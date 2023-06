A- A+

Crianças Festival de Teatro Infantil movimenta as férias de julho com quatro espetáculos; veja a programação Apresentações ocorre no Teatro Boa Vista, sempre aos domingos, às 16h

Durante as férias de julho, ocorre a primeira edição do Festival de Teatro Infantil. O evento vai ocupar o Teatro Boa Vista, sempre aos domingos, às 16h, com quatro espetáculos teatrais para as crianças.

A primeira sessão do festival ocorre no dia 9 de julho, com “As Aventuras do Super Mario”, releitura da animação que fez sucesso nos cinemas. Na peça, o encanador Mario e seu irmão, Luigi, tentam deter o Rei dos Koopas, que faz de tudo para dominar o Reino dos Cogumelos e casar com a princesa Peach.

“Vingadores - A última Missão”, no dia 16, leva ao palco os heróis da Marvel. “Patrulha Canina”, aventura musical protagonizada por um grupo de filhotes salvadores, será apresentada no dia 23. Já “Roblox no Mundo Gamer”, inspirado na plataforma de games, pode ser vista no dia 30.



Serviço:

Festival de Teatro Infantil

Quando: 9, 16, 23 e 30 de julho, às 16h

Onde: Teatro Boa Vista (Rua Dom Bosco, 551, Boa Vista)

Ingressos: R$ 70 e R$ 35 (meia-entrada), à venda no Sympla





