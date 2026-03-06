Sex, 06 de Março

AUDIOVISUAL

Festival Internacional de Cinema de Brasília abre inscrições

Produtora de "O Ano em que Meus Pais saíram de Férias" será homenageada

Cena do filme "O Goleiro' no Festival Internacional de Cinema de BrasíliaCena do filme "O Goleiro' no Festival Internacional de Cinema de Brasília - Foto: Beatriz Lefèvre/Gullane/Divulgação

Foram abertas nesta sexta-feira (6) as inscrições para as mostras competitivas do Festival Internacional de Cinema de Brasília (Biff, na sigla em inglês para Brasília International Film Festival).

Realizado de 29 de abril a 3 de maio de 2026, no Cine Brasília, na capital federal, o festival exibirá produções nacionais e internacionais e terá sessões gratuitas abertas ao público.

Podem participar longas-metragens concluídos em 2025 e 2026, dirigidos por cineastas que estejam até em seu terceiro filme, incluído o que for indicar.

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do festival ou pela plataforma FilmFreeway até o dia 20 de março.

A programação terá duas competições principais: a Mostra Competitiva de Longas-Metragens, com cinco filmes selecionados pela curadoria, e o Biff Junior, voltado ao público jovem, com três produções.

Além das exibições, o festival terá debates e encontros entre profissionais do audiovisual. Um dos destaques da edição de 2026 será a homenagem à produtora Gullane, responsável por filmes e séries reconhecidos no Brasil e no exterior.

Fundada em 1996 pelos irmãos Caio Gullane e Fabiano Gullane, a produtora soma 58 longas-metragens e 53 séries para televisão e plataformas de streaming.

Em nota, a produtora afirmou que recebe a homenagem como reconhecimento de sua trajetória no audiovisual brasileiro:

“A Gullane se sente honrada com essa homenagem do Biff, especialmente pela história de colaboração e encontros ao longo dos últimos anos”, informou.

Como parte da homenagem, o festival exibirá três produções do catálogo da produtora: O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias (2006), dirigido por Cao Hamburger; Que Horas Ela Volta? (2015), de Anna Muylaert; e a animação Arca de Noé (2024), dirigida por Sergio Machado e Alois Di Leo e inspirada na obra de Vinicius de Moraes.

A edição de 2026 também contará com parceria com a Mostra Competitiva de Cinema Negro Adelia Sampaio, voltada à valorização de narrativas do cinema negro.

Outra atividade prevista é o Encontro dos Festivais, realizado em parceria com o Fórum dos Festivais, que reunirá realizadores, curadores e representantes de eventos audiovisuais para discutir políticas culturais e estratégias de cooperação entre festivais.

A curadoria do Biff Junior será do ator e influenciador Theo Medon, conhecido entre o público jovem:

“Sempre fui apaixonado por cinema e percebi, ao participar de festivais, o quanto esses encontros são importantes para dar visibilidade a novas histórias”, afirmou.

O festival também terá ações de acessibilidade em parceria com o estúdio AllDub, responsável por serviços de tradução e legendagem. Segundo a CEO da empresa, Ana Motta, a iniciativa busca ampliar o acesso do público às atividades culturais.

“Contribuir para que essa experiência seja cada vez mais acessível é reafirmar nosso compromisso de que a cultura deve ser vivida por todos”, disse.

