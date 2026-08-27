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CINEMA Festival do Rio terá ''100 Dias'', sobre Amyr Klink, e novo ''Se Eu Fosse Você'' A 28ª edição do evento será realizada de 1º a 11 de outubro

O Festival do Rio terá entre os destaques da Première Brasil deste ano ''100 Dias'', filme sobre o navegador Amyr Klink, e ''Se Eu Fosse Você 3'', nova produção da franquia de comédia que fez sucesso nos cinemas brasileiros. Os dois filmes integram a seleção de 101 títulos anunciada nesta quinta-feira, 27, para a 28ª edição do evento, que será realizada de 1º a 11 de outubro.

A nova versão de ''Se Eu Fosse Você'' retoma a história da troca de corpos que marcou os filmes estrelados por Tony Ramos e Gloria Pires. Já ''100 Dias'' revisita a trajetória de Amyr Klink, conhecido pelas expedições marítimas e por viagens que se tornaram parte da história da navegação brasileira.

Os dois longas estão entre os títulos que chegam ao festival em uma programação dedicada à produção nacional. A Première Brasil reúne filmes de diferentes gêneros e formatos, incluindo obras que passaram por importantes festivais internacionais e produções que terão no Rio suas primeiras exibições.

Outro destaque é ''Vicentina Pede Desculpas'', novo filme de Gabriel Martins, diretor de ''Marte Um''. O longa, habilitado para ser o pré-selecionado do Brasil ao Oscar, estreará no Festival de Toronto em setembro.

''London'', de Victor Di Marco e Márcio Picoli, que terá estreia mundial na Semana da Crítica do Festival de Veneza, também será exibido no Rio. Protagonizado por Di Marco, o longa acompanha um jovem com deficiência que trabalha em uma casa de fetiches e se vê diante da possibilidade de ter a própria vida determinada por um diagnóstico médico. A produção aborda temas como desejo, capacitismo e autonomia sobre o próprio corpo.

Também está na seleção ''A Professora de Francês'', novo filme de Ricardo Alves Jr., protagonizado por Grace Passô. A obra terá première mundial no Festival de San Sebastián.

Passô interpreta Graça, professora particular que vive com a namorada francesa em Belo Horizonte e retorna ao bairro onde cresceu após uma emergência de saúde do pai. O reencontro com a comunidade ganha contornos de suspense quando ela se aproxima de um grupo religioso que tenta impor a ela um lugar que considera adequado.

Outros destaques da Première Brasil

A seleção inclui ainda ''Isabel'', de Gabe Klinger, estrelado por Marina Person. Depois de passar pelo Festival de Berlim, o filme terá sua première nacional no Rio.

Person interpreta uma sommelière insatisfeita com os rumos da alta gastronomia paulistana que pretende abrir o próprio bar de vinhos. Rodado em 16 milímetros e em locações reais, o longa acompanha a personagem em busca de uma nova direção profissional e pessoal.

O cinema brasileiro também aparece em coproduções internacionais, como ''La Perra'', da chilena Dominga Sotomayor. O filme, coproduzido por Brasil e Chile, passou pela Quinzena dos Realizadores de Cannes, onde recebeu a Palm Dog. Manuela Oyarzún e Selton Mello estão no elenco.

Na produção de gênero, ''Privadas de Suas Vidas'', de Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner, mistura humor ácido e horror. Exibido originalmente em Rotterdam, o longa acompanha uma mãe em luto que tenta se aproximar do filho adolescente, uma pessoa não binária. Martha Nowill, Benjamín, Otávio Müller, Maria Gladys, Chandelly Braz, Marco Pigossi e Regina Braga integram o elenco.

''Furies'', do libanês Rami Kodeih, terá sua estreia brasileira no Festival do Rio após passagens por Veneza e Toronto. A trama acompanha duas irmãs que decidem assaltar um banco depois que o sistema financeiro do Líbano bloqueia o dinheiro destinado a uma cirurgia.

Já ''Glaxo'', de Benjamín Naishtat, volta à Argentina de 1957 para contar a história de quatro amigos cuja rotina é alterada pela chegada de um ex-policial e sua mulher. Lali Espósito está no elenco. O filme passou pelos festivais de Toronto e San Sebastián.

Entre os documentários selecionados estão ''Elza'', de Eryk Rocha, sobre a trajetória de Elza Soares; ''A Extraordinária Vida de Vera Valdez'', de Fabio Meira, dedicado à modelo e atriz; e ''Aldir Blanc - Resposta ao Tempo'', de Marcus Fernando e Hugo Sukman, sobre o compositor.

A programação também terá espaço para a memória do cinema brasileiro. Na mostra Hors Concours Especial, serão exibidas cópias restauradas de ''O Tempo e o Lugar'', de Eduardo Escorel, ''Janela da Alma'', de João Jardim e Walter Carvalho, e do curta ''Tarantino’s Mind'', de 300ml.

Festival do Rio terá nova mostra em 2026

Na competição, 45 filmes disputarão o Troféu Redentor em diferentes categorias. Entre eles, 15 chegarão ao festival em estreia mundial.

A edição deste ano também marca a estreia da mostra Nova Geração, dedicada a filmes brasileiros voltados ao público jovem e às famílias. A programação terá ainda cinco séries nacionais.

Outra novidade é a ampliação dos espaços de exibição. Parte da Première Brasil será levada ao Circuito Cine Carioca, com sessões no Parque de Realengo e na Areninha Cultural Renato Russo, na Ilha do Governador, além dos tradicionais cinemas da Zona Sul.

Veja a lista completa de indicados:

Première Brasil - Competição Longas Metragens de Ficção

Diário do Fogo, de Maju de Paiva e Bernardo Florim - Première Mundial

Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira, de Cristiane Oliveira e Gustavo Galvão - Première Nacional

O Filho da Puta, de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra e Sávio Leite

Funk, de Aly Muritiba - Première na América Latina

LONDON, de Victor Di Marco e Márcio Picoli - Première Nacional

A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias - Première na América Latina

Maria de Maria, de Luiza Shelling Tubaldini - Première Mundial

Oceânico, de Guilherme Coelho - Première Mundial

A Professora de Francês, de Ricardo Alves Jr. - Première Nacional

Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins - Première na América Latina

Première Brasil - Competição Longas Metragens Documentário

Alucinação, de Renato Terra, Marcos Caetano e Leo Caetano - Première Mundial

Cão Sem Plumas, de Camila Valença - Première Mundial

Dragões, de Miguel Antunes Ramos - Première Mundial

Elza, de Eryk Rocha - Première Mundial

A Extraordinária Vida de Vera Valdez, de Fabio Meira - Première Mundial

Fui Olhar Você Dormir, de Anna Azevedo - Première Mundial

O Sertão das Nossas Memórias, de Lucia Murat - Première Mundial

Uma Missa para Dom Angélico, de Emilia Silveira - Première Mundial

Première Brasil - Competição Curtas Metragens

3×4, de Juliana Tizatto

Better Future, de Jungle - Première Mundial

Boulevard Arrudas, de Matheus Moura

A Casa de Dona Carlota, de Lili Fialho e Bruna Linzmeyer - Première Mundial

Fissuras, de Diana Coelho

Fortaleza, de Michel Stolnicki - Première Mundial

Joqueta, de Luciana Vieira - Première na América Latina

Lagoa do Abandono, de Diego Maia

Pedra-Mar, de Janaína Lacerda

Reteté, de Donna Oliveira - Première Mundial

Santo, de Maria Luísa Alves - Première Mundial

Première Brasil - Competição Novos Rumos Longas Metragens

144 - Apocalipse Não, de João Paulo Cuenca - Première Mundial

O Deserto de Luiza, de Alan Minas - Première na América Latina

Isabel, de Gabe Klinger - Première Nacional

Jardim dos Silêncios, de Henrique Dantas - Première na América Latina

Malick, de Cassio Tolpolar, Modou Awa Dieye - Première Mundial

Não Estamos Sonhando, de Ulisses Arthur - Première Nacional

Talismã, de Thais Fujinaga - Première Mundial

Turma 101, de Wagner Novais - Première Mundial

Première Brasil - Competição Novos Rumos Curtas Metragens

Os Beatos, de Valentin Lebeau

Consolo, de Johnny Massaro - Première Mundial

Um Domingo, de Maíra Bühler e Rô Albuquerque - Première Mundial

Floresta do Fim do Mundo, de Felipe M. Bragança e Denilson Baniwa

Fundura, de Catapreta

Laser-Gato, de Lucas Acher - Première na América Latina

Mira, de Daniella Saba

Ondas de Silêncio, de Caio J. Bonfim - Première Mundial

Première Brasil Gala de Encerramento

100 Dias, de Carlos Saldanha - Première Mundial

Première Brasil hors-concours

As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você, de Diego Freitas - Première Mundial

Fernanda, de Pedro Waddington - Première Mundial

Ney por trás das máscaras, de Esmir Filho - Première Mundial

Pai de Primeira Viagem, de Mariana Youssef - Première Mundial

Pitico - Hermes Ayres Azevedo (1881-1959) - Historiador da província, de Julio Bressane

Sedução, de Zelito Viana e Marcos Palmeira - Première na América Latina

Se eu fosse você 3, de Anita Barbosa - Première Mundial

Verão da Lata, de Santiago Dellape

Justino - Nos Bastidores do Reino, de José Eduardo Belmonte

Tempo à Faca, de Diogo Oliveira - Hors Concours Novos Rumos

Première Brasil Hors-Concours Especial

Paraíso Semiárido, de Eduardo Escorel - Première Mundial

O tempo e o lugar, de Eduardo Escorel (2008)

Janela da Alma, de João Jardim e Walter Carvalho (2001)

e o curta metragem

Tarantino’s mind, de 300ml (2006)

Première Brasil Retratos

Aldir Blanc - Resposta ao Tempo, de Marcus Fernando e Hugo Sukman - Première Mundial

Alegria Brasil, estrelando Maria Alcina, de Elizabete Martins Campos - Première Nacional

Amor e Fé: Chica Xavier, de Clementino Junior - Première Mundial

Baile das Luzes, de Vincent Rosenblatt - Première Mundial

Cansei de Ser Galã, de Bento Marzo e Eduardo Ades - Première Mundial

Cony, Retrato Íntimo, de Marcos Ribeiro - Première Mundial

Flora & Airto: O Som Revolucionário, de Jom Tob Azulay

O Gesto Entre Nós, de Roberto Bomtempo - Premère Mundial

Mario Carneiro - Gravura Feita de Luz, de Beth Formaggini - Première Nacional

Mr. Wonderful, de Susanna Lira - Première Mundial

Squel - Confissões de uma porta-bandeira, de Celina Torrealba e Zeca Brito - Première Mundial

Vivo 76, de Lírio Ferreira

e os curtas metragens

Tempos de Inocência, de Gregory Baltz e Kaio Caiazzo - Première Mundial

Taísa Machado - Em Estado De Encontro, de Milena Manfredini - Première Mundial

Première Brasil O Estado das Coisas

Nação Ubuntu - A Voz dos Silenciados, de Paulo Henrique Fontenelle - Première Mundial

No Passo da Cobra, de Estevão Ciavatta Pantoja Franco - Première Mundial

Pontos de Partida, de Silvio Tendler

Por Que Não?, de Maria Prata - Premiere Mundial

Vitória da Paz, de Ricardo Calil, Fábio Gusmão e Dudu Levy - Première Mundial

Vozes na sua cabeça, de Douglas Duarte - Première Mundial

e os curtas metragens

Duwid Tuminkiz - Makunaima É Duwid?, de Gustavo Caboco Wapixana

Tanaru, de Julia Mariano

Première Brasil Midnight Movies

Chuva Ácida: Histórias do Crepúsculo de Cubatão, de Cláudia Pereira - Première Nacional

Overman, de Tomás Portella - Première Mundial

Privadas de Suas Vidas, de Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner - Première Nacional

e o curta metragem

Morfeu e Caronte, de Luiz Ulian e Jocimar Dias Jr.

Première Brasil Nova Geração

Amadeo e o Hipotético Mundo Novo, de Edu Felistoque, Brenda Lígia e Everton Amorim - Première América Latina

O Capitão Engarrafado, de Guilherme Reis - Première Mundial

Feito Pipa, de Allan Deberton

Medley, de Ana Luiza Azevedo - Première Nacional

Minha Primeira Namorada, de Jonathan Haagensen, Kátia Lund - Première Mundial

e o curta metragem

Cinderela do Samba, de Magna Domingues - Première Mundial

Première Brasil Séries

Amora, de Juliana Rojas, para Canal Brasil

Cidade de Deus 2: A Luta Não Para, de Aly Muritiba, para HBO Max

Delegado, de Leonardo Lacca e Marcelo Lordello, para Canal Brasil

Especial Afronta!, com direção geral de Juliana Vicente

Marília Mendonça: Sentimento Louco, de Susanna Lira, para MGM Amazon Studios

Première Brasil Panorama Carioca

O Cinema Possível, de Luiz Carlos Lacerda - Première Mundial

A Última Noite, de Pedro Belchior Costa e Jhenifer Emerick - Première Mundial

e os curtas metragens

Amor Inteligente, de José Bial - Première Nacional

A Casa do Pai, de Patrick Sampaio - Première Mundial

HELENA! CINEMA!, de Cavi Borges e Christian Caselli - Première Mundial

Pique-pega, de Mia Lima Rocha

Revelação, de Gabriela I. Gaia

Première Brasil Itinerários Únicos

Me Deixa Ser (Let Us Be), de Viviane D’Avilla - Brasil, Índia, Estados Unidos - Première na América Latina

Mounir, de Juliana Borges

Pardo é Papel, de Alexis Zelensky - Brasil, França, Portugal - Première na América Latina

e o curta metragem

Cadu Barcellos - Cria não morre, vira lenda, de Wagner Novais - Première Nacional

Produções brasileiras em outras mostras

Seis Meses no Prédio Rosa e Azul (6 Meses en el edificio rosa con azul), de Bruno Santamaría Razo - México, Brasil, Dinamarca - a ser exibido na mostra Première Latina

Elefantes na Névoa (Elephants in the Fog), de Abinash Bikram Shah - Alemanha, Brasil, França, Nepal, Noruega a ser exibido na mostra Expectativa

Furies, de Rami Kodeih - Brasil, Líbano - a ser exibido na mostra Expectativa

Glaxo, de Benjamín Naishtat - Brasil, Argentina - a ser exibido na mostra Première Latina

La Perra, de Dominga Sotomayor - Brasil, Chile - a ser exibido na mostra Première Latina

Quem Matou Narciso? (Narciso), de Marcelo Martinessi - Alemanha, Brasil, Espanha, França, Paraguai, Portugal, Uruguai - a ser exibido na mostra Première Latina

Vinchuca (Kissing Bug), de Luis Zorraquin - Argentina, Brasil - a ser exibido na mostra Première Latina

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