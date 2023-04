A- A+

AUDIOVISUAL Festival Filmelier no Cinema: filmes inéditos ganham exibição no Recife a partir desta quarta (19) Pelo menos 20 longas inéditos serão exibidos até o próximo dia 10 de maio em cinema do Recife

A partir desta quarta-feira (19) até o próximo dia 20 de maio, o Cinema do Porto (Bairro do Recife), recebe o Festival Filmelier no Cinema - realizado pela Sofá Digital.



Serão exibidos pelo menos 20 longas inéditos, entre eles "Heróis de Sangue", "Três Mulheres - Uma Esperança", "Blue Jean" e o nacional "Barraco de Família".





Com exibição em todo o País, em salas independentes de cinema, o Filmelier traz produções com astros do cinema como Omar Sy, Ethan Hawke e Isabelle Huppert, além dos diretores Amos Gitai, Jafar Panahi e Phyllida Lloyd - esta, da franquia "Mamma Mia!"





Na programação, temas como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, romance erótico e biografias, integram as exibições, que percorrerão 24 cidades brasileiras.



Além do Recife, portanto, recebem o festival São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Fortaleza e João Pessoa, entre outras.

Confira a programação do Festival no Cinema do Porto:





Serviço

Festival Filmelier no Cinema



Quando: a partir desta quarta (19) até 20 de maio

Onde: Cinema do Porto



Cais do Apolo, 2222, 16º andar, Bairro do Recife

Informações: 3073-6363

