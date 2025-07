A- A+

cinema Festival de Veneza anuncia filme em disputa pelo Leão de Ouro em 2025 Fernanda Torres será jurada na mostra competitiva do evento italiano, que premiou 'Ainda estou aqui' no ano passado

O Festival de Cinema de Veneza anunciou na manhã desta terça-feira (22) os 21 filmes em disputa pelo Leão de Ouro em 2025. O evento acontece entre os dias 27 de agosto e 9 de setembro.

A competição oficial contará com nomes consagrados como Paolo Sorrentino, Benny Safdie, Park Chan-wook, François Ozon, Yorgos Lanthimos, Guillermo Del Toro, Kathryn Bigelow, Noah Baumbach e Olivier Assayas.

Nos últimos anos, Veneza vem rivalizando com o Festival de Cannes para atrair grandes nomes de Hollywood para seu tapete vermelho. Dwayne Johnson, Emily Blunt, Julia Roberts, Andrew Garfield, Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth e George Clooney são alguns nomes que devem passar pela cidade durante a realização do festival. Outras presenças confirmadas são Werner Herzog e Kim Novak, que receberão Leões de Ouro honorários por suas trajetórias na sétima arte.

Além da homenagem, Herzog irá apresentar o documentário "Ghost Elephants" fora de competição. Outras exibições de destaque fora da disputa por prêmios são as de "After the hunt", de Luca Guadagnino, "Dead man’s wire", de Gus Van Sant, e "Marc by Sofia", de Sofia Coppola.

Destaque nos festivais de Veneza, no ano passado (com "Ainda estou aqui"), Berlim e Cannes, em 2025 (com "O último azul" e "O agente secreto", respectivamente), o cinema nacional ficou de fora da competição no evento italiano.

O Brasil, no entanto, estará representado no júri oficial. A atriz Fernanda Torres integra o time de jurados ao lado da atriz chinesa Zhao Tao e dos diretores Mohammad Rasoulof, Cristian Mungiu, Maura Delpero, Stéphane Brizé e Alexander Payne, que preside o júri.

Confira os filmes confirmados no Festival de Veneza 2025:

Competição oficial

"The wizard of the Kremlin", de Olivier Assayas

"Jay Kelly", de Noah Baumbach

"The voice of Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania

"A house of dynamite", de Kathryn Bigelow

"Sun rises on us all", de Cai Shangjun

"Frankenstein", de Guillermo Del Toro

"Elisa", de Leonardo Di Costanzo

"À pied d’œuvre", de Valérie Donzelli

"Silent friend, de Ildikó Enyedi

"The testament of Ann Lee", de Mona Fastvold

"Father mother sister brother", de Jim Jarmusch

"Bugonia", de Yorgos Lanthimos

"Duse", de Pietro Marcello

"Un film fatto per Bene", de Franco Maresco

"Orphan", de László Nemes

"The stranger", de François Ozon

"No other choice", de Park Chan-wook

"Sotto le nuvole", de Gianfranco Rosi

"The smashing machine", de Benny Safdie

"Girl", de Shu Qi

"La Grazia", de Paolo Sorrentino (filme de abertura)

