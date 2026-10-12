Festival do Rio premia filme pernambucano 'A Margem do Rio', 'Vicentina' e doc sobre Elza Soares

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O Festival do Rio revelou no último domingo, 11, os premiados de sua 28ª edição. O grande vencedor foi A Margem do Rio, filme pernambucano de Enock Carvalho e Matheus Farias, que ganhou os troféus de Melhor Longa de Ficção, Fotografia, Som e Atriz Coadjuvante - prêmio dividido entre Renna Costa, Artia e Ísis Broken.



O filme, que havia sido premiado no Festival de Locarno, na Suíça, também levou o prêmio Felix, destinado a produções LGBTQIA+. A história acompanha Izaquiel, homem que se aventura em busca de encontros secretos no mangue. Quando cruza o caminho de Jeremias, no entanto, ele é levado em uma jornada rumo às profundezas do coração do manguezal.

Vicentina Pede Desculpas rendeu a Gabriel Martins os prêmios de Melhor Direção de Ficção e Melhor Roteiro e foi eleito o Melhor Longa de Ficção pelo Voto Popular. A trama acompanha uma mãe, vivida por Rejane Faria, que sai em uma jornada para pedir perdão às famílias das vítimas de um acidente que seu filho teria causado.



Já o troféu de Melhor Documentário ficou para Elza, filme de Eryk Rocha sobre Elza Soares.



Veja abaixo a lista completa de vencedores:



Júri Oficial Première Brasil



- Melhor Longa-Metragem de Ficção: A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias



- Melhor Longa-Metragem Documentário: Elza, de Eryk Rocha



- Melhor Curta-Metragem: Santo, de Maria Luísa Alves



- Melhor Direção de Ficção: Gabriel Martins, por Vicentina Pede Desculpas



- Melhor Direção de Documentário: Camila Valença, por Cão Sem Plumas



- Melhor Ator: Victor di Marco, por LONDON



- Melhor Atriz (ex aequo): Isabel Teixeira, por Diário do Fogo e Grace Passô, por A Professora de Francês



- Melhor Ator Coadjuvante: Pedro Goifman, por A Professora de Francês



- Melhor Atriz Coadjuvante: Renna Costa, Artia e Ísis Broken, por A Margem do Rio



- Melhor Roteiro: Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins



- Melhor Montagem (ex aequo): Cristina Amaral, Fabio Meira e Juliano Castro, por A Extraordinária Vida de Vera Valdez e Cristiane Oliveira e Tula Anagnostopoulos, por Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira



- Melhor Fotografia: Luciana Baseggio, por A Margem do Rio



- Melhor Direção de Arte: Ana Paula Cardoso, por Funk



- Melhor Figurino: Samy Sill, por LONDON



- Melhor Som: Moabe Filho, Guma Farias, Daniel Turini e João Victor Coura, por A Margem do Rio



- Melhor Trilha Sonora Original: Florencia Di Concilio, por A Professora de Francês



- Prêmio Especial do Júri: O Filho da Puta, de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra e Sávio Leite



- Melhor Longa-Metragem Documentário (Voto Popular): Fui Olhar Você Dormir, de Anna Azevedo



- Melhor Longa-Metragem Ficção (Voto Popular): Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins



Mostra Novos Rumos



- Melhor Longa-Metragem: Não Estamos Sonhando, de Ulisses Arthur



- Melhor Curta-Metragem: Ondas de Silêncio, de Caio J. Bonfim



- Melhor Direção: Thais Fujinaga, por Talismã



- Melhor Atriz: Nina Prado, por O Deserto de Luiza



- Melhor Ator: Pedro Leão, por Não Estamos Sonhando



- Prêmio Especial do Júri: Elenco do curta Um Domingo, de Maíra Bühler e Rô Albuquerque



- Prêmio Melhor Longa (Voto Popular): O Deserto de Luiza, de Alan Minas



Prêmio Felix



- Melhor Filme Brasileiro: A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias



- Melhor Filme Internacional: Em Segredo (À voix basse), de Leyla Bouzid



- Melhor Documentário: Pai e Pai (Father, Father), de Jake Witzenfeld



- Prêmio Especial do Júri: Morfeu e Caronte, de Jocimar Dias Jr e Luiz Ulian



- Menção Honrosa: Elefantes na Névoa (Tiniharu), de Abinash Bikram Shah



Prêmio Suzy Capó - Personalidade do Ano



- Rita Von Hunty / Guilherme Terreri



Mostras Paralelas e Outras Premiações



- Mostra Expectativa - Prêmio Aquisição TV Globo (Voto do Público): Maria Vitória, de Mário Patrocínio



- Mostra Première Latina - Prêmio Aquisição Telecine (Voto do Público): Seis Meses no Prédio Rosa e Azul (Seis Meses en el Edificio Rosa con Azul), de Bruno Santamaría Razo



Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema)



- Melhor Filme Brasileiro: LONDON, de Victor di Marco e Márcio Picoli



- Melhor Filme Latino: Seis Meses no Prédio Rosa e Azul (Seis Meses en el Edificio Rosa con Azul), de Bruno Santamaría Razo



Prêmio Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira



- Melhor Filme: Me deixa ser (Let Us Be), de Viviane D'Avilla



- Menção Honrosa: 144 - Apocalipse Não, de João Paulo Cuenca

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