RMR Festival Inhamã chega a Igarassu para celebrar vozes afro-indígenas em programação cultural gratuita Música, moda, grastronomia, audiovisual, fotografia e cultura popular estão entre as linguagens abraçadas pela mostra

Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, recebe a etapa final do Festival Cultural Inhamã – Vozes Afro-Indígenas, Saberes Ancestrais e Resistência. O evento pré-COP 30 ocorre desta terça-feira (21) até o sábado (25), com programação gratuita.

Shows, feira de empreendedorismo, intercâmbio cultural, gastronomia ancestral, oficinas, workshops, mentorias individuais, desfile de moda, exposição fotográfica, mostra de audiovisual e cultura popular integram a agenda. As atividades serão realizadas em quatro pontos: Centro de Artes de Igarassu, Quilombo Cuieiras, CTEN e Espaço Truká.

Na programação musical, estão confirmados nomes como o da cantora Nega do Babado e a Batucada Atômica, regida por Babi Regina. Maracatu Pantera Nova, Afoxé Omo Lufan (Igarassu), Jetuns e Jetuns de Pesqueira, Mãe Beth de Oxum e o Coco de Umbigada, Richard Serraria e Zé Batista com Jam Beats e Tambores, Fabidonas Hip-Hop e Negra Jaque completam a lista.



A Mostra Literária Apejó leva para Igarassu as poetas Bell Puã, Odailta Alves e Suelany Ribeir. Outro destaque é Ajeum – Oficina de Culinária Afro-Indígena, que celebra a gastronomia dos terreiros.

Produzido pelo Instituto Toró e co-realizado pela UBM Brasil, o Festival Inhamã conta com fomento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB–Pernambuco). Antes de Igarassu, o evento passou pelo Recife e por Olinda.



Terça-feira (21)

Centro de Artes de Igarassu

8h30 | Exposição Fotográfica “Caminhos das Águas” + Palestra

15h | Oficina de Percussão com Natalício

19h | Vernissage - Cerimônia de abertura



Quarta-feira (22)

Centro de Artes de Igarassu

8h30 | Exposição Fotográfica “Caminhos das Águas” + Palestra

15h | Oficina de Danças Afro com Helayne Sampaio

19h | Sessão Especial Cinema na Praça: Lula Gonzaga!

Quinta-feira (23)

Centro de Artes e Quilombo Cuieiras

8h às 17h | Feira de Empreendedorismo Afro-Indígena

8h30 | Exposição Fotográfica “Caminhos das Águas” + Palestra

10h | Oficina de Gastronomia do Ilê: Cozinha Ancestral – Quilombo Cuieiras

14h | Painel "Políticas públicas de fomento ao empreendedorismo afro-indígena"

14h30 | Oficina de Break – Escola São Luiz (Inhamã)

15h | Aulão de Capoeira Angola com Sérgio Sena

17h | Show cultural de abertura - Afoxé Oyá Alaxé

Sexta-feira (24)

Centro de Artes de Igarassu

8h às 17h | Feira de Empreendedorismo Afro-Indígena

09h | O Grande Tambor do Sul: Vivências do Sopapo

10h | Workshop "Redes de colaboração e cooperativismo"

13h30 | Exposição Fotográfica INHAMÃ: Caminhos das Águas + Palestra

14h | Painel "Empoderamento feminino, ancestralidade e futuro"

14h30 | Mostra Literária Apejó – Sala do Saber

19h às 00h | Apresentações Culturais – Palco Principal

Sábado (25)

Espaço Truká e Centro Cultural

8h às 12h | Ajeum – Oficina Culinária Afro-Indígena

8h30 | Exposição Fotográfica INHAMÃ: Caminhos das Águas

9h30 | Roça dos Orixás: O sagrado das ervas no terreiro

14h30 | Mostra Audiovisual Inhamã – Anfiteatro

16h30 | Feira de Empreendedorismo Afro-Indígena

17h | Desfile de Moda Orun – O Futuro é Ancestral

19h às 00h | Apresentações Culturais e Encerramento Oficial – Palco Principal



