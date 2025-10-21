Festival Inhamã chega a Igarassu para celebrar vozes afro-indígenas em programação cultural gratuita
Música, moda, grastronomia, audiovisual, fotografia e cultura popular estão entre as linguagens abraçadas pela mostra
Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, recebe a etapa final do Festival Cultural Inhamã – Vozes Afro-Indígenas, Saberes Ancestrais e Resistência. O evento pré-COP 30 ocorre desta terça-feira (21) até o sábado (25), com programação gratuita.
Shows, feira de empreendedorismo, intercâmbio cultural, gastronomia ancestral, oficinas, workshops, mentorias individuais, desfile de moda, exposição fotográfica, mostra de audiovisual e cultura popular integram a agenda. As atividades serão realizadas em quatro pontos: Centro de Artes de Igarassu, Quilombo Cuieiras, CTEN e Espaço Truká.
Na programação musical, estão confirmados nomes como o da cantora Nega do Babado e a Batucada Atômica, regida por Babi Regina. Maracatu Pantera Nova, Afoxé Omo Lufan (Igarassu), Jetuns e Jetuns de Pesqueira, Mãe Beth de Oxum e o Coco de Umbigada, Richard Serraria e Zé Batista com Jam Beats e Tambores, Fabidonas Hip-Hop e Negra Jaque completam a lista.
Leia também
• Jorge & Mateus: dupla celebra duas décadas de carreira com show em Olinda, neste sábado (25)
• Biafra se apresenta no Projeto Seis e Meia, com show dedicado a hits de novelas; saiba mais
• Zé Felipe acompanha show da namorada Ana Castela no Classic Hall, em Olinda
A Mostra Literária Apejó leva para Igarassu as poetas Bell Puã, Odailta Alves e Suelany Ribeir. Outro destaque é Ajeum – Oficina de Culinária Afro-Indígena, que celebra a gastronomia dos terreiros.
Produzido pelo Instituto Toró e co-realizado pela UBM Brasil, o Festival Inhamã conta com fomento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB–Pernambuco). Antes de Igarassu, o evento passou pelo Recife e por Olinda.
Terça-feira (21)
Centro de Artes de Igarassu
8h30 | Exposição Fotográfica “Caminhos das Águas” + Palestra
15h | Oficina de Percussão com Natalício
19h | Vernissage - Cerimônia de abertura
Quarta-feira (22)
Centro de Artes de Igarassu
8h30 | Exposição Fotográfica “Caminhos das Águas” + Palestra
15h | Oficina de Danças Afro com Helayne Sampaio
19h | Sessão Especial Cinema na Praça: Lula Gonzaga!
Quinta-feira (23)
Centro de Artes e Quilombo Cuieiras
8h às 17h | Feira de Empreendedorismo Afro-Indígena
8h30 | Exposição Fotográfica “Caminhos das Águas” + Palestra
10h | Oficina de Gastronomia do Ilê: Cozinha Ancestral – Quilombo Cuieiras
14h | Painel "Políticas públicas de fomento ao empreendedorismo afro-indígena"
14h30 | Oficina de Break – Escola São Luiz (Inhamã)
15h | Aulão de Capoeira Angola com Sérgio Sena
17h | Show cultural de abertura - Afoxé Oyá Alaxé
Sexta-feira (24)
Centro de Artes de Igarassu
8h às 17h | Feira de Empreendedorismo Afro-Indígena
09h | O Grande Tambor do Sul: Vivências do Sopapo
10h | Workshop "Redes de colaboração e cooperativismo"
13h30 | Exposição Fotográfica INHAMÃ: Caminhos das Águas + Palestra
14h | Painel "Empoderamento feminino, ancestralidade e futuro"
14h30 | Mostra Literária Apejó – Sala do Saber
19h às 00h | Apresentações Culturais – Palco Principal
Sábado (25)
Espaço Truká e Centro Cultural
8h às 12h | Ajeum – Oficina Culinária Afro-Indígena
8h30 | Exposição Fotográfica INHAMÃ: Caminhos das Águas
9h30 | Roça dos Orixás: O sagrado das ervas no terreiro
14h30 | Mostra Audiovisual Inhamã – Anfiteatro
16h30 | Feira de Empreendedorismo Afro-Indígena
17h | Desfile de Moda Orun – O Futuro é Ancestral
19h às 00h | Apresentações Culturais e Encerramento Oficial – Palco Principal
*Com informações da assessoria de imprensa.