A- A+

CINEMA Festival de Veneza 2026 terá filme com produção brasileira e documentário do Oasis; confira O Brasil marca presença na disputa com "Retorno a Buenos Aires", coprodução entre Brasil e Itália dirigida pelo ítalo-argentino Marco Bechis

Leia também

• Atriz Ellen Burstyn receberá prêmio pelo conjunto da obra no Festival de Veneza

• Trajetória: George Clooney será homenageado com Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza

O Festival de Cinema de Veneza revelou, nesta quinta-feira, 23, sua seleção oficial, incluindo os 20 filmes que disputarão o Leão de Ouro na 83ª edição do evento. A mostra será realizada entre os dias 2 e 12 de setembro, no Lido di Venezia, na Itália, e contará com produções assinadas por alguns dos principais nomes do cinema mundial.

A abertura do festival ficará a cargo de Ink, novo longa de Danny Boyle, que também integra a competição principal. A seleção inclui ainda obras inéditas de diretores como Werner Herzog, Hirokazu Kore-eda, Martin McDonagh, Lee Chang-dong, Nanni Moretti, Florian Zeller, Casey Affleck e Stéphane Brizé.

O Brasil marca presença na disputa com "Retorno a Buenos Aires", coprodução entre Brasil e Itália dirigida pelo ítalo-argentino Marco Bechis. O filme acompanha Mariano Guerra, um homem que retorna à Argentina para testemunhar contra militares responsáveis por seu sequestro e pelas torturas que sofreu durante a ditadura do país, na década de 1970.

"Retorno a Buenos Aires" marca a volta de Bechis à direção de longas de ficção e reúne um elenco internacional liderado pelo ator italiano Adriano Giannini (Destino Insólito). A produção conta ainda com os brasileiros Paula Cohen (O Silêncio do Céu) e Eduardo Hoy, além das argentinas Ana Celentano (Vidas Possíveis), Vero Gerez (Hotel Mundial) e Olivia Nuss (Amor Animal).

Foram três meses de pré-produção e quatro semanas de filmagens em Porto Alegre (RS), além de outras três semanas de gravações em Turim, no norte da Itália.

Outros destaques

Assim como no Festival de Cinema de Cannes no início deste ano, a seleção conta com menos filmes de grandes estúdios de Hollywood do que em anos anteriores. Wild Horse Nine, estrelado por John Malkovich e Sam Rockwell como agentes da CIA no Chile antes do golpe de 1973, está entre os títulos de maior destaque em competição. O longa será exibido ao lado de Primetime, no qual Pattinson interpreta Chris Hansen, o apresentador do programa To Catch a Predator.

A competição principal do festival inclui uma gama variada de filmes internacionais e americanos, como Bucking Fastard, de Werner Herzog, em que as irmãs Rooney e Kate Mara interpretam gêmeas idênticas. Também estão na programação o suspense Bunker, de Florian Zeller, com Bardem e Cruz interpretando um casal; e Look Back, de Hirokazu Kore-eda, uma história de amadurecimento sobre duas garotas que sonham em ser artistas de mangá. Casey Affleck estará na competição pela primeira vez com Company, estrelado por Nick Nolte e Ben Mendelsohn. Nanni Moretti também retorna pela primeira vez desde 1989.

A lista mais ampla, com as produções fora da competição, traz documentários aguardados, como Musk, de Alex Gibney, um retrato abrangente do bilionário. Don’t Look Back in Anger, documentário sobre a bem-sucedida turnê de reunião do Oasis em 2025, também fará sua estreia no evento. É esperado que Noel e Liam Gallagher compareçam.

Confira os filmes que concorrem ao Leão de Ouro:

Ink - Danny Boyle (filme de abertura)

Company - Casey Affleck

Kami Nour (Um Pouco de Luz) - Ali Asgari

Ritorno a Buenos Aires - Marco Bechis

Un Bon Petit Soldat (Um Bom Soldado) - Stéphane Brizé

Il Fuoco Che Ti Porti Dentro - Edoardo De Angelis

Kvinde Ukendt (Mulher Desconhecida) - May El-Toukhy

Bucking Fastard - Werner Herzog

15/18 (Um Lugar para Curar) - Cédric Kahn

Dau - Ilya Khrzhanovsky

Olhe para Trás - Hirokazu Kore-eda

Ga-Neung-Han Sa-Rang (Amor Possível) - Lee Chang-dong

Wild Horse Nine - Martin McDonagh

Acontecerá Esta Noite - Nanni Moretti

Horário Nobre - Lance Oppenheim

A Câmara de Eco - Andrea Pallaoro

Un Peu Avant Minuit (Um Pouco Antes da Meia-Noite) - Nicolas Pariser

L’Estranea - Paolo Strippoli

Sr. Nelson, o Senhor Matou Pessoas? - Shinya Tsukamoto

Bunker - Florian Zeller

(COM AP)

Veja também