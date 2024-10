Festival do Rio 2024: conheça os vencedores da mostra de cinema

A- A+

Premiados foram anunciados na noite deste domingo (13). "Baby", de Marcelo Caetano, e "Malu", de Pedro Freire, dividiram prêmio de melhor longa de ficção, e "3 Obás de Xangô", de Sérgio Machado levou o de melhor documentária



PREMIERE BRASIL

Melhor Curta-Metragem: "A Menina e o Pote", de Valentina Homem

Melhor Som: Marcos Lopes, Guile Martins e Toco Cerqueira por "A Queda do Céu"

Melhor Montagem: Peterkino, por "Salão de Baile"

Melhor Fotografia: Arthur Sherman, por "Kasa Branca"

Melhor Direção de Arte: Thales Junqueira, por "Baby"

Melhor Trilha Sonora Original: Fernando Aranha e Guga Bruno, por "Kasa Branca" e "Quando Vira a Esquina"

Melhor Ator Coadjuvante: Diego Francisco, por "Kasa Branca"

Melhor Atriz Coadjuvante (prêmio duplo): Carol Duarte e Juliana Carneiro da Cunha, por "Malu"

Melhor Ator: João Pedro Mariano, por "Baby"

Melhor Atriz: Yara de Novaes, por "Malu"

Menção Honrosa para Diana Mattos, por "Betânia"

Melhor Roteiro: Pedro Freire, por "Malu"

Melhor Direção de Documentário: Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, por "A Queda do Céu"

Melhor Longa-Metragem Documentário: "3 Obás de Xangô", de Sérgio Machado

Prêmio Especial do Júri: Jamilli Correa, por "Manas"

Melhor Direção de Ficção: Luciano Vidigal, por "Kasa Branca"

Melhor Longa-Metragem de Ficção (prêmio duplo): "Baby", de Marcelo Caetano e "Malu", de Pedro Freire

COMPETIÇÃO NOVOS RUMOS

Melhor Curta metragem: "Carne Fresca", de Giovani Barros

Menções Honrosas para os curta metragens: "O Céu Não Sabe Meu Nome", de Carol AÓ, e "Seu Corpo é Belo", de Yuri Costa

Melhor Ator: Reynier Morales, por "O Deserto de Akin"

Melhor Atriz: Mayara Santos, por "Ainda Não É Amanhã"

Prêmio Especial do Júri: "Paradeiros", de Rita Piffer

Melhor Direção: Davi Pretto, por "Continente"

Melhor Longa Metragem: "Centro Ilusão", de Pedro Diogenes

PRÊMIO FELIX

Melhor Documentário: "A Bela de Gaza" ("La Belle de Gaza"), de Yolande Zauberman

Menção Honrosa para os documentários: "Vollúpya", de Éri Sarmet e Jocimar Dias Jr. e "Salão De Baile", de Juru e Vitã

Prêmio Especial do Júri: "Baby", de Marcelo Caetano

Melhor Filme Internacional: "Tudo Vai Ficar Bem" ("All Shall Be Well"), de Ray Yeung

Melhor Filme Brasileiro: "Avenida Beira-Mar", de Maju de Paiva e Bernardo Florim

Veja também

LUTO Patrícia Lucchesi, que estrelou o comercial 'Meu primeiro sutiã', homenageia Washington Olivetto