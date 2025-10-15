A- A+

Dança Festival Internacional de Dança do Recife movimenta a cidade a partir desta sexta (17) Programação gratuita apresenta mais de 20 espetáculos nacionais e internacionais nos teatros e espaços públicos da cidade

A 28ª edição do Festival Internacional de Dança do Recife movimenta teatros e espaços públicos da capital pernambucana, a partir desta sexta (17) até 26 de outubro com mais de 20 espetáculos, reunindo grupos e artistas do Recife, do Brasil e do mundo, com entrada franca



Grupos da França, Argentina e Espanha estão na programação internacional do evento. Representando a dança nacional, serão apresentados espetáculos de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Já os grupos pernambucanos protagonizam 70% das atrações dos 10 dias de grade.

Os igressos gratuitos serão distribuídos nos teatros, uma hora antes das apresentações.

Sobre o Festival

Com o tema “Memória em movimento”, nesta edição o festival presta homenagem ao Acervo RecorDança, coletivo pernambucano dedicado à salvaguarda da memória da dança no estado.



A programação, oferecida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, inclui aulão de frevo, exposição de artes visuais, Cine Dança e oficina, além de mais uma edição do projeto Primeira Cena, voltado para artistas e grupos iniciantes.



A ideia do Primeira Cena é fomentar a circulação de processos artísticos em formação, incentivando a diversidade de estilos e linguagens e fortalecendo o diálogo entre diferentes gerações da dança no Recife.



O festival oferece, ainda, atividades gratuitas e arrecadação solidária de alimentos.

Destaques da programação

Abrindo o festival, o Grupo Corpo, de Minas Gerais, comungará duas celebrações num só palco: a estreia do festival e o aniversário de 50 anos do coletivo. Criado em comemoração às cinco décadas de trajetória de uma das mais celebradas e longevas companhias de dança brasileiras, o espetáculo “Piracema”, que acaba de entrar em circulação no país, será apresentado em duas sessões, nesta sexta e neste sábado (17 e 18), no Teatro de Santa Isabel.



Marcando a parceria de Rodrigo Pederneiras e Cassi Abranches, com trilha inédita de Clarice Assad e cenografia de Paulo Pederneiras, feita com 82 mil tampas de lata de sardinha, o espetáculo é resultado de uma inovação radical no método de trabalho dos dois criadores.



A companhia foi dividida em dois grupos de 11 bailarinos e cada um dos coreógrafos criou e ensaiou independentemente todo o balé, para depois reunir e combinar as duas versões numa só, escolhendo como mote o fenômeno da piracema, em que os peixes sobem a correnteza do rio, numa dura jornada, para chegarem ao local da desova.



Completando o programa, o Corpo traz de volta “Parabelo”, de 1997. A peça, de inspiração sertaneja, com música de Tom Zé e Zé Miguel Wisnik, será apresentada em sessões conjugadas com as de Piracema. “Parabelo”, que dura 40 minutos, abre as duas noites. Após intervalo de 20 minutos, o Corpo apresenta “Piracema”, com 37 minutos de duração.

Espetáculo "Le Sacre du Sacre" (FRA) Foto: Hurgon Philippe/Divulgação

"Piracema" (MG) Foto: José Luiz Pederneiras/Divulgação

"Cavalas" (BA) Foto: Cristiane Fernandes/Divulgação

"Memória do Mundo", da recifense Cia ETC Foto: Anderson Stevens/Divulgação

Outro destaque do fim de semana de estreia é o espetáculo "Le Sacre du Sucre" (ou A Sagração do Açúcar, em livre tradução), da Cie Trilogie-Léna Blour, de Guadalupe, região ultramarina da França, situada no Caribe, trazido ao Recife numa parceria do poder público municipal com o Consulado da França e a Oficina Brennand.



O espetáculo, que será apresentado no sábado (18), no Teatro do Parque, fala sobre as nada doces memórias coletivas cultivadas junto com a cana de açúcar.

Ainda no sábado (18), o Museu Murillo La Greca recebe a ativação Tardezinha no La Greca, com DJ Phino, que marcará a abertura da exposição “RecorDança: Acervo em Movimento”, sobre o coletivo homenageado.

A pernambucana Flaira Ferro é outra atração do fim de semana, apresentando show, no Teatro Apolo, na noite de sábado, e dando aulão de frevo, na manhã do domingo (19), no Teatro Hermilo Borba Filho.



A programação do domingo encerra no mesmo Hermilo, com o espetáculo “Cavalas”, protagonizado pelas baianas Alana Falcão e Ana Brandão, numa coreografia que se alimenta de paradoxos: animal e humano, terror e beleza, mítico e físico, dominação e cuidado, leveza e tensão.

Na segunda (20), o destaque é o espetáculo “Nações Africanas”, no grupo Bacnaré, patrimônio vivo do Recife, no Teatro do Parque. A terça-feira (21) será de muitas coreografias e geografias.



Sob o sol a pino do meio-dia, o festival vai subverter pressa em contemplação, surpreendendo a rotina agitada da Praça do Derby com o espetáculo “Memória do Mundo”, da recifense Cia ETC.



A partir das 19h, a programação alcança os teatros Hermilo Borba Filho e Parque. Neste último, haverá uma sessão de Cine Dança, seguida de espetáculo, com a exibição dos curtas “Rastros e Rotas”, de Yuriê Perazzini (ES), “Saramuná”, de Gabriela Moura (PE), “Longa Repentino”, de Drica Ayub (PE), “Cartas de Despedida”, de Samuel Dompierry (BA) e “Andanças”, da Cia NuA - Núcleo Artístico de dança-teatro (PR).

No Hermilo, a noite de terça será protagonizada por artistas iniciantes da dança pernambucana. O projeto Primeira Cena apresentará quatro coreografias inscritas e selecionadas: “Meu Frevo é assim”, da Cia de dança Recifervo, “Corpo Fé: Trânsitos de presenças, ausências e águas”, de Irys Oliveira, “Fissura”, de Samuel José e “Corpos que dançam entre gerações e memórias”, da Escola Viradança.

Entre os destaques da quarta-feira (22), estão os espetáculos visitantes: “Delírio”, solo do paulista Ângelo Madureira, que é dedicado às danças populares brasileiras e será apresentado no Teatro Apolo; e “Dancemos… que o mundo se acaba”, obra performática, sonora e interativa do grupo argentino BiNeural-MonoKultur, que vai transformar o jardim do Teatro do Parque numa pista de dança, com duas sessões, às 10h e às 14h.

Na quinta (23), o festival apresenta, em parceria com a Embaixada da Espanha e o Instituto Cervantes: “Ellas en Lorca”, produção meio brasileira meio espanhola da Companhia Rosa Flamenca, que faz um recorte da obra de Federico García Lorca, sob a perspectiva dos seres femininos que habitam suas obras. Noutra parceria com o Consulado da França, o Teatro do Parque recebe “Corpos”, da francesa Cia La Mangroove, que questiona como os corpos negros, especialmente os masculinos, navegam entre memória, identidade e representações sociais.

Completam a programação dos dois dias: os espetáculos recifenses “Bolor”, de Gabi Holanda, Guilherme Allain e Isabela Severi, e “Onde a Vida Insiste”, de Guilherme Allain e Isabela Severi, que serão apresentados, respectivamente, no Hermilo e na Praça da Várzea.

O segundo e derradeiro fim de semana da 28ª edição do Festival Internacional de Dança do Recife promoverá o encontro do Recife com a França e a mistura de hip hop com brega e cavalo marinho com baile charme. Na sexta (24), a programação será toda recifense, com dois espetáculos: “Orunmilá”, de Orun Santana; e “Para expectativa somente desvios”, de Marcos Teófilo.

O sábado (25) já começa animado, com a “Batalha da Escadaria” no Compaz Eduardo Campos, que vai receber uma programação caprichada, com direito a “Batalha de All Stylle” e “Baile Charme”, até as 21h. Às 17h, o coletivo circo Experimental Negro apresenta “O Encontro da Tempestade a Guerra”, no Apolo. E, às 18h, o vizinho Teatro Hermilo recebe a intervenção “Ciclobrega”, da Lúden Cia de Dança, numa dobradinha estratégica.

No domingo (26), o festival encerra com a participação especial do espetácuço “À un endroit du début”, que será apresentado no Teatro de Santa Isabel, a célebre bailarina Germaine Acogny, pioneira da dança contemporânea na África, mistura, acompanhada pelo francês Mikaël Serre, danças tradicionais de seu país com técnicas contemporâneas, aprendidas na Nova York dos anos 1970.

Outra tradição celebrada no encerramento do quase balzaquiano festival de dança será o cavalo marinho pernambucano, defendido pelo Estrela Brilhante, no Teatro Hermilo, a partir das 16h.

Formação - A etapa formativa do 28º Festival Internacional de Dança do Recife contará com uma oficina, oferecida gratuitamente a públicos de perfis diversos, entre os dias 17 e 18: Vivência Danças de Blocos Afros, com Vânia Oliveira (BA).

28º FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇA DO RECIFE

De 17 a 26 de outubro

DIA 17 (SEXTA-FEIRA)

Parabelo e Piracema, Grupo Corpo (MG)

Horário: 19h

Local: Teatro de Santa Isabel

(Libras + Audiodescrição)

DIA 18 (SÁBADO)

Tardezinha no La Greca e abertura da exposição RecorDança: Acervo em Movimento

Horário: A partir das 14h

Local: Murillo La Greca

Exposição Corpo Ancestral: Dança Nagô em Movimento

Horário: 18h

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Show de Flaira Ferro (PE)

Horário:19h

Local: Teatro Apolo

(Libras)

Le Sacre du Sucre, com Léna Blou (França)

Horário: 20h

Local: Teatro do Parque

Parabelo e Piracema, Grupo Corpo (MG)

Horário: 20h

Local: Teatro de Santa Isabel

(Libras + Audiodescrição)

DIA 19 (DOMINGO)

Aulão de Frevo, com Flaira Ferro (PE)

Horário: 10h às 11h30

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Cavalas, com Alana Falcão e Ana Brandão (BA)

Horário: 18h

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

(Libras + Audiodescrição)

DIA 20 (SEGUNDA-FEIRA)

Nações Africanas, Bacnaré (PE)

Horário: 14h

Local: Teatro do Parque

(Libras)

DIA 21 (TERÇA-FEIRA)

Memória do Mundo, Cia Etc. (PE)

Horário: 12h

Local: Praça do derby

Projeto Primeira Cena

Horário: 19h

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Meu Frevo é assim , Cia de dança Recifervo / Corpo Fé: Trânsitos de presenças, ausências e águas , de Irys Oliveira / Fissura , de Samuel José / Corpos que dançam entre gerações e memórias , da Escola Viradança

Cine Dança

Horário: 19h

Local: Teatro do Parque

Rastros e Rotas , de Yuriê Perazzini (ES) / Saramuná , de Gabriela Moura (PE) / Longa Repentino , de Drica Ayub (PE) / Cartas de Despedida , de Samuel Dompierry (BA) / Andanças , da Cia NuA - Núcleo Artístico de dança-teatro (PR)

Os Guerreiros: A Luta pela Sobrevivência, Balé Afro Raízes (PE)

Horário: 20h

Local: Teatro do Parque

DIA 22 (QUARTA-FEIRA)

Dancemos... que o mundo se acaba!, BiNeural-MonoKultur (Argentina)

Horário:10h e 14h

Local: Teatro do Parque

Bolor, Gabi Holanda, Guilherme Allain e Isabela Severi (PE)

Horário: 19h

Local: Hermilo Borba Filho

(Libras)

Delírio, Ângelo Madureira (SP)

Horário: 20h

Local: Teatro Apolo

(Libras)

DIA 23 (QUINTA-FEIRA)

Ellas En Lorca, Companhia Rosa Flamenca (Espanha)

Horário: 19h

Local: Teatro Apolo

Onde a Vida Insiste, Guilherme Allain e Isabela Severi (PE)

Horário:19h

Local: Praça da Várzea

(Libras)

Corpos, Cia La Mangroove (França)

Horário: 20h

Local: Teatro do Parque

DIA 24 (SEXTA-FEIRA)

Orunmmilá, Orun Santana (PE)

Horário:14h e 19h

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

(Libras)

Para Expectativa Somente Desvios, Marcos Teófilo (PE)

Horário: 20h30

Local: Teatro Apolo

(Libras)

DIA 25 (SÁBADO)

Batalha da Escadaria (PE)+ From Afrobeats to hip Hop Heat!, Serafin’s Company (PE) + Batalha de All Style (PE) + Baile Charme (PE)

Horário: 15h às 21h

Local: Compaz Eduardo Campos

O Encontro da Tempestade e a Guerra, Circo Experimental Negro (PE)

Horário: 17h

Local: Teatro Apolo

Ciclobrega, Lúden Cia de Dança (PE)

Horário:18h

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

DIA 26 (DOMINGO)

Cavalo Marinho Estrela Brilhante - Corpo, Brincadeira e Tradição Viva (PE)

Horário: 16h

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

À un endroit du début, Germaine Acogny e Mikaël Serre (Senegal e França)

Horário:19h

Local: Teatro de Santa Isabel

(Libras)

EXPOSIÇÕES:

RecorDança: Acervo em Movimento

Data: 18 a 26 de outubro

Local: Museu Murilo La Grecca

Corpo Ancestral - Dança Nagô em Movimento

Data: 18 a 26 de outubro

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

ETAPA FORMATIVA:

Vivência Danças de Blocos Afros, com Vânia Oliveira (BA)

Dias 17 e 18, das 14h às 18h e das 9h às 13h

No Hermilo Borba Filho



