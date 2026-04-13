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AUDIOVISUAL "Noturno - Festival Internacional de Cinema do Recife" abre inscrições para curtas-metragens Segunda edição do Festival acontece em agosto, nos cinemas São Luiz e da Fundação

Até o próximo dia 29 de maio estão abertas as inscrições de curtas-metragens para a segunda edição de "Noturno - Festival Internacional de Cinema do Recife".



Realizado entre os dias 27 e 30 de agosto no São Luiz e Cinema da Fundação, interessados em inscrever produções podem acessar o formulário disponibilizado no site oficial do festival.

Serão aceitos filmes de até 45 minutos de duração e produzidos no Brasil - ou, pelo menos, em co-produção com outros países.



Outro requisito é de que as produções tenham sido finalizadas até janeiro de 2025.









Para a segunda edição, além dos curtas, o festival - idealizado pelos curadores Felipe André Silva, Felipe Karnakis e João Rêgo - vai também exibir longas-metragens com curadoria que vai aliar lançamentos e clássicos atemporais do cinema brasileiro.

Vale lembrar que o "Noturno - Festival Internacional de Cinema do Recife", tem inspiração no curta de Jomard Muniz de Britto, "Noturno em Re(cife)".

O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site do Festival.

SERVIÇO

Inscrições abertas para 2ª edição do "Noturno - Festival Internacional do Recife"

Quando: até 29 de maio

Onde: Site oficial do festival

Informações: www.noturnofestival.info/inicio

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