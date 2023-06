A- A+

Teatro Festival de Teatro no Recife terá 4 peças infantis em julho; ingressos estão à venda Apresentações acontecem nos domingos do mês de férias escolares

Como opção de lazer para a criançada durante as férias escolares, o Teatro Boa Vista recebe a primeira edição do Festival de Teatro Infantil, trazendo quatro espetáculos: "As Aventuras do Super Mário", "Vingadores - A Última Missão", "Patrulha Canina" e "Roblox no Mundo Gamer".

A atração acontece nos domingos de julho, sempre às 16h. Os ingressos já estão à venda, por valores a partir de R$35, e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.

No segundo domingo do mês (9), tem apresentação de "As Aventuras do Super Mario", em sessão única. Sucesso de cinema e no mundo gamer, a releitura chega com espetáculo teatral. Mario é um encanador e junto com seu irmão Luigi, foram parar no Reino dos Cogumelos, governado pela princesa Peach, mas vive ameaçado pelo Rei dos Koopas, o terrível Bowser. Rostan Barros é o diretor responsável, e a duração é de 55 minutos, com classificação livre.

Também com sessão única, no dia (16), acontece o espetáculo "Vingadores - A Última Missão". A produção recebeu adaptação do enredo das telonas para o teatro, contando com os heróis Homem de Ferro, Capitão América, Viúva Negra, Homem Formiga, Hulk, Thor, Homem Aranha e Pantera Negra. A classificação é livre, a duração da peça é de 58 minutos, com texto e direção de Rostan Barros.

No domingo (23), é a vez da apresentação do espetáculo "Patrulha Canina". A série de animação de grande sucesso do Brasil, chega aos palcos nacionais com a adaptação para o teatro, trazendo os cães preferidos da criançada em uma aventura musical recheada de ação e muita alegria. O novo show aborda mensagens sobre preservação do meio ambiente, amizade, companheirismo e trabalho em equipe. Na trama, o menino Ryder irá comandar mais um salvamento da “Patrulha Canina”, onde dará instruções para todos os cãezinhos de sua equipe. Com direção de Rostan Barros, a peça tem classificação livre e dura 55 minutos.

O Festival de Teatro Infantil encerra no domingo (30), com “Roblox no Mundo Gamer”. O enredo conta a história de um grupo de crianças que, ao sair para um inocente passeio escolar, acabam sendo atraídas para dentro de uma plataforma de games. A história se desenvolve na busca dessa turminha para conseguir voltar para casa.

O espetáculo leva o público a interação com os personagens e ir em busca de completar os desafios dos games com momentos de desafios e diversão no universo Roblox. A apresentação dura 57 minutos e tem classificação livre. Texto e direção é de Rostan Barros.

SERVIÇO

Festival de Teatro Infantil

Quando: 9, 16, 23 e 30 de julho, às 16h

Onde: Teatro Boa Vista

Ingressos: A partir de R$ 35 no Sympla

