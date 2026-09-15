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AUDIOVISUAL Festival Igarassu de Cinema começa nesta terça (15) com rodas de conversa e mostras competitivas Festival segue até 18 de setembro em sessões em espaços culturais e escolas da cidade

Igarassu, Litoral Norte do estado, recebe desta terça (15) até a sexta-feira (18) a primeira edição do Festival Igarassu de Cinema (FIC).



Gratuita, a programação reúne curtas-metragens e documentários, além de debates com realizadores, rodas de conversa, atividades formativas e sessões em escolas públicas.

A programação principal acontece no Centro de Artes de Igarassu Mestre Narciso Feliz de Araújo, com atividades realizadas também em espaços educacionais da cidade.



A proposta é ampliar o acesso da população ao audiovisual e estimular a circulação de produções cinematográficas pelo município.

Mostras

Nesta primeira edição, o festival conta com três mostras competitivas: "Canoa Grande", dedicada a filmes de ficção pernambucanos; "Absolute Cinema", voltada para produções nacionais e "Cinema e Memória", com documentários brasileiros. O FIC também terá uma sessão especial com filmes convidados.

Os vencedores das categorias Melhor Curta-Metragem, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Ator/Atriz e Melhor Fotografia receberão o Troféu Aratu.

Homenagens

O festival homenageia na edição as pernambucanas Hermila Guedes e a diretora, roteirista e produtora Tauana Uchôa.

Com trabalhos no cinema e na televisão, Hermila ganhou destaque em filmes como “Cinema, Aspirinas e Urubus”; “O Céu de Suely”; “Era uma Vez Eu, Verônica” e “O Agente Secreto".



Na TV participou de produções como “Ciranda de Pedra”; Força-Tarefa"; “Amor Eterno Amor "; " Assédio "; "Irmandade "; "Segunda Chamada” e “Cangaço Novo”.

Já Tauana Uchôa atua no audiovisual desde 2012 como diretora, roteirista e produtora.



Entre seus trabalhos estão os documentários “Cozinheiras de Terreiro”, premiado como Melhor Filme e Melhor Roteiro, e “Não Tem Só Mandacaru”, vencedor em categorias como Melhor Documentário, Direção e Montagem. A diretora também assina os curtas de ficção “Azul, A Vida em uma Viagem” e “Entrada Proibida”.

Programação Completa

Terça-feira (15)

Noite de gala - Abertura Oficial do evento

Exibição do Filme "Igarassuense"

Homenagem

Show Musical

Quarta-feira (16)

Manhã

Oficina de animação - Escola Municipal

Tarde (14h)

Sessão Competitiva 1

Debate com produtores

Sessão Competitiva 2

Debate com produtores

Quinta-feira (17)

Manhã

Oficina de Interpretação

Tarde (14h)

Sessão Competitiva 3

Debate com produtores

Sessão Competitiva 4

Debate com produtores

Sexta-feira (18)

Cerimônia de encerramento

Fala da equipe

Entrega da premiação

Exibição de vídeo com os melhores momentos

Show de encerramento

Idealização e produção

O Festival Igarassu de Cinema é idealizado por Rubens Santos, ator pernambucano que integra o elenco de produções como “O Som ao Redor”; "Aquarius”; “Bacurau”; “Retratos Fantasmas” e “O Agente Secreto".



O ator também participou de filmes como “Divino Amor”; “Curral”; “Recife Assombrado”; “A Presepada”; “Partiu América" e "A Melhor Mãe do Mundo".

A produção executiva é de André Falcão, produtor cultural e artista com mais de 20 anos de atuação em projetos ligados à cultura e à produção artística em Pernambuco.



A propósito, nesta segunda-feira (14) Rubens Santos e André Falcão concederam entrevista à Rádio Folha sobre a primeira edição do Festival. Confira a entrevista completa aqui.

A primeira edição do FIC busca aproximar o audiovisual do público de Igarassu, ocupando diferentes espaços da cidade com filmes, debates e atividades de formação.

SERVIÇO

I Festival Igarassu de Cinema

Quando: de terça (15) a sexta (18)

Onde: Centro de Artes de Igarassu Mestre Narciso Feliz de Araújo - Rua Dr. João Elísio, 1-149, Centro, Igarassu

Acesso gratuito

Informações: @fic_igarassu

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