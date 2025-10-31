A- A+

OLINDA Festival Fára Imara celebra cultura de terreiro com programação cultural gratuita Primeira edição do evento ocorre neste sábado (1°), em Olinda

O Festival Fára Imara ganha sua primeira edição neste sábado (1°), a partir das 9h, no Beco da Macaíba, localizado no bairro do Guadalupe, em Olinda. Celebrando a cultura de terreiro, o evento une arte e fé em uma programação gratuita.

Pela manhã, a celebração começa com o espetáculo infantil “Ibejis Brincam com a Morte”. Misturando mamulengo, candomblé e ritmos africanos, a peça traz uma narrativa poética sobre infância e ancestralidade.

Das 14h às 17h, o festival promove o seminário “Terreiros por Justiça Racial – Estratégias de Combate ao Racismo Religioso”. A roda de diálogo reúne lideranças religiosas, juristas e pesquisadores, conversando sobre estratégias de enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa.

No período da noite, um grande xirê em homenagem às lideranças religiosas toma as ruas. Os homenageados são: Mãe Beth de Oxum, Mãe Elza de Iemanjá, Mãe Maria Helena de Oyá, Mãe Laurinete de Oxum, Mãe Cristina de Oyá, Mãe Lu de Oxalá, Pai Ivanildo de Oxóssi, Pai Júnior de Odé, Mãe Lu de Iemanjá, Pai Ivo da Xambá e Yasmin Neves.

Em seguida, serão realizadas apresentações de Afoxé Oyá Alaxé, Maracatu Encanto do Pina, Samba Tô de Malícia, Deusas do Ébano, Coco de Umbigada, Bongar, Orquestra de Frevo, Felipe Alvorada, Juan Dendê, Flor de Catemba, Bateria Preto Velho e DJ Boneka.

O evento é inspirado na expressão yorùbá Fára Imara, que significa “usamos nosso corpo para nos abraçar”. A iniciativa é realizada pelo Terreiro Ilê Axé Oxum Karê, Coco de Umbigada e Pontão Memória Viva de Pernambuco.

Serviço:

Festival Fára Imara

Quando: Sábado (1º), a partir das 9h

Local: Beco da Macaíba - Rua João de Lima, Guadalupe, Olinda

Entrada gratuita

Programação completa:



Manhã - a partir das 9h

Espetáculo “Ibejis Brincam com a Morte”

Conta a história dos irmãos Taió e Caiandê, que ganham de Iemanjá um tambor mágico e, com a ajuda de Exu e da avó, enfrentam Iku, a orixá da morte, transformando o medo em dança e alegria.

Ficha Técnica: Mariana Acioli, Gabriela Pereira e Bruno Victor

Tarde - das 14h às 17h

Seminário “Terreiros por Justiça Racial - Estratégias de Combate ao Racismo Religioso”

Roda de diálogo entre lideranças religiosas, juristas e pesquisadores para construir estratégias de enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa.

Participantes confirmados: Pai Ivo da Xambá, Mãe Beth de Oxum, Mãe Elza de Iemanjá, Vera Barone, Dra. Tatiane Pereira, Dra. Maria Bernadete, Dra. Luciana Maranhão, Dr. Antiógenes Viana, Dr. Harlan Gadelha, Elinildo Marinhoe Dr. Higor Alexandre.

Noite - a partir das 17h

Xirê e celebrações afro-brasileiras

Homenagens a Mãe Beth de Oxum, Mãe Elza de Iemanjá, Mãe Maria Helena de Oyá, Mãe Laurinete de Oxum, Mãe Cristina de Oyá, Mãe Lu de Oxalá, Pai Ivanildo de Oxóssi, Pai Júnior de Odé, Mãe Lu de Iemanjá, Pai Ivo da Xambá e Yasmin Neves.



*Com informações da assessoria de imprensa.

