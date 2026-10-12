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CINEMA

Festival do Rio premia filme pernambucano 'A Margem do Rio', 'Vicentina' e doc sobre Elza Soares

Filme, que havia sido premiado no Festival de Locarno, na Suíça, também levou o prêmio Felix, destinado a produções LGBTQIA+

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Festival do Rio premia 'A Margem do Rio'Festival do Rio premia 'A Margem do Rio' - Foto: Gatopardo Filmes/Divulgação

O Festival do Rio revelou no último domingo, 11, os premiados de sua 28ª edição. O grande vencedor foi A Margem do Rio, filme pernambucano de Enock Carvalho e Matheus Farias, que ganhou os troféus de Melhor Longa de Ficção, Fotografia, Som e Atriz Coadjuvante - prêmio dividido entre Renna Costa, Artia e Ísis Broken.

O filme, que havia sido premiado no Festival de Locarno, na Suíça, também levou o prêmio Felix, destinado a produções LGBTQIA+. A história acompanha Izaquiel, homem que se aventura em busca de encontros secretos no mangue. Quando cruza o caminho de Jeremias, no entanto, ele é levado em uma jornada rumo às profundezas do coração do manguezal.

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Vicentina Pede Desculpas rendeu a Gabriel Martins os prêmios de Melhor Direção de Ficção e Melhor Roteiro e foi eleito o Melhor Longa de Ficção pelo Voto Popular. A trama acompanha uma mãe, vivida por Rejane Faria, que sai em uma jornada para pedir perdão às famílias das vítimas de um acidente que seu filho teria causado.

Já o troféu de Melhor Documentário ficou para Elza, filme de Eryk Rocha sobre Elza Soares.

Veja abaixo a lista completa de vencedores:

Júri Oficial Première Brasil

- Melhor Longa-Metragem de Ficção: A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias

- Melhor Longa-Metragem Documentário: Elza, de Eryk Rocha

- Melhor Curta-Metragem: Santo, de Maria Luísa Alves

- Melhor Direção de Ficção: Gabriel Martins, por Vicentina Pede Desculpas

- Melhor Direção de Documentário: Camila Valença, por Cão Sem Plumas

- Melhor Ator: Victor di Marco, por LONDON

- Melhor Atriz (ex aequo): Isabel Teixeira, por Diário do Fogo e Grace Passô, por A Professora de Francês

- Melhor Ator Coadjuvante: Pedro Goifman, por A Professora de Francês

- Melhor Atriz Coadjuvante: Renna Costa, Artia e Ísis Broken, por A Margem do Rio

- Melhor Roteiro: Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins

- Melhor Montagem (ex aequo): Cristina Amaral, Fabio Meira e Juliano Castro, por A Extraordinária Vida de Vera Valdez e Cristiane Oliveira e Tula Anagnostopoulos, por Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira

- Melhor Fotografia: Luciana Baseggio, por A Margem do Rio

- Melhor Direção de Arte: Ana Paula Cardoso, por Funk

- Melhor Figurino: Samy Sill, por LONDON

- Melhor Som: Moabe Filho, Guma Farias, Daniel Turini e João Victor Coura, por A Margem do Rio

- Melhor Trilha Sonora Original: Florencia Di Concilio, por A Professora de Francês

- Prêmio Especial do Júri: O Filho da Puta, de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra e Sávio Leite

- Melhor Longa-Metragem Documentário (Voto Popular): Fui Olhar Você Dormir, de Anna Azevedo

- Melhor Longa-Metragem Ficção (Voto Popular): Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins

Mostra Novos Rumos

- Melhor Longa-Metragem: Não Estamos Sonhando, de Ulisses Arthur

- Melhor Curta-Metragem: Ondas de Silêncio, de Caio J. Bonfim

- Melhor Direção: Thais Fujinaga, por Talismã

- Melhor Atriz: Nina Prado, por O Deserto de Luiza

- Melhor Ator: Pedro Leão, por Não Estamos Sonhando

- Prêmio Especial do Júri: Elenco do curta Um Domingo, de Maíra Bühler e Rô Albuquerque

- Prêmio Melhor Longa (Voto Popular): O Deserto de Luiza, de Alan Minas

Prêmio Felix

- Melhor Filme Brasileiro: A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias

- Melhor Filme Internacional: Em Segredo (À voix basse), de Leyla Bouzid

- Melhor Documentário: Pai e Pai (Father, Father), de Jake Witzenfeld

- Prêmio Especial do Júri: Morfeu e Caronte, de Jocimar Dias Jr e Luiz Ulian

- Menção Honrosa: Elefantes na Névoa (Tiniharu), de Abinash Bikram Shah

Prêmio Suzy Capó - Personalidade do Ano

- Rita Von Hunty / Guilherme Terreri

Mostras Paralelas e Outras Premiações

- Mostra Expectativa - Prêmio Aquisição TV Globo (Voto do Público): Maria Vitória, de Mário Patrocínio

- Mostra Première Latina - Prêmio Aquisição Telecine (Voto do Público): Seis Meses no Prédio Rosa e Azul (Seis Meses en el Edificio Rosa con Azul), de Bruno Santamaría Razo

Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema)

- Melhor Filme Brasileiro: LONDON, de Victor di Marco e Márcio Picoli

- Melhor Filme Latino: Seis Meses no Prédio Rosa e Azul (Seis Meses en el Edificio Rosa con Azul), de Bruno Santamaría Razo

Prêmio Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira

- Melhor Filme: Me deixa ser (Let Us Be), de Viviane D'Avilla

- Menção Honrosa: 144 - Apocalipse Não, de João Paulo Cuenca

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