Festival de Veneza 2023 anuncia seleção com os cancelados Woody Allen e Roman Polanski

O Festival Internacional de Cinema de Veneza está confirmado — o evento acontecerá entre 30 de agosto e 9 de setembro, na Itália —, mesmo com grande parte de Hollywood paralisada devido à greve de roteiristas e atores.



Nesta terça-feira (25), foram divulgados os filmes inéditos que serão exibidos por lá, entre os quais "The Palace", comédia dirigida por Roman Polanski, e "Coup de chance", suspense franco-americano de Woody Allen.



Ambos os cineastas são nomes tidos como "cancelados" por grande parte da indústria audiovisual nos EUA devido a acusações por abuso sexual.

Além dessas obras (que serão exibidas em mostras fora de competição), o festival exibirá novos filmes de diretores como Harmony Korine, Richard Linklater, Wes Anderson e William Friedkin. Entre os longas-metragens que disputam o Leão de Ouro, troféu máximo do evento, destacam-se títulos como "Maestro" de Bradley Cooper; "Priscilla", de Sofia Coppola; "The Killer", de David Fincher; "Ferrari", de Michael Mann; "Poor Things", de Yorgos Lanthimos; "Origin", de Ava DuVernay; "Dogman", de Luc Besson; "Memory", de Michel Franco; e "El Conde", de Pablo Larrain.





O time de jurados deste ano atua sob o comando do cineasta Damien Chazelle, que já abriu o festival duas vezes (com "La La land: cantando estações", de 2016, e "O primeiro homem", de 2018). Juntam-se a ele Jane Campion, Mia Hansen-Løve, Martin McDonagh, Saleh Bakri, Gabriele Mainetti, Santiago Mitre, Shu Qi e Laura Poitras — esta última ganhou o Leão de Ouro, no ano passado, pelo documentário "All the beauty and the bloodshed".

No último sábado (22), a organização do festival anunciou que precisou substituir o filme que abriria o evento devido à greve dos atores em Hollywood. No lugar de "Challengers" — filme de Luca Guadagnino com Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist —, entra agora "Comandante", do diretor italiano Edoardo De Angelis.

