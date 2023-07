A- A+

LITERATURA Festival do Livro do Litoral Sul: 5ª edição acontece em agosto Evento, em Ipojuca, Litoral Sul pernambucano, começa no próximo dia 5 de agosto

Entre os dias 7 e 12 de agosto, em Ipojuca, Litoral do Estado, acontece a 5ª edição do Festival do Livro do Litoral Sul que, este ano, traz como tema "Baobá Ipojucano: resistência, humanização e ressignificação de saberes e fazeres".



Para a edição 2023 serão homenageados no Festival o historiador Ivo Ferreira de Almeida, o escritor Frei José Milton de Azevedo Coelho (in memorian), a educadora Maria do Socorro Raposo Sales e a líder da Comunidade Quilombola Ilha dos Mercês, Maria Madalena da Silva, a Dona Madá.







Com atividades no Clube Municipal do município, o festival literário traz na programação atividades diversas, entre elas shows, palestras e lançamentos de obras.



Integra também a agenda do evento o Café Literário - espaço reservado para divulgação e comercialização das obras de escritores ipojucanos, além de apresentações culturais de grupos locais e regionais.



De acordo com Afonso Carvalho, organizador do Festival, a expectativa é de que um público de pelo menos 25 mil pessoas marque presença na edição deste ano, que dará aceso a editoras por meio de mais de 460 distribuidores.

5ª edição do Festival do Livro do Litoral Sul



Onde: Clube Municipal de Ipojuca (Av. Francisco Alves de Souza, 228, Ipojuca)

Quando: de 7 a 12 de agosto



Acesso grat\uito

