A- A+

FÉRIAS Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco começa neste sábado (1°); confira a programação A 19ª edição do evento conta com 18 espetáculos que sobem aos palcos de quatro teatros do Recife

O Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco chega a sua 19ª edição. Com 18 espetáculos de companhias do Recife, Olinda, Paulista e Arcoverde, o evento começa neste sábado (1°) e segue até o dia 30 de julho.

A programação, que segue o tema “Brincadeira para Todo Mundo”, ocupa os teatros de Santa Isabel, Barreto Júnior, Luiz Mendonça e do Parque, sempre aos sábados e domingos. Neste primeiro final de semana, serão apresentadas as peças “O Pequeno Príncipe” e “A Cigarra e a Formiga”.

Nesta edição, o festival presta uma homenagem à bonequeira Fátima Caio, que morreu em março deste ano. A artista atuou por 35 anos no Mão Molenga Teatro de Bonecos, sendo uma das fundadoras do grupo.



O 19º FTCPE é realizado pela Métron Produções, produtora que completa 25 anos de estrada em 2023. Promovido com recursos do Sistema de Incentivo à Cultura do Recife, o festival conta com uma equipe curatorial formada por Marcondes Lima, Ruy Aguiar e Williams Sant’Anna.

Confira a programação do 19º FTCPE por teatro:

Teatro de Santa Isabel

01 e 02 - O Pequeno Príncipe (Cênicas Cia de Repertório)

08 e 09 - Quatro Luas (O Bando coletivo de teatro/Claudio Lira)

15 e 16 - Pinóquio (Roberto Costa Produções)

22 e 23 - A Bela Adormecida (Roberto Costa Produções)

29 e 30 - Cidade Karianthos (Gualharufas Produções)

Teatro do Parque

01 e 02 - A Cigarra e a Formiga (Roberto Costa Produções)

08 e 09 - As Três Porquinhas e o Lobo Blau (Paulo de Castro Produções)

15 e 16 - Malassombros - Contos Além do Sertão (Teatro de Retalhos)

22 e 23 - A aventura de um Soldadinho de Chumbo (Capibaribe Produções)

29 e 30 - Alladin em uma Aventura Genial (Capibaribe Produções)

Teatro Barreto Júnior

08 e 09 - Pluft, o Fantasminha (Cênicas Cia de Repertório)

15 e 16 - Seu Sol, Dona Lua (Uma História de Amor - Circus Produções)

22 - Brincadeiras de Bonecos (Grupo Experimental Teatro e Algo+)

29 e 30 - Se não fosse mágica (Cia Brincantes de Circo)

Teatro Luiz Mendonça

08 e 09 - Enquanto Godot Não Vem (Cia 2 em Cena)

15 e 16 - Um Menino no Rio Chamado Tempo (Núcleo de Pesquisa em Teatro para

Infância - NUPETI)

22 e 23 - Palhaçadas - Histórias de Um Circo Sem Lona (Cia 2 em Cena)

29 e 30 - Chapeuzinho Vermelho (Roberto Costa Produções)



Veja também

LUTO Morre Sue Johanson, aos 93 anos, educadora sexual que apresentou programa de TV no Brasil