A- A+

AUDIOVISUAL Festival de Toronto: programação cheia de estrelas apesar da greve em Hollywood, é divulgada Festival, considerado o maior da América do Norte, traz entre as estreias filmes com Robert De Niro e Al Pacino

O Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF, na sigla em inglês), o maior da América do Norte, revelou nesta segunda-feira (24) uma lista de estreias mundiais repleta de estrelas, apesar das atuais greves de Hollywood, incluindo filmes com Robert De Niro, Al Pacino e Seth Rogen.

Plataforma de lançamento para vários ganhadores do Oscar, o festival está avançando com seus planos para o evento de 7 a 17 de setembro, mesmo em meio às incertezas sobre se grandes nomes aparecerão para promover seus trabalhos.

O sindicato dos atores (SAG-AFTRA) está em greve em uma batalha com os estúdios sobre pagamentos e condições de trabalho. Assim, seus membros não podem promover filmes e séries produzidos por estúdios e serviços de streaming envolvidos na disputa.





Mas o negociador do sindicato, Duncan Crabtree-Ireland, disse ao site especializado Deadline que algum tipo de “acordo interino” pode permitir que os atores participem em Toronto da divulgação de produções independentes.

Entre as estreias programadas para o TIFF está "Dumb Money", estrelado por Rogen e Paul Dano, sobre os investidores amadores que transformaram a varejista de jogos e eletrônicos GameStop em um fenômeno de Wall Street em 2021.

De Niro estrela “Ezra”, do diretor Tony Goldwyn, sobre um homem (Bobby Cannavale) que volta a morar com seu pai (De Niro) depois de destruir sua carreira e seu casamento.

No festival, também estão previstas as estreias internacionais de “Next Goal Wins”, comédia esportiva de Taika Waititi; “Les Indesirables”, drama da cineasta francesa Ladj Ly; "Seven Veils”, de Atom Egoyan, com Amanda Seyfried; e “Knox Goes Away”, dirigido por Michael Keaton, com Pacino.

A programação inclui ainda a premiere de "The Holdovers", filme promissor do diretor Alexander Payne, sobre um professor (Paul Giamatti) encarregado de supervisionar estudantes em um internato que não podem ir para casa nas férias de Natal.

O diretor executivo do TIFF, Cameron Bailey, afirmou em um comunicado que a seleção de filmes apresenta uma "rica tapeçaria de talento, visão e narrativa".

O Festival de Toronto é crucial no circuito de festivais de outono, junto com o de Veneza, realizado na Itália, e o de Telluride, nos Estados Unidos, onde produções que esperam ganhar impulso para o Oscar costumam realizar estreias luxuosas.

O prêmio do público do TIFF tem se tornado cada vez mais um termômetro para os prêmios da Academia, prevendo vencedores da categoria de Melhor Filme como "Nomadland", em 2021, e "Green Book", em 2019.

Veja também

amigas Doris Monteiro e Leny Andrade serão veladas juntas no Rio