Festival de Verão de Salvador retorna nos dias 28 e 29 de janeiro; confira detalhes

Gente de todo o Brasil está com passagens a postos e empolgação nas alturas para conferir o retorno de um dos maiores festivais de música do País. O Festival de Verão de Salvador chega à sua 23ª edição no próximo final de semana, 28 e 29 de janeiro, trazendo novo formato de elenco.



São mais de 30 atrações, multigeracionais e de diversos gêneros musicais, se revezanado em dois palcos (Cais e Ponte), totalizando uma maratona de 17 shows. Os portões são abertos ao público às 15h e as primeiras apresentações estão marcadas para às 16h, nos dois dias de festival.



“Estamos construindo uma edição inesquecível que, além de promover muito entretenimento ao público, vai trazer um novo momento para o Festival de Verão, recolocando o evento como um dos principais do País” afirma a head da Bahia Eventos, organizadora do evento, Gabriela Gaspari.

Grandes (e inusitados) encontros nos palcos principais, confira a programação:

Sábado - 28/01 - a partir das 16h (shows na ordem)

Quabales (show de abertura)

Filipe Ret convida Caio Luccas

Orochi convida Djonga

Criolo convida Ney Matogrosso

Margareth Menezes convida Majur e Larissa Luz

Gilberto Gil convida Caetano Veloso

Carlinhos Brown convida Duda Beat e Àttooxxá

Momento Devassa - Ivete Sangalo convida Luedji Luna e Ferrugem convida Xande de Pilares



Domingo - 29/01 - a partir das 16h (shows na ordem)

Quabales (show de abertura)

Xamã convida Gilsons

Saulo convida Marina Sena

Jão convida Pitty

Luisa Sonza convida Alcione

Bell Marques

Baiana System e Olodum (Olodumbaiana)

Léo Santana

Momento Devassa: Ludmilla convida Glória Groove



Coke Studio Eletroarena (DJ´s)

Sábado - 28/01

Malayka SN + Kay Okan

Larapio + Noize Men

Mirands + Freshprincedabahia

Rodrigo Bouzon + Kimehra



Domingo - 29/01

Belle + Nai Kiese

LA + Naylson Carvalho

Jerônimo Sodré + Ubuntu

Karmaleoa + Lucio K



Quem for, é bom ficar por dentro da infraestrutura de acesso ao local do evento:



Transporte público

Ônibus

A Secretaria de Mobilidade (Semob) preparou uma operação especial para o evento. A operação de transporte ocorrerá normalmente durante o período de chegada para os shows. Para a saída, o horário de atendimento será ampliado, com ônibus saindo até as 3h30 das estações de transbordo em direção aos principais corredores da cidade. A partir das 21h30, cerca de 30 veículos de frota reguladora serão disponibilizados para a operação, e serão distribuídos entre as estações Mussurunga, Pirajá e Terminal Acesso Norte. Além disso, o metrô tem a última saída da Estação Mussurunga prevista para as 2h30. Haverá agentes de trânsito e transporte nas estações para orientar os usuários.

Metrô

Também será montada operação especial para atender quem optar se locomover pelo metrô, com a ampliação do horário de funcionamento até às 2h30. Também haverá ações de entretenimento no Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, como apresentações artísticas, serviços de massoterapia e grafite ao vivo. É recomendado comprar os bilhetes com antecedência.

O que pode e o que não pode levar ao evento

Já é de praxe grandes eventos de música soltarem listas, principalmente em suas redes sociais, dos itens que podem ser levados ao espaço dos shows e aqueles que não serão aceitos. O Festival de Verão de Salvador também soltou informes a respeito, confira:

Itens obrigatórios: ingresso do FV23 (físico ou digital) e documento oficial com foto



O que é permitido levar: chapéu ou boné; capa de chuva; celular; bolsa/mochila; óculos de sol, protetor solar e labial; canga, câmera portátil; álcool em gel; carregador de celular

O que será proibido: alimentos e bebidas; copos, latas e garrafas; objetos cortantes pontiagudos; objetos de vidro; fogos de artifício; guarda-chuva; capacete; substâncias inflamáveis ou tóxicas; perfumes, cosméticos e desodorantes; correntes ou cinturões; bastão para tirar foto; bancos ou cadeiras; animais; cartazes feitos com papelão grosso ou fixados a madeiras; câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou; bicicleta, skate ou qualquer tipo de veículo, motorizado ou não



SERVIÇO

Festival de Verão Salvador 2023

Quando: 28 e 29 de janeiro

Onde: Parque de Exposições (Av. Luís Viana Filho, 1590, Itapuã, Salvador)

Vendas: na plataforma Sympla

Informações: @festivalverao

