Festival de Verão de Salvador terá Ciel nas atrações

O artista Ciel, natural do Agreste pernambucano, se apresenta no palco principal do Festival de Verão de Salvador, às 16h deste domingo (28). Com mais de 17 anos de carreira, ele promete vibrar ao lado da banda baiana ÀTTØØXXÁ.

A mistura dos ritmos percussivos de ÀTTØØXXÁ recheados de boa mistura de pagode, samba e sons periféricos de várias partes do Brasil, casada com a voz marcante e a performance de Ciel, é a aposta do pernambucano de Bezerros para brilhar na cidade soteropolitana.

“Estou muito feliz com o convite e pode ter certeza que vamos entregar um show quente na temperatura do cliente, pois aqui me sinto em casa”, afirma Ciel.

