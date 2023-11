A- A+

MÚSICA Festival do Choro João Pernambuco ocorre em Tacaratu, no Sertão, a partir desta sexta-feira (3) Evento celebras os 140 anos de João Pernambuco e contará com apresentações musicais e lançamento de livros

Em sua quinta edição, o Festival do Choro João Pernambuco comemora os 140 anos do músico pernambucano. A programação ocorre em Tacaratu, no Sertão, cidade onde o artista nasceu, nesta sexta-feira (3) e no sábado (4).

Na abertura, às 20h, um cortejo de seresteiros percorre as ruas do município, saindo da Casa da Cultura em direção ao Coreto. No local, haverá apresentações de Betto do Bandolim, do flautista José Arimatea e da cantora Sonnia Aguiar.

Nesta edição, o festival homenageia o escritor José Leal, que morreu neste ano, autor das duas biografias de João Pernambuco. Na programação, estão previstos os lançamentos dessas suas obras: “Raízes e Frutos da Arte de João Pernambuco” e “Cordel João Pernambuco - O Coração do Violão Brasileiro”.



