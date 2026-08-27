Festival do Rio terá ''100 Dias'', sobre Amyr Klink, e novo ''Se Eu Fosse Você''
A 28ª edição do evento será realizada de 1º a 11 de outubro
O Festival do Rio terá entre os destaques da Première Brasil deste ano ''100 Dias'', filme sobre o navegador Amyr Klink, e ''Se Eu Fosse Você 3'', nova produção da franquia de comédia que fez sucesso nos cinemas brasileiros. Os dois filmes integram a seleção de 101 títulos anunciada nesta quinta-feira, 27, para a 28ª edição do evento, que será realizada de 1º a 11 de outubro.
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A nova versão de ''Se Eu Fosse Você'' retoma a história da troca de corpos que marcou os filmes estrelados por Tony Ramos e Gloria Pires. Já ''100 Dias'' revisita a trajetória de Amyr Klink, conhecido pelas expedições marítimas e por viagens que se tornaram parte da história da navegação brasileira.
Os dois longas estão entre os títulos que chegam ao festival em uma programação dedicada à produção nacional. A Première Brasil reúne filmes de diferentes gêneros e formatos, incluindo obras que passaram por importantes festivais internacionais e produções que terão no Rio suas primeiras exibições.
Outro destaque é ''Vicentina Pede Desculpas'', novo filme de Gabriel Martins, diretor de ''Marte Um''. O longa, habilitado para ser o pré-selecionado do Brasil ao Oscar, estreará no Festival de Toronto em setembro.
''London'', de Victor Di Marco e Márcio Picoli, que terá estreia mundial na Semana da Crítica do Festival de Veneza, também será exibido no Rio. Protagonizado por Di Marco, o longa acompanha um jovem com deficiência que trabalha em uma casa de fetiches e se vê diante da possibilidade de ter a própria vida determinada por um diagnóstico médico. A produção aborda temas como desejo, capacitismo e autonomia sobre o próprio corpo.
Também está na seleção ''A Professora de Francês'', novo filme de Ricardo Alves Jr., protagonizado por Grace Passô. A obra terá première mundial no Festival de San Sebastián.
Passô interpreta Graça, professora particular que vive com a namorada francesa em Belo Horizonte e retorna ao bairro onde cresceu após uma emergência de saúde do pai. O reencontro com a comunidade ganha contornos de suspense quando ela se aproxima de um grupo religioso que tenta impor a ela um lugar que considera adequado.
Outros destaques da Première Brasil
A seleção inclui ainda ''Isabel'', de Gabe Klinger, estrelado por Marina Person. Depois de passar pelo Festival de Berlim, o filme terá sua première nacional no Rio.
Person interpreta uma sommelière insatisfeita com os rumos da alta gastronomia paulistana que pretende abrir o próprio bar de vinhos. Rodado em 16 milímetros e em locações reais, o longa acompanha a personagem em busca de uma nova direção profissional e pessoal.
O cinema brasileiro também aparece em coproduções internacionais, como ''La Perra'', da chilena Dominga Sotomayor. O filme, coproduzido por Brasil e Chile, passou pela Quinzena dos Realizadores de Cannes, onde recebeu a Palm Dog. Manuela Oyarzún e Selton Mello estão no elenco.
Na produção de gênero, ''Privadas de Suas Vidas'', de Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner, mistura humor ácido e horror. Exibido originalmente em Rotterdam, o longa acompanha uma mãe em luto que tenta se aproximar do filho adolescente, uma pessoa não binária. Martha Nowill, Benjamín, Otávio Müller, Maria Gladys, Chandelly Braz, Marco Pigossi e Regina Braga integram o elenco.
''Furies'', do libanês Rami Kodeih, terá sua estreia brasileira no Festival do Rio após passagens por Veneza e Toronto. A trama acompanha duas irmãs que decidem assaltar um banco depois que o sistema financeiro do Líbano bloqueia o dinheiro destinado a uma cirurgia.
Já ''Glaxo'', de Benjamín Naishtat, volta à Argentina de 1957 para contar a história de quatro amigos cuja rotina é alterada pela chegada de um ex-policial e sua mulher. Lali Espósito está no elenco. O filme passou pelos festivais de Toronto e San Sebastián.
Entre os documentários selecionados estão ''Elza'', de Eryk Rocha, sobre a trajetória de Elza Soares; ''A Extraordinária Vida de Vera Valdez'', de Fabio Meira, dedicado à modelo e atriz; e ''Aldir Blanc - Resposta ao Tempo'', de Marcus Fernando e Hugo Sukman, sobre o compositor.
A programação também terá espaço para a memória do cinema brasileiro. Na mostra Hors Concours Especial, serão exibidas cópias restauradas de ''O Tempo e o Lugar'', de Eduardo Escorel, ''Janela da Alma'', de João Jardim e Walter Carvalho, e do curta ''Tarantino’s Mind'', de 300ml.
Festival do Rio terá nova mostra em 2026
Na competição, 45 filmes disputarão o Troféu Redentor em diferentes categorias. Entre eles, 15 chegarão ao festival em estreia mundial.
A edição deste ano também marca a estreia da mostra Nova Geração, dedicada a filmes brasileiros voltados ao público jovem e às famílias. A programação terá ainda cinco séries nacionais.
Outra novidade é a ampliação dos espaços de exibição. Parte da Première Brasil será levada ao Circuito Cine Carioca, com sessões no Parque de Realengo e na Areninha Cultural Renato Russo, na Ilha do Governador, além dos tradicionais cinemas da Zona Sul.
Veja a lista completa de indicados:
Première Brasil - Competição Longas Metragens de Ficção
Diário do Fogo, de Maju de Paiva e Bernardo Florim - Première Mundial
Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira, de Cristiane Oliveira e Gustavo Galvão - Première Nacional
O Filho da Puta, de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra e Sávio Leite
Funk, de Aly Muritiba - Première na América Latina
LONDON, de Victor Di Marco e Márcio Picoli - Première Nacional
A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias - Première na América Latina
Maria de Maria, de Luiza Shelling Tubaldini - Première Mundial
Oceânico, de Guilherme Coelho - Première Mundial
A Professora de Francês, de Ricardo Alves Jr. - Première Nacional
Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins - Première na América Latina
Première Brasil - Competição Longas Metragens Documentário
Alucinação, de Renato Terra, Marcos Caetano e Leo Caetano - Première Mundial
Cão Sem Plumas, de Camila Valença - Première Mundial
Dragões, de Miguel Antunes Ramos - Première Mundial
Elza, de Eryk Rocha - Première Mundial
A Extraordinária Vida de Vera Valdez, de Fabio Meira - Première Mundial
Fui Olhar Você Dormir, de Anna Azevedo - Première Mundial
O Sertão das Nossas Memórias, de Lucia Murat - Première Mundial
Uma Missa para Dom Angélico, de Emilia Silveira - Première Mundial
Première Brasil - Competição Curtas Metragens
3×4, de Juliana Tizatto
Better Future, de Jungle - Première Mundial
Boulevard Arrudas, de Matheus Moura
A Casa de Dona Carlota, de Lili Fialho e Bruna Linzmeyer - Première Mundial
Fissuras, de Diana Coelho
Fortaleza, de Michel Stolnicki - Première Mundial
Joqueta, de Luciana Vieira - Première na América Latina
Lagoa do Abandono, de Diego Maia
Pedra-Mar, de Janaína Lacerda
Reteté, de Donna Oliveira - Première Mundial
Santo, de Maria Luísa Alves - Première Mundial
Première Brasil - Competição Novos Rumos Longas Metragens
144 - Apocalipse Não, de João Paulo Cuenca - Première Mundial
O Deserto de Luiza, de Alan Minas - Première na América Latina
Isabel, de Gabe Klinger - Première Nacional
Jardim dos Silêncios, de Henrique Dantas - Première na América Latina
Malick, de Cassio Tolpolar, Modou Awa Dieye - Première Mundial
Não Estamos Sonhando, de Ulisses Arthur - Première Nacional
Talismã, de Thais Fujinaga - Première Mundial
Turma 101, de Wagner Novais - Première Mundial
Première Brasil - Competição Novos Rumos Curtas Metragens
Os Beatos, de Valentin Lebeau
Consolo, de Johnny Massaro - Première Mundial
Um Domingo, de Maíra Bühler e Rô Albuquerque - Première Mundial
Floresta do Fim do Mundo, de Felipe M. Bragança e Denilson Baniwa
Fundura, de Catapreta
Laser-Gato, de Lucas Acher - Première na América Latina
Mira, de Daniella Saba
Ondas de Silêncio, de Caio J. Bonfim - Première Mundial
Première Brasil Gala de Encerramento
100 Dias, de Carlos Saldanha - Première Mundial
Première Brasil hors-concours
As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você, de Diego Freitas - Première Mundial
Fernanda, de Pedro Waddington - Première Mundial
Ney por trás das máscaras, de Esmir Filho - Première Mundial
Pai de Primeira Viagem, de Mariana Youssef - Première Mundial
Pitico - Hermes Ayres Azevedo (1881-1959) - Historiador da província, de Julio Bressane
Sedução, de Zelito Viana e Marcos Palmeira - Première na América Latina
Se eu fosse você 3, de Anita Barbosa - Première Mundial
Verão da Lata, de Santiago Dellape
Justino - Nos Bastidores do Reino, de José Eduardo Belmonte
Tempo à Faca, de Diogo Oliveira - Hors Concours Novos Rumos
Première Brasil Hors-Concours Especial
Paraíso Semiárido, de Eduardo Escorel - Première Mundial
O tempo e o lugar, de Eduardo Escorel (2008)
Janela da Alma, de João Jardim e Walter Carvalho (2001)
e o curta metragem
Tarantino’s mind, de 300ml (2006)
Première Brasil Retratos
Aldir Blanc - Resposta ao Tempo, de Marcus Fernando e Hugo Sukman - Première Mundial
Alegria Brasil, estrelando Maria Alcina, de Elizabete Martins Campos - Première Nacional
Amor e Fé: Chica Xavier, de Clementino Junior - Première Mundial
Baile das Luzes, de Vincent Rosenblatt - Première Mundial
Cansei de Ser Galã, de Bento Marzo e Eduardo Ades - Première Mundial
Cony, Retrato Íntimo, de Marcos Ribeiro - Première Mundial
Flora & Airto: O Som Revolucionário, de Jom Tob Azulay
O Gesto Entre Nós, de Roberto Bomtempo - Premère Mundial
Mario Carneiro - Gravura Feita de Luz, de Beth Formaggini - Première Nacional
Mr. Wonderful, de Susanna Lira - Première Mundial
Squel - Confissões de uma porta-bandeira, de Celina Torrealba e Zeca Brito - Première Mundial
Vivo 76, de Lírio Ferreira
e os curtas metragens
Tempos de Inocência, de Gregory Baltz e Kaio Caiazzo - Première Mundial
Taísa Machado - Em Estado De Encontro, de Milena Manfredini - Première Mundial
Première Brasil O Estado das Coisas
Nação Ubuntu - A Voz dos Silenciados, de Paulo Henrique Fontenelle - Première Mundial
No Passo da Cobra, de Estevão Ciavatta Pantoja Franco - Première Mundial
Pontos de Partida, de Silvio Tendler
Por Que Não?, de Maria Prata - Premiere Mundial
Vitória da Paz, de Ricardo Calil, Fábio Gusmão e Dudu Levy - Première Mundial
Vozes na sua cabeça, de Douglas Duarte - Première Mundial
e os curtas metragens
Duwid Tuminkiz - Makunaima É Duwid?, de Gustavo Caboco Wapixana
Tanaru, de Julia Mariano
Première Brasil Midnight Movies
Chuva Ácida: Histórias do Crepúsculo de Cubatão, de Cláudia Pereira - Première Nacional
Overman, de Tomás Portella - Première Mundial
Privadas de Suas Vidas, de Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner - Première Nacional
e o curta metragem
Morfeu e Caronte, de Luiz Ulian e Jocimar Dias Jr.
Première Brasil Nova Geração
Amadeo e o Hipotético Mundo Novo, de Edu Felistoque, Brenda Lígia e Everton Amorim - Première América Latina
O Capitão Engarrafado, de Guilherme Reis - Première Mundial
Feito Pipa, de Allan Deberton
Medley, de Ana Luiza Azevedo - Première Nacional
Minha Primeira Namorada, de Jonathan Haagensen, Kátia Lund - Première Mundial
e o curta metragem
Cinderela do Samba, de Magna Domingues - Première Mundial
Première Brasil Séries
Amora, de Juliana Rojas, para Canal Brasil
Cidade de Deus 2: A Luta Não Para, de Aly Muritiba, para HBO Max
Delegado, de Leonardo Lacca e Marcelo Lordello, para Canal Brasil
Especial Afronta!, com direção geral de Juliana Vicente
Marília Mendonça: Sentimento Louco, de Susanna Lira, para MGM Amazon Studios
Première Brasil Panorama Carioca
O Cinema Possível, de Luiz Carlos Lacerda - Première Mundial
A Última Noite, de Pedro Belchior Costa e Jhenifer Emerick - Première Mundial
e os curtas metragens
Amor Inteligente, de José Bial - Première Nacional
A Casa do Pai, de Patrick Sampaio - Première Mundial
HELENA! CINEMA!, de Cavi Borges e Christian Caselli - Première Mundial
Pique-pega, de Mia Lima Rocha
Revelação, de Gabriela I. Gaia
Première Brasil Itinerários Únicos
Me Deixa Ser (Let Us Be), de Viviane D’Avilla - Brasil, Índia, Estados Unidos - Première na América Latina
Mounir, de Juliana Borges
Pardo é Papel, de Alexis Zelensky - Brasil, França, Portugal - Première na América Latina
e o curta metragem
Cadu Barcellos - Cria não morre, vira lenda, de Wagner Novais - Première Nacional
Produções brasileiras em outras mostras
Seis Meses no Prédio Rosa e Azul (6 Meses en el edificio rosa con azul), de Bruno Santamaría Razo - México, Brasil, Dinamarca - a ser exibido na mostra Première Latina
Elefantes na Névoa (Elephants in the Fog), de Abinash Bikram Shah - Alemanha, Brasil, França, Nepal, Noruega a ser exibido na mostra Expectativa
Furies, de Rami Kodeih - Brasil, Líbano - a ser exibido na mostra Expectativa
Glaxo, de Benjamín Naishtat - Brasil, Argentina - a ser exibido na mostra Première Latina
La Perra, de Dominga Sotomayor - Brasil, Chile - a ser exibido na mostra Première Latina
Quem Matou Narciso? (Narciso), de Marcelo Martinessi - Alemanha, Brasil, Espanha, França, Paraguai, Portugal, Uruguai - a ser exibido na mostra Première Latina
Vinchuca (Kissing Bug), de Luis Zorraquin - Argentina, Brasil - a ser exibido na mostra Première Latina