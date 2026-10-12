Festival do Rio premia filme pernambucano 'A Margem do Rio', 'Vicentina' e doc sobre Elza Soares
Filme, que havia sido premiado no Festival de Locarno, na Suíça, também levou o prêmio Felix, destinado a produções LGBTQIA+
O Festival do Rio revelou no último domingo, 11, os premiados de sua 28ª edição. O grande vencedor foi A Margem do Rio, filme pernambucano de Enock Carvalho e Matheus Farias, que ganhou os troféus de Melhor Longa de Ficção, Fotografia, Som e Atriz Coadjuvante - prêmio dividido entre Renna Costa, Artia e Ísis Broken.
O filme, que havia sido premiado no Festival de Locarno, na Suíça, também levou o prêmio Felix, destinado a produções LGBTQIA+. A história acompanha Izaquiel, homem que se aventura em busca de encontros secretos no mangue. Quando cruza o caminho de Jeremias, no entanto, ele é levado em uma jornada rumo às profundezas do coração do manguezal.
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Vicentina Pede Desculpas rendeu a Gabriel Martins os prêmios de Melhor Direção de Ficção e Melhor Roteiro e foi eleito o Melhor Longa de Ficção pelo Voto Popular. A trama acompanha uma mãe, vivida por Rejane Faria, que sai em uma jornada para pedir perdão às famílias das vítimas de um acidente que seu filho teria causado.
Já o troféu de Melhor Documentário ficou para Elza, filme de Eryk Rocha sobre Elza Soares.
Veja abaixo a lista completa de vencedores:
Júri Oficial Première Brasil
- Melhor Longa-Metragem de Ficção: A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias
- Melhor Longa-Metragem Documentário: Elza, de Eryk Rocha
- Melhor Curta-Metragem: Santo, de Maria Luísa Alves
- Melhor Direção de Ficção: Gabriel Martins, por Vicentina Pede Desculpas
- Melhor Direção de Documentário: Camila Valença, por Cão Sem Plumas
- Melhor Ator: Victor di Marco, por LONDON
- Melhor Atriz (ex aequo): Isabel Teixeira, por Diário do Fogo e Grace Passô, por A Professora de Francês
- Melhor Ator Coadjuvante: Pedro Goifman, por A Professora de Francês
- Melhor Atriz Coadjuvante: Renna Costa, Artia e Ísis Broken, por A Margem do Rio
- Melhor Roteiro: Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins
- Melhor Montagem (ex aequo): Cristina Amaral, Fabio Meira e Juliano Castro, por A Extraordinária Vida de Vera Valdez e Cristiane Oliveira e Tula Anagnostopoulos, por Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira
- Melhor Fotografia: Luciana Baseggio, por A Margem do Rio
- Melhor Direção de Arte: Ana Paula Cardoso, por Funk
- Melhor Figurino: Samy Sill, por LONDON
- Melhor Som: Moabe Filho, Guma Farias, Daniel Turini e João Victor Coura, por A Margem do Rio
- Melhor Trilha Sonora Original: Florencia Di Concilio, por A Professora de Francês
- Prêmio Especial do Júri: O Filho da Puta, de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra e Sávio Leite
- Melhor Longa-Metragem Documentário (Voto Popular): Fui Olhar Você Dormir, de Anna Azevedo
- Melhor Longa-Metragem Ficção (Voto Popular): Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins
Mostra Novos Rumos
- Melhor Longa-Metragem: Não Estamos Sonhando, de Ulisses Arthur
- Melhor Curta-Metragem: Ondas de Silêncio, de Caio J. Bonfim
- Melhor Direção: Thais Fujinaga, por Talismã
- Melhor Atriz: Nina Prado, por O Deserto de Luiza
- Melhor Ator: Pedro Leão, por Não Estamos Sonhando
- Prêmio Especial do Júri: Elenco do curta Um Domingo, de Maíra Bühler e Rô Albuquerque
- Prêmio Melhor Longa (Voto Popular): O Deserto de Luiza, de Alan Minas
Prêmio Felix
- Melhor Filme Brasileiro: A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias
- Melhor Filme Internacional: Em Segredo (À voix basse), de Leyla Bouzid
- Melhor Documentário: Pai e Pai (Father, Father), de Jake Witzenfeld
- Prêmio Especial do Júri: Morfeu e Caronte, de Jocimar Dias Jr e Luiz Ulian
- Menção Honrosa: Elefantes na Névoa (Tiniharu), de Abinash Bikram Shah
Prêmio Suzy Capó - Personalidade do Ano
- Rita Von Hunty / Guilherme Terreri
Mostras Paralelas e Outras Premiações
- Mostra Expectativa - Prêmio Aquisição TV Globo (Voto do Público): Maria Vitória, de Mário Patrocínio
- Mostra Première Latina - Prêmio Aquisição Telecine (Voto do Público): Seis Meses no Prédio Rosa e Azul (Seis Meses en el Edificio Rosa con Azul), de Bruno Santamaría Razo
Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema)
- Melhor Filme Brasileiro: LONDON, de Victor di Marco e Márcio Picoli
- Melhor Filme Latino: Seis Meses no Prédio Rosa e Azul (Seis Meses en el Edificio Rosa con Azul), de Bruno Santamaría Razo
Prêmio Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira
- Melhor Filme: Me deixa ser (Let Us Be), de Viviane D'Avilla
- Menção Honrosa: 144 - Apocalipse Não, de João Paulo Cuenca