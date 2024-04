Festival Internacional de Mágica traz universo ilusionista para Recife

A- A+

A arte performativa do ilusionismo chega ao Recife com o seu misterioso universo mágico para impressionar o público a partir de intercâmbios culturais.

Com artistas do Brasil, da França, Espanha, Colômbia e Argentina, a quinta edição do Festival Internacional de Mágica (FIM), que ocorrerá 18,19 e 21 de abril, das 20h às 21h30, no histórico palco do Teatro de Santa Isabel, na região central do Recife. As "Noites Mágicas", como são conhecidas as performances ilusionistas do festival, são o momento em que os artistas desafiam a lógica do público.



Programação

A programação das "Noites Mágicas" conta com apresentações variadas. Tanto adultos quanto a criançada serão contemplados com espetáculos divertidos e misteriosos. Também constam da programação conferências voltadas para a capacitação de mágicos e mágicas que desejam aprender com alguns dos melhores ilusionistas do mundo. A curadoria do evento é assinada pelo pernambucano Rapha Santacruz, e a produção de Chris Galdino e Carla Navarro.



O destaque da primeira noite será a abertura poética mágica com Chris Galdino e a homenagem aos mágicos Mr. Denis e Mr. Sales, dois ícones da arte no Estado. O segundo dia de apresentação conta com a participação do convidado internacional, Juan Colás, espanhol especializado em mágica minimalista.



No encerramento, o festival promove a estreia de Fykyá Pankararu, aos 24 anos, considerado o primeiro ilusionista brasileiro de origem indígena do povo Pankararu. O FIM teve incentivo do Funcultura e conta com recursos de acessibilidade ao público (com intérprete de Libras e audiodescrição em dias específicos).



Para o público infanto-juvenil, a curadoria do Festival Internacional de Mágica, desenvolveu o Finzinho, com performances nos dias 20 e 21 de abril, a partir das 17h. No sábado (20), no Teatro de Santa Isabel, será encenada a montagem "Haru: A primavera do aprendiz", com Rapha Santacruz e Sóstenes Vidal. No dia seguinte (21), o rooftop do Shopping Tacaruna recebe uma série de apresentações gratuitas dos convidados do FIM Surddy, Diny e entre outros.



Com o objetivo de participar do processo de formação e aprimoramento dos festivais, com a promoção de conferências com grandes artistas de diferentes estilos do ilusionismo, o FIM promove três dias de encontros no Paço do Frevo - a partir de hoje (17). Neste ano, os entusiastas serão conduzidos ao diálogo sobre os desafios, projeções e inovações no universo mágico, além disso o espaço vai promover trocas de experiências e técnicas entre os ilusionistas.

SERVIÇO

Festival Internacional de Mágica

Os ingressos estão à venda no site Guiche Web. Para as "Noites Mágicas e o espetáculo infantil Haru: A primavera do aprendiz", no Teatro de Santa Isabel, custam R$ 50 e R$ 25 (meia)

O acesso a todos os dias de conferências custa R$ 200 - o tíquete permite acompanhar qualquer atividade do festival, das apresentações às oficinas

Programação completa no perfil do Instagram @fimfestival

