), André Zahar, Jr Aguiar e Breu da Selva encenam o espetáculo “Në rope - A fertilidade da nossa origem”, no espaço holístico Condado Encantado.

Na trama da peça, um jornalista realiza viagem ao coração da floresta amazônica para cobrir o assassinato do filho de um xamã curandeiro e a invasão de terras pelo garimpo ilegal. Ele sofre uma emboscada, ficando entre a vida e a morte, mas é curado dentro de um ritual de pajelança.



Finalizando a agenda de apresentações, que teve início no último dia 15, o festival aporta no Recife. Jr. Aguiar e Daniel Barros sobem ao palco do Teatro Barreto Júnior, nesta sexta-feira (22), com “Pa(IDEIA) - Pedagogia da Libertação”.

Os ingressos para ambos os espetáculos custam R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada), e estão à venda no Sympla.



