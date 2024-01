Festival Internacional do Documentário Musical abre inscrições; saiba mais

A- A+

A 16ª edição do In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical está com as inscrições abertas até o dia 16 de fevereiro.

Para participar basta ter realizado a produção (ou co-produção) de um documentário brasileiro focado em música, sem considerar o gênero ou a época do filme. O evento vai acontecer entre os dias 12 e 23 de junho.

Além das exibições presenciais, o festival vai ter transmissões em plataformas digitais da organização e de parceiros. Para saber mais sobre os requisitos do festival, confira o regulamento.





O panorama brasileiro é o segmento composto de filmes nacionais que se divide em três mostras, como a Competição Nacional, destinada a longa metragens, a Mostra Brasil reunindo longas e médias metragens e o Curta Um Som, referente a filmes de até 30 minutos.

Todos os filmes devem ser inéditos no circuito comercial, não podendo ter sido exibidas em salas de cinema, tv aberta ou paga, comercializadas em DVD/Blu-Ray ou disponibilizadas em serviços de streaming, com exceção dos curtas.

O filme vencedor da Competição Nacional, além de receber o prêmio “In-Edit Brasil de Melhor Documentário Musical”, vai ter o seu longa exibido no In-Edit Barcelona 2024, com a presença do diretor ou diretora, tendo os gastos com passagens aéreas, hospedagem e alimentação pagos pelo festival.

