Festival Igarassu de Cinema começa nesta terça (15) com rodas de conversa e mostras competitivas
Festival segue até 18 de setembro em sessões em espaços culturais e escolas da cidade
Igarassu, Litoral Norte do estado, recebe desta terça (15) até a sexta-feira (18) a primeira edição do Festival Igarassu de Cinema (FIC).
Gratuita, a programação reúne curtas-metragens e documentários, além de debates com realizadores, rodas de conversa, atividades formativas e sessões em escolas públicas.
A programação principal acontece no Centro de Artes de Igarassu Mestre Narciso Feliz de Araújo, com atividades realizadas também em espaços educacionais da cidade.
A proposta é ampliar o acesso da população ao audiovisual e estimular a circulação de produções cinematográficas pelo município.
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Mostras
Nesta primeira edição, o festival conta com três mostras competitivas: "Canoa Grande", dedicada a filmes de ficção pernambucanos; "Absolute Cinema", voltada para produções nacionais e "Cinema e Memória", com documentários brasileiros. O FIC também terá uma sessão especial com filmes convidados.
Os vencedores das categorias Melhor Curta-Metragem, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Ator/Atriz e Melhor Fotografia receberão o Troféu Aratu.
Homenagens
O festival homenageia na edição as pernambucanas Hermila Guedes e a diretora, roteirista e produtora Tauana Uchôa.
Com trabalhos no cinema e na televisão, Hermila ganhou destaque em filmes como “Cinema, Aspirinas e Urubus”; “O Céu de Suely”; “Era uma Vez Eu, Verônica” e “O Agente Secreto".
Na TV participou de produções como “Ciranda de Pedra”; Força-Tarefa"; “Amor Eterno Amor "; " Assédio "; "Irmandade "; "Segunda Chamada” e “Cangaço Novo”.
Já Tauana Uchôa atua no audiovisual desde 2012 como diretora, roteirista e produtora.
Entre seus trabalhos estão os documentários “Cozinheiras de Terreiro”, premiado como Melhor Filme e Melhor Roteiro, e “Não Tem Só Mandacaru”, vencedor em categorias como Melhor Documentário, Direção e Montagem. A diretora também assina os curtas de ficção “Azul, A Vida em uma Viagem” e “Entrada Proibida”.
Programação Completa
Terça-feira (15)
Noite de gala - Abertura Oficial do evento
Exibição do Filme "Igarassuense"
Homenagem
Show Musical
Quarta-feira (16)
Manhã
Oficina de animação - Escola Municipal
Tarde (14h)
Sessão Competitiva 1
Debate com produtores
Sessão Competitiva 2
Debate com produtores
Quinta-feira (17)
Manhã
Oficina de Interpretação
Tarde (14h)
Sessão Competitiva 3
Debate com produtores
Sessão Competitiva 4
Debate com produtores
Sexta-feira (18)
Cerimônia de encerramento
Fala da equipe
Entrega da premiação
Exibição de vídeo com os melhores momentos
Show de encerramento
Idealização e produção
O Festival Igarassu de Cinema é idealizado por Rubens Santos, ator pernambucano que integra o elenco de produções como “O Som ao Redor”; "Aquarius”; “Bacurau”; “Retratos Fantasmas” e “O Agente Secreto".
O ator também participou de filmes como “Divino Amor”; “Curral”; “Recife Assombrado”; “A Presepada”; “Partiu América" e "A Melhor Mãe do Mundo".
A produção executiva é de André Falcão, produtor cultural e artista com mais de 20 anos de atuação em projetos ligados à cultura e à produção artística em Pernambuco.
A propósito, nesta segunda-feira (14) Rubens Santos e André Falcão concederam entrevista à Rádio Folha sobre a primeira edição do Festival. Confira a entrevista completa aqui.
A primeira edição do FIC busca aproximar o audiovisual do público de Igarassu, ocupando diferentes espaços da cidade com filmes, debates e atividades de formação.
SERVIÇO
I Festival Igarassu de Cinema
Quando: de terça (15) a sexta (18)
Onde: Centro de Artes de Igarassu Mestre Narciso Feliz de Araújo - Rua Dr. João Elísio, 1-149, Centro, Igarassu
Acesso gratuito
Informações: @fic_igarassu