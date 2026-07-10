Festival Encruzilhadas reúne projetos de blues no Recife nesta sexta-feira (10)

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O Festival Encruzilhadas promove sua 6ª edição nesta sexta-feira (10), com shows de Rico Blues Trio e Rodrigo Morcego Blues Trio - projetos de dois expoentes da guitarra de blues em Pernambuco - no Downtown Pub Zona Norte, no Espinheiro, a partir das 21h. Renato Blues é uma das participações confirmadas.

Os ingressos custam a partir de R$ 67, disponíveis na UTicket e pelo WhatsApp (81) 9.9813-0582.



Além das bandas anfitriãs, a noite contará com o set do DJ Elcy Mojo Man e participações de músicos ligados ao blues pernambucano como Marcelo Demo, Lobinho, Feuza, Serginho Lima, Rodrigo Bozak, Bebeto Cruz, Artur Brandão, Moacir Veloso, entre outros.

"A ideia do festival é juntar a cena de guitarristas de blues de Recife e promover o network entre os músicos e a plateia de blues", detalha Rico Bluestamontes, idealizador do evento e vocalista da Rico Blues Trio.



"Com músicos locais, o Encruzilhadas é dedicado aos músicos de blues que tocam na cidade, que têm carreira aqui na cidade, mesmo que não sejam nascidos na cidade. Porque é uma demanda que a cena de blues local sempre teve. É excelente que aconteçam grandes festivais na rua, em cidades como Garanhuns - é bom, pois estimula o mercado e aqui também acontece em vários festivais do estilo - mas são festivais geralmente que fogem a proposta inicial por uma questão de manter um público maior, e também dá pouco espaço para quem realmente faz a cena local" , avalia Rico.



Tributos

O Encruzilhadas é um projeto realizado pela produtora Recife Blues e, de acordo com seu idealizador, inspirado no Festival Crossroads, um dos maiores festivais de rock do Sul do Brasil e que surgiu das celebrações tradicionais do Dia Mundial do Rock, e foi organizado pelo lendário Bar Crossroads em Curitiba, reunindo dezenas de bandas autorais.



Nesta edição, o festival fará um tributo a ícones do gênero como B.B, King - o maior nome inglês e o maior nome americano de blues - o músico, cantor e guitarrista Freddie King e o músico e guitarrista britânico Eric Clapton.



Recife Blues

A produtora criada por Rico Bluestamontes atua desde 2010. Ao longo dos anos, o projeto passou por vários formatos. "No início era um blog dedicado ao gênero e depois virou um perfil de Facebook e Instagram dedicado à divulgação da agenda de blues, à produção de pequenos eventos na cidade e ao estímulo desses pequenos eventos em bares e restaurantes pubs", detalha Rico.



Rico Bluestamontes é guitarrista, vocalista e produtor musical, com atuação destacada na cena de blues pernambucano. Já atuou em projetos como o Rico Blues Trio, no vocal e na guitarra. Em 2021, lançaram o EP "The Fifty Sessions" para celebrar os 50 anos do músico.



É a mente por trás do Recife Blues Blog e atua ativamente na produção de eventos tradicionais, como as famosas jam sessions na Galeria Joana d'Arc. Mantém forte presença digital por meio do canal "Guitarra com Cerveja" no YouTube, onde compartilha apresentações, viagens e conteúdos musicais.

Serviço

Festival Encruzilhadas 2026

Com Rico Blues Trio, Rodrigo Morcego Blues Trio, DJ Elcy Mojo Man e convidados

Quando: 10 de julho, às 21h

Onde: Downtown Pub Recife, Zona Norte - Rua Conselheiro Portela, 560 - Espinheiro

Ingressos na UTicket ou pelo WhatsApp (81) 998130582.

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